Xavier Pardell y David Piqueras ganan el Concurso de Relato Corto y Fotografía

El XXIV Concurso de Relato Corto y Fotografía "El coloquio de los perros" ya tiene ganadores y menciones de honor en una edición especialmente vinculada al vigésimo quinto aniversario de la Asociación Cultural El coloquio de los perros. El certamen, dedicado este año al tema, como homenaje a la novela ejemplar de Miguel de Cervantes que da nombre al colectivo y a sus protagonistas, Cipión y Berganza, ha concedido sus primeros premios al barcelonés Xavier Pardell Peña, en la modalidad literaria, y al valenciano David Piqueras Aparicio, en fotografía.El primer premio de relato corto ha correspondido a "El coloquio que nadie escribió", obra de Xavier Pardell Peña. En la categoría de fotografía, el reconocimiento principal ha recaído en "Cipión y Berganza", presentada por David Piqueras Aparicio, natural de Puerto de Sagunto y participante habitual en este concurso.Piqueras Aparicio cuenta, además, con una trayectoria previa dentro del propio certamen organizado por la asociación montillana, ya que había recibido dos menciones del jurado en anteriores convocatorias. Esos reconocimientos se produjeron en las ediciones de 2020 y 2022, a los que se suma ahora el primer premio obtenido con "Cipión y Berganza".La vigesimocuarta edición del concurso ha tenido como eje temático la obra cervantina, coincidiendo con la celebración del veinticinco aniversario de la asociación. De este modo, el certamen ha querido rendir homenaje tanto a la novela ejemplar de la que el colectivo tomó su denominación como a Cipión y Berganza, los dos perros dialogantes que protagonizan el relato.Junto a los primeros premios, los miembros del jurado han acordado conceder varias menciones especiales en la modalidad de relato corto. Una de ellas ha sido para "Camacha de Montilla", de Carina Sosa Cáceres, autora uruguaya de Montevideo, mientras que otra ha correspondido al montillano Antonio Luque Sánchez por "La liturgia del tuétano".El jurado también ha distinguido "Apocalipsis Zervantes", de Antonio Jesús López Alarcón, de Huércal de Almería. Su nombre ya figuraba entre los premiados del concurso, puesto que fue el ganador del certamen de relato en la edición del pasado año. La relación de menciones literarias se completa con "Ladridos cuánticos", obra presentada por la malagueña Francisca Pérez Ramírez.La modalidad fotográfica también ha contado con varias menciones especiales. Entre las imágenes reconocidas figura "Cara a cara con sus pesadillas", de Jaime Charles Bernis, procedente de Alcarràs, así como dos fotografías remitidas desde Chile por Ramón Ángel Acevedo Arce: "Coloquio frente al mar" y "Coloquio en la fiesta de San Andrés".De esta forma, el palmarés de la presente edición reúne trabajos procedentes de distintos puntos de España y también de otros países. A los primeros premios concedidos a autores de Barcelona y Puerto de Sagunto se unen las menciones otorgadas a participantes de Montevideo, Montilla, Huércal de Almería, Málaga, Alcarràs y Chile.Los relatos y fotografías que han obtenido el primer premio o alguna de las menciones acordadas por el jurado formarán parte del libro que la Asociación Cultural El coloquio de los perros edita cada año. Esta publicación reúne las obras más destacadas del concurso y volverá a convertirse en uno de los elementos vinculados a la clausura de la convocatoria.El volumen será presentado durante el acto de entrega de premios del 24 Concurso de Relato Corto y Fotografía "El coloquio de los perros". La asociación no ha concretado todavía la fecha en la que se celebrará ese encuentro, en el que se darán a conocer públicamente las obras reconocidas por el jurado y se presentará la nueva edición del libro.El certamen constituye una de las iniciativas culturales que la Asociación Cultural El coloquio de los perros ha mantenido a lo largo de su trayectoria. Según explica el propio colectivo, año tras año llegan relatos procedentes de distintos lugares del mundo, una participación con la que la entidad vincula el concurso a su apuesta por la imaginación, la creatividad y la cultura.La asociación celebra este año su primer cuarto de siglo manteniendo una actividad que ha abarcado diferentes ámbitos. Entre sus propuestas se encuentran los denominados, concebidos como tertulias destinadas a conocer y conversar sobre asuntos de actualidad o cuestiones que despiertan el interés de sus participantes.A lo largo de su trayectoria, esos encuentros han abordado cuestiones de distinto alcance. La propia asociación recuerda entre ellas asuntos como la Constitución Europea y, en un ámbito más cercano, la problemática sanitaria de Montilla, de manera que estos espacios de conversación han servido para poner sobre la mesa materias tanto generales como directamente relacionadas con la ciudad.Otra de las vías de expresión del colectivo es, su publicación escrita. La asociación la define como un vehículo de expresión abierto en el que tienen cabida diferentes formas creativas, desde los versos hasta el cómic, además de textos en los que sus integrantes y colaboradores trasladan emociones y reflexiones.El Concurso de Relato Corto se ha consolidado igualmente como una de las actividades recurrentes de la entidad, con la llegada anual de trabajos de distintos lugares. En esta vigesimocuarta edición, esa dimensión ha vuelto a quedar reflejada en la procedencia de los autores reconocidos, con participantes españoles y extranjeros entre los primeros premios y las menciones especiales.La programación desarrollada por El coloquio de los perros a lo largo de estos años no se ha limitado al ámbito literario. El colectivo también organiza su Cata de Cerveza, una cita estival planteada como espacio de convivencia, y una Cata de Vino que enlaza con la cultura vitivinícola de Montilla.En esta última actividad, la asociación combina la degustación de vino con la participación de humoristas, integrando así dos elementos que forman parte de su programación. El propio colectivo sitúa el vino dentro de la cultura local y presenta esta iniciativa como una forma de acercarse a las raíces y a la identidad vinculada a Montilla.En el año de su vigésimo quinto aniversario, la asociación ha trasladado esa referencia a su propia historia al concurso, dedicando expresamente la convocatoria a. La elección del tema ha permitido recuperar el origen del nombre de la entidad y situar a Cipión y Berganza en el centro de una edición cuyos trabajos premiados quedarán recogidos en la publicación anual.El próximo acto de entrega de premios servirá, por tanto, para reunir a los autores distinguidos y para presentar el libro con los relatos y fotografías seleccionados. Hasta que se concrete la fecha de esa cita, el fallo del jurado deja ya configurado el palmarés de una convocatoria que alcanza su vigesimocuarta edición coincidiendo con los veinticinco años de trayectoria de la Asociación Cultural El coloquio de los perros.