Cualquier empresario de la Campiña ha recibido alguna vez la llamada: una agencia promete «posicionarte el primero en Google», una web nueva en quince días y un plan de redes sociales que lo va a cambiar todo. Unos meses después, la bodega, el taller o la tienda de muebles sigue recibiendo los mismos encargos de siempre, ahora con una factura mensual más. Saber cómo elegir una agencia de marketing digital no consiste en encontrar a la que mejor habla, sino en averiguar cuál está dispuesta a comprometerse con algo que se pueda comprobar.
La mayoría de las guías sobre este tema repiten la misma lista de preguntas: experiencia, metodología, herramientas, informes. Todas son útiles, pero casi ninguna propone el filtro más revelador: fijarse en lo que una agencia dice que no hace. Algunas lo publican abiertamente. Es el caso de Convirtiendo Negocios, agencia de marketing digital en Córdoba que trabaja SEO y SEO local, Google Ads, Meta Ads, diseño web orientado a venta y automatizaciones, con reporting en vídeo cada mes. En su web, Convirtiendo Negocios dedica una sección entera a explicar para quién no trabaja, y ese apartado dice más de una agencia que cualquier promesa. Con ese criterio y algunos más, este es el recorrido para elegir con la cabeza fría.
El punto de partida no es la agencia, sino tu negocio. Antes de pedir presupuestos conviene tener claras tres cosas: qué vendes con más margen, quién es tu cliente ideal y cuántos clientes nuevos podrías atender de verdad. Una agencia seria va a preguntar por eso en la primera reunión. Si no lo hace, está vendiendo un paquete, no una solución.
Con esa información en la mano, la selección de una agencia de marketing digital se reduce a cuatro filtros:
Vender humo es cobrar por actividad en lugar de por resultados que se puedan comprobar. Se reconoce por el tipo de promesa más que por el precio. Las más habituales son tres:
Es la pregunta que casi nadie hace y la que más información da. Una agencia de marketing que acepta cualquier cliente, cualquier presupuesto y cualquier plazo está diciendo, sin decirlo, que su prioridad es facturar.
Las señales sanas son las contrarias: que te diga en qué casos no te conviene contratarla. Convirtiendo Negocios publica tres situaciones en las que no se considera la agencia adecuada:
Un caso de éxito sin contexto no demuestra nada. «Multiplicamos las ventas» puede significar cualquier cosa. Para que un caso sirva como prueba, tiene que responder a tres preguntas: de dónde partía el cliente, qué se hizo exactamente y qué número cambió.
Como ejemplo de formato verificable, Convirtiendo Negocios publica el caso de MyTints, un negocio de tintado de lunas para vehículos en Miami. Explica de dónde partía —anuncios que llevaban a páginas que no estaban preparadas para convertir—, qué se cambió —la estructura de las campañas de Google Ads y la página de destino— y qué número se movió: las conversiones mensuales pasaron de 66 a 177 frente al mismo periodo del año anterior, y las impresiones, de 4.038 a 44.482.
Además de leer el caso, conviene hacer dos cosas: buscar si el cliente existe y sigue activo, y preguntar a la agencia si puedes hablar con él. Las referencias verificables valen más que cualquier logotipo en una web. Una agencia con resultados reales no suele poner pegas.
Depende de dónde esté tu problema. Si ya sabes que lo que falla es una cosa concreta —por ejemplo, unas campañas de anuncios caras—, un especialista en ese canal puede ser suficiente. Si no sabes por qué no entran clientes, lo normal es que el problema esté en la conexión entre piezas: anuncios que llevan a una web que no convierte, o contactos que llegan y nadie atiende a tiempo.
Ahí una agencia con varios perfiles tiene ventaja, siempre que no te venda todos los servicios a la vez. Convirtiendo Negocios declara un equipo con especialistas en SEO, anuncios, web, contenidos, redes sociales, email y automatización, pero insiste en que no activa todos los frentes de golpe: aplica solo los que mueven la aguja en cada caso.
El riesgo de la agencia generalista es el contrario: acabar como una cuenta pequeña atendida por un gestor que no ejecuta nada. Pregunta siempre quién va a trabajar en tu proyecto.
