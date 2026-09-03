Montilla registra en agosto la cifra de paro más baja desde que existen estadísticas

Datos provinciales

Montilla cerró el pasado mes de agosto con 1.040 personas paradas registradas, 50 menos que en julio, lo que representa una reducción mensual del 4,59 por ciento. Se trata de la cifra más baja contabilizada en el municipio desde que el Observatorio Argos del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) comenzó a publicar sus estadísticas mensuales en enero de 2005. Además, Montilla presenta la situación de desempleo más favorable entre los municipios mayores de 20.000 habitantes de la provincia de Córdoba.Los datos reflejan una nueva disminución del paro después de que julio concluyera con 1.090 personas desempleadas. La bajada registrada durante agosto se produjo tanto entre los hombres como entre las mujeres. El número de hombres parados pasó de 391 a 374, con un descenso de 17 personas y del 4,35 por ciento, mientras que la cifra de mujeres se redujo de 699 a 666, es decir, 33 menos y una caída del 4,72 por ciento.Pese a esta evolución, las mujeres continúan representando la mayor parte de las personas desempleadas en Montilla. De las 1.040 personas paradas registradas al término de agosto, 666 eran mujeres, el 64,04 por ciento del total, frente a 374 hombres, que suponían el 35,96 por ciento. La diferencia entre ambos grupos se situó, por tanto, en 292 personas.La evolución de los últimos doce meses muestra una tendencia general descendente. Montilla contabilizaba 1.349 personas paradas en agosto de 2025, una cantidad que aumentó hasta 1.361 en septiembre. A partir de entonces, el desempleo descendió hasta 1.328 personas en octubre, 1.300 en noviembre y 1.269 en diciembre.El comienzo de 2026 dejó un incremento puntual, con 1.284 personas paradas en enero. Sin embargo, la cifra volvió a bajar hasta 1.262 en febrero y 1.221 en marzo. La reducción continuó durante la primavera, con 1.138 personas desempleadas en abril, 1.120 en mayo y 1.103 en junio. Posteriormente, julio cerró con 1.090 personas paradas y agosto redujo el registro hasta las actuales 1.040.En términos interanuales, Montilla cuenta con 309 personas paradas menos que en agosto de 2025. La reducción alcanza el 22,91 por ciento en los últimos doce meses. Por sexos, el número de hombres desempleados pasó de 451 a 374, con 77 menos y una bajada del 17,07 por ciento. Entre las mujeres, la cifra se redujo de 898 a 666, lo que supone 232 desempleadas menos y un descenso del 25,84 por ciento.El Observatorio Argos también recoge la evolución de las personas demandantes de empleo, un concepto que incluye tanto a quienes asisten a cursos de formación como a quienes están cobrando el subsidio agrario. Montilla terminó agosto con 2.522 demandantes, frente a los 2.642 contabilizados en julio. La diferencia es de 120 personas y representa una disminución mensual del 4,54 por ciento.El descenso de demandantes fue especialmente acusado entre los hombres, cuyo número pasó de 918 en julio a 852 en agosto. Son 66 menos, equivalentes a una reducción del 7,19 por ciento. Las mujeres demandantes disminuyeron de 1.724 a 1.670, con una bajada de 54 personas y del 3,13 por ciento.Las mujeres representan el 66,22 por ciento de las personas demandantes de empleo registradas actualmente en Montilla, mientras que los hombres suponen el 33,78 por ciento. La diferencia entre ambos grupos alcanza las 818 personas en la actualidad.La evolución interanual de este indicador también es descendente. En agosto de 2025 había 2.828 demandantes de empleo en Montilla, 306 más que en la actualidad. La reducción acumulada durante los últimos doce meses se sitúa en el 10,82 por ciento.A lo largo de este periodo, el registro pasó por 2.790 demandantes en septiembre, 2.793 en octubre, 2.648 en noviembre y 2.574 en diciembre. En enero subió hasta 2.649, permaneció en 2.645 en febrero y alcanzó 2.655 en marzo. Posteriormente, descendió a 2.584 en abril y 2.535 en mayo, antes de aumentar hasta 2.589 en junio y 2.642 en julio.En el conjunto de la provincia de Córdoba, el paro aumentó en agosto en 545 personas con respecto a julio, lo que supone una subida mensual del 1,20 por ciento. Sin embargo, la comparación interanual arroja una reducción del desempleo del 12,60 por ciento, con 6.604 personas paradas menos que en agosto de 2025.La diferencia entre el paro femenino y el masculino en la provincia alcanza las 10.616 personas. Córdoba registra 28.219 mujeres desempleadas, el 61,58 por ciento del total, frente a 17.603 hombres. Entre las personas menores de 25 años, en cambio, la cifra de hombres parados supera en 130 a la de mujeres.La secretaria de Empleo de UGT Córdoba, Paqui Haro, afirmó que “los datos del paro del mes de agosto conocidos ayer ofrecen para la provincia de Córdoba una proyección que no sorprende a UGT Córdoba, desde donde no dejamos de insistir en la necesidad de un cambio de modelo productivo que nos haga dejar de depender del sector servicios, y que potencie una industria que nos ofrecería no solo mayor estabilidad laboral, sino también una mejora de la economía con la tan necesaria subida del salario mínimo provincial”. “Esto repercutiría, asimismo en el dinamismo y en el nivel de gasto de las familias, lo que concluiría en el imprescindible despegue que tanto necesita Córdoba”, añadió.Haro señaló que “desde UGT Córdoba entendemos que la implantación en Córdoba de la Base Logística del Ejército de Tierra es un aliciente fundamental que nuestra provincia debe aprovechar para atraer, como parece que está comenzando a suceder, a empresas del sector tecnológico, industria y de seguridad. Se trata de una ocasión que nuestra provincia no debe perder”.La representante sindical también destacó la apuesta de UGT FICA estatal para que la capital cordobesa acoja durante varios días de octubre el Congreso de la Industria de la Defensa. La organización consideró que esta cita ofrecerá a la provincia una nueva oportunidad como escaparate para la implantación de empresas por su situación geográfica, la apertura de la Base Logística del Ejército de Tierra y su capacidad para asumir la expansión industrial y los recursos humanos necesarios.En relación con la influencia de la temporada estival sobre el empleo, Paqui Haro manifestó que “no podemos tampoco obviar que en los meses de verano son muchos los cordobeses que se ven abocados a cambiar sus residencias a lugares de costa con el fin de suplantar la baja demanda en el sector servicios por empleos de temporada que les permitan poder subsistir de mejor manera el resto del año”.Por su parte, la secretaria de Empleo de Comisiones Obreras (CCOO) de Córdoba, Ana Belén Acaíña, centró su valoración en la situación laboral de las mujeres. Acaíña subrayó que “no podemos normalizar que seis de cada diez personas desempleadas sean mujeres. La desigual distribución de los cuidados, especialmente de menores y personas dependientes, sigue condicionando las trayectorias laborales de muchas mujeres y debemos actuar con políticas de corresponsabilidad y servicios públicos suficientes”.CCOO reclamó ayer el refuerzo de las políticas activas de empleo dirigidas a mujeres, jóvenes y mayores de 45 años, una mayor vigilancia de la contratación temporal, el impulso de los sectores productivos con capacidad para generar empleo estable y avances en las políticas de cuidados y corresponsabilidad.“La provincia de Córdoba no puede conformarse con tener menos paro; necesitamos cambiar el modelo de empleo. El reto es que la reducción del desempleo se traduzca en estabilidad, derechos, salarios dignos e igualdad”, concluyó Ana Belén Acaíña.