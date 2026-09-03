El Montilla Club de Fútbol conquista el X Trofeo de la Vendimia



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Montilla Club de Fútbol se proclamó anoche campeón del X Trofeo de la Vendimia tras imponerse al Montemayor Atlético por 10-9 en una extensa tanda de penaltis, después de que el encuentro disputado en el Estadio Municipal Miguel Navarro Polonio concluyera con empate a uno.El conjunto auriverde dispuso de las ocasiones más claras durante una primera mitad muy disputada, aunque fue el Montemayor Atlético el que consiguió adelantarse en el marcador. El gol visitante llegó en un despeje efectuado desde el centro del campo que sorprendió a Álex y permitió al equipo montemayorense tomar ventaja.Tras el descanso, Isaac de la Cuesta repartió minutos entre sus jugadores y el Montilla Club de Fútbol intensificó su dominio. El equipo local trató de recuperar la igualdad y encontró el premio por medio de Pedro Zurera, que aprovechó un balón suelto dentro del área para marcar el empate.El marcador ya no volvió a cambiar durante el tramo final del encuentro, por lo que el campeón de esta décima edición del Trofeo de la Vendimia tuvo que decidirse desde los once metros. La tanda se prolongó hasta el 10-9 y el Montilla Club de Fútbol mostró una mayor precisión para adjudicarse el trofeo.La victoria permitió al conjunto auriverde volver a levantar el Trofeo de la Vendimia seis años después. El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, hizo entrega del trofeo acompañado por la teniente de alcalde de Presidencia, Igualdad, Régimen Interior y Modelo de Ciudad, Lidia Bujalance, así como del alcalde de Montemayor, Antonio García.La jornada también contó con la presencia de Pedraza en las filas del Atlético Montemayor. El exjugador del Montilla Club de Fútbol, equipo en el que militó durante siete temporadas, regresó al Estadio Municipal Miguel Navarro Polonio como rival en esta décima edición del torneo, recibiendo el cariño de la afición y de sus antiguos compañeros de vestuario.Al término de la cita, el Montilla Club de Fútbol agradeció al Montemayor Atlético su participación y su disposición para formar parte del X Trofeo de la Vendimia. La entidad auriverde también deseó suerte y éxitos al conjunto montemayorense para la temporada.