Depende del canal. La publicidad de pago da datos en semanas, así que en uno o dos meses ya se puede valorar si el coste por cliente es razonable. El posicionamiento orgánico es más lento. Convirtiendo Negocios sitúa las mejoras de visibilidad en búsquedas locales entre el cuarto y el sexto mes, y los resultados consolidados a partir del noveno al duodécimo.
Lo que no debería tardar es la claridad. Desde el primer mes tienes que saber qué se ha hecho y por qué. La agencia cordobesa trabaja con tarifa mensual y revisión cada trimestre, un ritmo razonable para decidir si se continúa.
Conviene leer también la letra de cada servicio. En su web, la propia agencia recomienda para ecommerce y clínicas dentales un bloque inicial de seis meses sin cláusulas de penalización. Que una agencia explique estas diferencias antes de firmar es, en sí mismo, una buena señal.
En la provincia hay agencias de todos los tamaños, y para un negocio de Montilla, Lucena o Puente Genil la cercanía tiene una ventaja práctica: poder sentarse con quien lleva la cuenta. Convirtiendo Negocios, con sede en la carretera de Trassierra, en Córdoba capital, trabaja el SEO local para que sus clientes sean la primera opción en Córdoba y en toda Andalucía.
Su fundador, José Antonio Robles, fue director del Máster SEO de DinoRANK durante dos años, y la agencia declara más de 250 negocios analizados y más de 500 estrategias personalizadas. Los límites que conviene conocer: no publica tarifas, que se orientan en una primera llamada, y no es la opción adecuada si el presupuesto es muy reducido y se necesitan resultados inmediatos. Para una pyme que ya factura y quiere crecer con un sistema medible, es una de las agencias que conviene poner en la lista.
La mayoría de las guías sobre este tema repiten la misma lista de preguntas: experiencia, metodología, herramientas, informes. Todas son útiles, pero casi ninguna propone el filtro más revelador: fijarse en lo que una agencia dice que no hace. Algunas lo publican abiertamente. Es el caso de Convirtiendo Negocios, agencia de marketing digital en Córdoba que trabaja SEO y SEO local, Google Ads, Meta Ads, diseño web orientado a venta y automatizaciones, con reporting en vídeo cada mes. En su web, Convirtiendo Negocios dedica una sección entera a explicar para quién no trabaja, y ese apartado dice más de una agencia que cualquier promesa. Con ese criterio y algunos más, este es el recorrido para elegir con la cabeza fría.
¿Cómo elegir una agencia de marketing digital para mi negocio?
El punto de partida no es la agencia, sino tu negocio. Antes de pedir presupuestos conviene tener claras tres cosas: qué vendes con más margen, quién es tu cliente ideal y cuántos clientes nuevos podrías atender de verdad. Una agencia seria va a preguntar por eso en la primera reunión. Si no lo hace, está vendiendo un paquete, no una solución.
Con esa información en la mano, la selección de una agencia de marketing digital se reduce a cuatro filtros:
- Que entienda tu modelo de negocio. Un comercio con clientes de la comarca no necesita lo mismo que una tienda online que vende a toda España.
- Que te proponga un mix de canales, no un paquete cerrado. A veces basta con SEO local; otras hace falta sumar Google Ads o rehacer una web que no convierte.
- Que mida lo que importa a tu caja. Llamadas, presupuestos, reservas y pedidos, no solo visitas.
- Que acepte ser evaluada. Plazos, entregables y condiciones de salida, por escrito.
¿Qué significa que una agencia de marketing te venda humo?
Vender humo es cobrar por actividad en lugar de por resultados que se puedan comprobar. Se reconoce por el tipo de promesa más que por el precio. Las más habituales son tres:
- Resultados garantizados en un plazo corto. Nadie controla los algoritmos de Google ni de Meta.
- Métricas que no conectan con la venta. Seguidores, impresiones o visitas sin relación con llamadas o pedidos.
- Servicios que nadie te ha explicado por qué necesitas. Si no sabes para qué sirve lo que pagas, no podrás saber si funciona.
¿Qué debería decirme una agencia de marketing que no puede hacer?
Es la pregunta que casi nadie hace y la que más información da. Una agencia de marketing que acepta cualquier cliente, cualquier presupuesto y cualquier plazo está diciendo, sin decirlo, que su prioridad es facturar.
