La Diputación de Córdoba impulsa tres programas de coeducación que llegarán a 4.150 personas

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

La Diputación de Córdoba, a través de su Delegación de Igualdad, desarrollará durante los meses de octubre, noviembre y diciembre tres programas de coeducación dirigidos a alumnado de Infantil, Primaria y Secundaria, profesorado y familias de municipios de la provincia. Las iniciativas, denominadas ‘Modo igualdad’, ‘Cuidar-se: bienestar emocional en igualdad’ y ‘La trata para explotación sexual de seres humanos’, alcanzarán en conjunto a 4.150 personas, 145 centros educativos, 16 bibliotecas y 100 profesionales de la educación y miembros de asociaciones de familias de alumnado (AFA).La responsable de Igualdad de la institución provincial, Auxiliadora Moreno, explicó que “la propuesta está dirigida a un amplio abanico de población y contempla actividades para alumnado de Infantil, Primaria y Secundaria, así como para profesorado y familias. El objetivo es que la educación en igualdad forme parte del día a día y se trabaje desde diferentes espacios y etapas, adaptando los contenidos a cada edad”.El primero de los proyectos, ‘Modo igualdad: programa coeducativo sobre corresponsabilidad, buenos tratos y relaciones igualitarias’, parte de la idea de que la igualdad se aprende y se construye desde la infancia. En este sentido, Moreno señaló que “a través de distintas actividades se trabajan cuestiones como el respeto, la autonomía personal y el consentimiento, entre otros valores”.Esta iniciativa combinará cuentacuentos, talleres presenciales y formación, además de contar con la participación de profesionales y entidades especializadas en igualdad, educación e intervención social. Una de sus líneas de actuación llevará a las bibliotecas públicas municipales un total de 16 cuentacuentos interactivos dirigidos al público infantil, en los que se abordarán valores como la igualdad, el respeto y el consentimiento. La previsión es que participen alrededor de 375 niños y niñas.El programa también llegará a las escuelas infantiles mediante 20 talleres destinados a acercar la corresponsabilidad en las tareas cotidianas de una forma lúdica y adaptada a la edad de los participantes. Moreno explicó que “también dentro del programa, en las escuelas infantiles se desarrollarán 20 talleres para acercar de manera lúdica y adaptada a su edad la corresponsabilidad en las tareas cotidianas. En ellos participarán 500 niños y niñas”.En Educación Primaria, más de 1.000 niños y niñas podrán participar en 43 talleres orientados a promover relaciones sanas y respetuosas y a prevenir situaciones de abuso entre iguales. Para Secundaria se han previsto otros 17 talleres, algunos de ellos con herramientas educativas como el, que reunirán en total a más de 400 adolescentes.La formación prevista dentro de ‘Modo igualdad’ se extenderá además al profesorado y a las familias. La delegada de Igualdad apuntó que “la formación no se quedará en las aulas ya que se incorporan dos talleres online para profesorado y familias como agentes fundamentales a la hora de construir una sociedad más igualitaria”.La segunda iniciativa, ‘Cuidar-se: bienestar emocional en igualdad’, centrará su actuación en la salud emocional y en el aprendizaje de formas saludables de relacionarse. Los talleres abordarán competencias emocionales, relaciones saludables y el respeto hacia la diversidad, con actividades dirigidas a alumnado de Primaria y Secundaria.Moreno subrayó que “los talleres trabajarán competencias emocionales, relaciones saludables y una mirada respetuosa hacia la diversidad; el propósito es dar al alumnado herramientas que puedan usar dentro y fuera del aula”. Este programa, impulsado junto a la Asociación Mojo de Caña, llegará a 70 centros educativos y prevé contar con la participación de más de 1.700 chicos y chicas.La tercera de las propuestas abordará la trata de personas con fines de explotación sexual. Bajo el título ‘La trata para explotación sexual de seres humanos’, el programa constará de 15 talleres de sensibilización y formación destinados a alumnado de Educación Secundaria y llegará a unos 375 adolescentes.La responsable provincial de Igualdad señaló que “el propósito es acercar a los alumnos una realidad que con frecuencia permanece oculta ayudándoles a comprender qué es la trata de personas con fines de explotación sexual, cuáles son sus causas y consecuencias y qué papel desempeña la prevención”.Con el desarrollo conjunto de las tres iniciativas, la Diputación pretende extender el trabajo en materia de coeducación a distintas etapas educativas y espacios de la comunidad educativa. Moreno concluyó que “estos programas llegarán a 4.150 personas, 145 centros educativos, 16 bibliotecas y 100 profesionales de la educación y miembros de AFA ampliando así su alcance y favoreciendo la implicación de toda la comunidad educativa”.