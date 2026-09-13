Los atletas montillanos suman cuatro oros, dos platas y un bronce en El Carpio



FOTOGRAFÍA: CLUB TROTASIERRA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: CLUB TROTASIERRA

Los atletas montillanos conquistaron ayer siete medallas –cuatro oros, dos platas y un bronce– en la quinta edición de la Subida a la Torre de El Carpio, una prueba organizada por el Club Las Liebres Carpeñas y el Ayuntamiento de El Carpio que reunió a más de 170 corredores en su carrera principal y que volvió a formar parte del Circuito Provincial de Carreras Populares de la Diputación de Córdoba.La actuación más destacada llegó de la mano de Jesús Alguacil Barba, corredor montillano del Trotasierra, que se impuso tanto en la categoría sénior masculina como en la clasificación general absoluta. El atleta afrontó la cita apenas un día después de haber competido en la Carrera Nocturna de La Algaba, en Sevilla, pero volvió a demostrar su excelente estado de forma para dominar una prueba marcada por la dureza de su tramo final.Y es que Alguacil Barba ya marchaba al frente de la carrera en el kilómetro 3 y fue ampliando progresivamente su ventaja sobre sus perseguidores hasta alcanzar la meta con un tiempo de 25:25, registro que supuso además un nuevo récord de la prueba. Andrés Santiago Garrido concluyó segundo con 26:30, mientras que Mario Frías Sánchez ocupó la tercera posición con un crono de 27:11.El triunfo en El Carpio adquirió todavía más valor por el esfuerzo realizado por Jesús Alguacil Barba durante el fin de semana. El día anterior había tomado parte en la decimotercera edición de la Carrera Nocturna de La Algaba, una prueba de 8 kilómetros en la que consiguió la tercera posición con un tiempo de 24:58.26. Redouan Nouini se adjudicó allí la victoria con 24:05.35, por delante de Zakaria El Karam, segundo con 24:23.94.Además, la cantera del Club Atletismo Montilla dejó numerosos puestos de mérito en las categorías inferiores de la Subida a la Torre de El Carpio. Paula Cárdenas Algaba logró el triunfo en la categoría sub-10 femenina y ocupó también la primera posición de la clasificación general de su carrera, mientras que Julia Vera Muñoz repitió ese doble primer puesto en la categoría sub-12 femenina. En esta última prueba, Carmen Perea Castro finalizó sexta de su categoría y séptima en la general.De igual modo, María Marqués Casado consiguió otra de las medallas de oro para la representación montillana al imponerse en la categoría sub-14 femenina, donde ocupó además la segunda posición de la clasificación general. En la categoría sub-14 masculina, Sergio Perea Castro logró la medalla de plata gracias a su segundo puesto, acompañado por una sexta plaza en la clasificación general.También subió al segundo escalón del podio Carlos Cárdenas Algaba, segundo de la categoría sub-8 masculina y segundo igualmente en la clasificación general. Su compañero Lucas Perea Castro terminó séptimo de la categoría y noveno en la general, completando así la participación localizada del Club Atletismo Montilla entre los corredores más jóvenes.Por otro lado, Javier Alguacil Barba concluyó cuarto en la categoría masculina de diversidad funcional a pie y ocupó el puesto 94 de la clasificación general, mientras que Francisco José Perea Raigón terminó decimotercero en la categoría máster B masculina y sexagésimo en la general.El Atlético Gran Capitán contó igualmente con representación montillana en El Carpio. María José Márquez Lara consiguió la medalla de bronce en la categoría máster A femenina, además de alcanzar la posición 67 de la clasificación general. José Pino García, por su parte, fue noveno en la categoría máster A masculina y terminó en el puesto 93 de la general.En conjunto, los doce deportistas montillanos localizados en las clasificaciones sumaron siete medallas. Los cuatro oros correspondieron a Paula Cárdenas Algaba, Julia Vera Muñoz, María Marqués Casado y Jesús Alguacil Barba; las dos platas fueron para Carlos Cárdenas Algaba y Sergio Perea Castro; y María José Márquez Lara completó el balance con una medalla de bronce.La quinta edición de la Subida a la Torre de El Carpio volvió a plantear a los participantes un recorrido de 8 kilómetros con un exigente tramo final. La organización introdujo además como una de sus mejoras la instalación de cuatro puestos de avituallamiento, tres distribuidos a lo largo del recorrido y otro situado en la zona de meta.