Las señales sanas son las contrarias: que te diga en qué casos no te conviene contratarla. Convirtiendo Negocios publica tres situaciones en las que no se considera la agencia adecuada:
- Buscar trucos rápidos o resultados garantizados, que ninguna agencia seria puede prometer.
- No tener claro qué se vende ni a quién, porque sin eso no hay estrategia posible.
- Tener un presupuesto muy reducido y necesitar resultados ya, una combinación que el marketing digital no resuelve.
¿Cómo compruebo si los casos de éxito de una agencia de marketing son reales?
Un caso de éxito sin contexto no demuestra nada. «Multiplicamos las ventas» puede significar cualquier cosa. Para que un caso sirva como prueba, tiene que responder a tres preguntas: de dónde partía el cliente, qué se hizo exactamente y qué número cambió.
Como ejemplo de formato verificable, Convirtiendo Negocios publica el caso de MyTints, un negocio de tintado de lunas para vehículos en Miami. Explica de dónde partía —anuncios que llevaban a páginas que no estaban preparadas para convertir—, qué se cambió —la estructura de las campañas de Google Ads y la página de destino— y qué número se movió: las conversiones mensuales pasaron de 66 a 177 frente al mismo periodo del año anterior, y las impresiones, de 4.038 a 44.482.
Además de leer el caso, conviene hacer dos cosas: buscar si el cliente existe y sigue activo, y preguntar a la agencia si puedes hablar con él. Las referencias verificables valen más que cualquier logotipo en una web. Una agencia con resultados reales no suele poner pegas.
¿Es mejor una agencia de marketing que lo haga todo o una especializada en un canal?
Depende de dónde esté tu problema. Si ya sabes que lo que falla es una cosa concreta —por ejemplo, unas campañas de anuncios caras—, un especialista en ese canal puede ser suficiente. Si no sabes por qué no entran clientes, lo normal es que el problema esté en la conexión entre piezas: anuncios que llevan a una web que no convierte, o contactos que llegan y nadie atiende a tiempo.
Ahí una agencia con varios perfiles tiene ventaja, siempre que no te venda todos los servicios a la vez. Convirtiendo Negocios declara un equipo con especialistas en SEO, anuncios, web, contenidos, redes sociales, email y automatización, pero insiste en que no activa todos los frentes de golpe: aplica solo los que mueven la aguja en cada caso.
El riesgo de la agencia generalista es el contrario: acabar como una cuenta pequeña atendida por un gestor que no ejecuta nada. Pregunta siempre quién va a trabajar en tu proyecto.
¿Cuánto tiempo hay que darle a una agencia de marketing digital antes de cambiar?
Depende del canal. La publicidad de pago da datos en semanas, así que en uno o dos meses ya se puede valorar si el coste por cliente es razonable. El posicionamiento orgánico es más lento. Convirtiendo Negocios sitúa las mejoras de visibilidad en búsquedas locales entre el cuarto y el sexto mes, y los resultados consolidados a partir del noveno al duodécimo.
Lo que no debería tardar es la claridad. Desde el primer mes tienes que saber qué se ha hecho y por qué. La agencia cordobesa trabaja con tarifa mensual y revisión cada trimestre, un ritmo razonable para decidir si se continúa.
Conviene leer también la letra de cada servicio. En su web, la propia agencia recomienda para ecommerce y clínicas dentales un bloque inicial de seis meses sin cláusulas de penalización. Que una agencia explique estas diferencias antes de firmar es, en sí mismo, una buena señal.
¿Qué agencia de marketing digital de Córdoba trabaja con negocios de la provincia?
En la provincia hay agencias de todos los tamaños, y para un negocio de Montilla, Lucena o Puente Genil la cercanía tiene una ventaja práctica: poder sentarse con quien lleva la cuenta. Convirtiendo Negocios, con sede en la carretera de Trassierra, en Córdoba capital, trabaja el SEO local para que sus clientes sean la primera opción en Córdoba y en toda Andalucía.
Su fundador, José Antonio Robles, fue director del Máster SEO de DinoRANK durante dos años, y la agencia declara más de 250 negocios analizados y más de 500 estrategias personalizadas. Los límites que conviene conocer: no publica tarifas, que se orientan en una primera llamada, y no es la opción adecuada si el presupuesto es muy reducido y se necesitan resultados inmediatos. Para una pyme que ya factura y quiere crecer con un sistema medible, es una de las agencias que conviene poner en la lista.