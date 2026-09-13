La Virgen de Belén recorre Montilla en su gloriosa procesión de alabanzas

La Santísima Virgen de Belén protagonizó ayer sábado su tradicional procesión de alabanzas desde su ermita-santuario hasta la Parroquia de Santiago Apóstol, una salida que coincidió con el último día de la novena y con la festividad del Dulce Nombre de María y que da paso a la fase central de los cultos que se desarrollarán en Montilla hasta el próximo domingo 20 de septiembre.Nuestra Señora de Belén abandonó su ermita al término de la santa misa, sobre las 20.00 horas, para emprender el recorrido hasta el centro de Montilla. A su paso por el barrio, la imagen recibió una acogida especialmente preparada en las calles Julio César y Santa Brígida, cuyos vecinos llevaban desde el pasado mes de marzo trabajando en distintos adornos con los que engalanar el entorno con motivo de la llegada de la Virgen.La comitiva estuvo acompañada un año más por los sones de la Asociación Músico-Cultural "Nuestra Señora de la Paz" de Marmolejo, en la provincia de Jaén. La formación musical participó de este modo por tercer año consecutivo en la procesión de la titular, acompañándola durante su traslado desde el Llano de Belén hasta la parroquia de Santiago Apóstol.La procesión puso el acento en una jornada especialmente significativa dentro del calendario de cultos de la hermandad, ya que la salida de ayer llegó después de varios días de celebraciones en torno a la imagen. La novena había comenzado el viernes anterior y se prolongó hasta este sábado, con el rezo diario del santo rosario y el ejercicio de la novena a las 19.00 horas y la celebración de la santa misa con homilía a las 19.30 horas. En esta ocasión, las predicaciones han corrido a cargo de los distintos párrocos de Montilla.El programa previo a la procesión incluyó también algunos de los actos más tradicionales vinculados a estos cultos. El jueves 10 de septiembre, una vez concluida la celebración eucarística, tuvo lugar la bendición y presentación de los niños ante la Santísima Virgen. Un día después, durante toda la jornada del viernes 11, se desarrolló la ofrenda floral, en la que los devotos pudieron participar aportando los tradicionales nardos destinados posteriormente a exornar el trono de la Virgen de Belén.Tras la procesión de ayer y una vez instalada la imagen en la parroquia de Santiago Apóstol, los cultos continúan hoy domingo con la solemne función principal de regla, prevista a las 12.00 horas. Esta celebración dará paso al tradicional septenario de gloria, que prolongará la presencia de Nuestra Señora de Belén en el centro de Montilla durante los próximos días.Desde mañana lunes 14 y hasta el sábado 19 de septiembre, la Virgen de Belén permanecerá expuesta a la veneración de los fieles en horario de mañana. Cada una de esas jornadas incluirá, además, a las 20.00 horas, el ejercicio del solemne septenario de gloria, continuando así un programa religioso que tiene en septiembre uno de sus principales momentos del año.Las celebraciones concluirán el próximo domingo 20 de septiembre con la tradicional bajada de la imagen hasta su ermita en rosario de la aurora. La comitiva partirá a las 7.00 horas desde la parroquia de Santiago Apóstol para iniciar el camino de regreso hacia el Llano de Belén.Una vez alcanzada la ermita, a las 9.00 horas se celebrará la santa misa que pondrá el punto final al programa de cultos. Como viene siendo tradición, la hermandad ofrecerá posteriormente el habitual desayuno de tortas y chocolate.La imagen de Nuestra Señora de Belén es una talla de madera de cuerpo entero y estilo posrenacentista, aunque presenta también algunos rasgos góticos. A lo largo de su historia ha experimentado diversas alteraciones, entre ellas una mutilación que modificó su primitiva posición sentada para dejarla erguida y que hizo necesaria la incorporación de antebrazos postizos para poder vestirla. La cabeza conserva, además, un sutil giro relacionado con su configuración original.La autoría de la talla es desconocida, aunque se estima que fue realizada durante el último tercio del siglo XVI. La imagen ha sido objeto de distintas restauraciones a lo largo del tiempo. Entre ellas figura la intervención realizada por José Luis Varo a mediados del pasado siglo y la acometida en 1992 por Miguel Arjona Navarro. Algunas fuentes señalan asimismo que la actual talla habría sustituido a una pintura anterior que se encuentra en la sede de Cáritas Parroquial.Aunque no se trata de una designación oficial, la Virgen de Belén es considerada Patrona de los Campos Montillanos, una denominación nacida de la devoción impulsada por varios sacerdotes durante el siglo XX y que se ha mantenido hasta la actualidad. Sus cultos de septiembre continuarán durante esta semana hasta culminar el próximo domingo con el regreso de la imagen a su ermita.