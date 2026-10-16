El zumo de naranja no equivale a un refresco para la glucosa

Una de las críticas más habituales al zumo de naranja es que, para quien tiene diabetes tipo 2, equivale a tomar una bebida azucarada. Un ensayo clínico lo ha puesto a prueba y ha observado que el zumo 100% exprimido y la naranja entera troceada provocan una respuesta glucémica similar.
La relación entre este zumo y la diabetes tipo 2, y en particular la duda de si eleva la glucosa como lo hace un refresco, figura entre los temas más investigados y discutidos en torno a la naranja. Por ello, científicos de las universidades de Hasselt (Bélgica) y Geisenheim (Alemania) organizaron un ensayo clínico para resolverla. El resultado: el zumo 100% exprimido y la fruta entera troceada se comportaron de forma equivalente. Los autores consideran que la explicación más razonable está en la composición y las proporciones del desayuno en su conjunto.
El estudio apareció en julio de 2025 en la revista Nutrition & Diabetes y reunió a 15 pacientes con diabetes tipo 2 bien controlada. Seguía un modelo aleatorizado y cruzado: los participantes hicieron tres desayunos en fechas distintas, y en cada uno tomaron 250 mililitros de zumo de naranja 100%, una bebida azucarada con sabor a naranja o naranja entera troceada, con un aporte de azúcar parecido en las tres opciones.
La evidencia separa el zumo de naranja 100% de una bebida azucarada
En febrero de 2026, un grupo del CEBAS-CSIC (Murcia) publicó otro trabajo con 25 hombres jóvenes y sanos. Allí se contrastó el zumo de naranja 100% con preparaciones con idéntico azúcar, pero con solo la mitad de los demás componentes de la fruta, o con ninguno. Los resultados fueron claros: el zumo completo moderó el pico de glucosa respecto a la preparación sin ningún elemento de la naranja.
Los datos a largo plazo van en la misma línea. Según un metaanálisis de 2017, beber zumo de naranja 100% de forma sostenida no deteriora el control de la glucosa ni de la insulina.
Pese a todo, ninguna de estas investigaciones cambia las pautas de consumo. El zumo de fruta, incluido el de naranja 100% exprimido, continúa siendo la alternativa más saludable a la pieza entera y resulta beneficioso si se toma con moderación. La Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes acota ese beneficio a una ración equivalente a una pieza de fruta, es decir, hasta 150 mililitros al día. Las bebidas azucaradas, en cambio, siguen desaconsejadas, pues carecen de las vitaminas y los compuestos bioactivos de la naranja que el zumo 100% sí conserva y que tanto favorecen la salud.