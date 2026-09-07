Elena Mesa se proclama en Montilla campeona de Andalucía de triatlón cros alevín



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón consiguió ayer siete podios, cuatro de ellos en el Campeonato de Andalucía de Triatlón Cros Infantil y Alevín, durante el IV Triatlón Cros de Menores "Ciudad de Montilla", organizado por el Club Deportivo Atlético Gran Capitán.La competición se celebró en las piscinas municipales de verano y en el Parque Enrique Tierno Galván y tuvo entre sus protagonistas a Elena Mesa Revuelta, campeona autonómica alevín, junto a Manuel Cantos Rodríguez, subcampeón alevín, y Alai Blanco Baños e Iria Jiménez Novoa, terceros en las categorías alevín masculina e infantil femenina, respectivamente.La representación del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón, integrada por 18 deportistas, completó sus resultados con las victorias de Alba Torres Rivera en juvenil femenina y Paula Torres Rivera en cadete femenina, además del segundo puesto de Gonzalo Pérez Redondo en cadete masculino. En conjunto, la entidad sumó tres primeras posiciones, dos segundas y dos terceras entre las distintas categorías de la jornada.El Club Deportivo Atlético Gran Capitán asumió la organización de esta cuarta edición con la colaboración del Ayuntamiento de Montilla, el Servicio Municipal de Deportes (SMD), la Diputación de Córdoba y la Federación Andaluza de Triatlón. La cita fue puntuable para la VI Liga Andaluza de Escuelas de Triatlón y el IV Circuito Provincial de Duatlón y Triatlón de Menores Diputación de Córdoba, del que constituyó la penúltima prueba.La principal novedad fue la celebración de dos campeonatos autonómicos en una misma jornada. Montilla volvió a acoger la competición andaluza infantil, que ya se había disputado en la localidad el año anterior, e incorporó los títulos masculinos y femeninos de categoría alevín.Las piscinas municipales albergaron la natación, mientras que los segmentos de bicicleta de montaña y carrera a pie discurrieron por el Parque Enrique Tierno Galván y las inmediaciones de la Avenida de Las Camachas, que se llenaron de público para animar a los deportistas.Hasta 78 deportistas nacidos entre los años 2009 y 2020 se habían inscrito en el IV Triatlón Cros de Menores "Ciudad de Montilla", frente a los 63 participantes de la edición de 2025, lo que suponía un incremento previsto cercano al 24 por ciento.Elena Mesa Revuelta obtuvo el título andaluz alevín femenino con un tiempo de 09:40, diez segundos por delante de Natalia García Barbarroja, del C.D. Galosport. La tercera plaza correspondió a Sophie Piñol Bacci, del C.T. Costa del Sol, que completó el recorrido en 10:57. Las alevines afrontaron 100 metros de natación, 2,15 kilómetros de ciclismo y 520 metros de carrera a pie.El Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón contó con otras cuatro representantes en esta prueba. Berta López Cruz terminó quinta (11:32); Lucía Rodríguez Ortiz fue octava (12:08); Celia Tejada Pedraza ocupó la novena posición (12:42) y Victoria Jurado Hidalgo concluyó undécima (con un crono de 15:06).La participación alevín femenina se completó con Martina Rodríguez García, del C.T. Costa del Sol, cuarta; Carmen Martínez López y Noa Puga Sarbeeva, ambas del C.D. Galosport, sexta y séptima, respectivamente, y Alba Ruiz Díaz, también del C.D. Galosport, décima.La categoría alevín masculina dejó otros dos podios autonómicos para el Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón. Manuel Cantos Rodríguez finalizó segundo con una marca de 09:59, a solo dos segundos del vencedor, Ignacio Peña Fernández, del C.D. Galosport. Por su parte, Alai Blanco Baños completó el podio con 10:24, mientras que Isaac Márquez Sánchez, también de la entidad vinícola, terminó quinto con 10:36.Sobre las mismas distancias que las alevines, Hugo Puga Sarbeeva, del C.D. Galosport, ocupó la cuarta plaza, y Roberto López Papo, del Grupo Serman Triatlón Marbella, fue sexto. En la clasificación general de la prueba, Ignacio Hidalgo Rosal, inscrito como no federado, terminó séptimo y Ángel Ruiz Díaz, del C.D. Galosport, octavo.De igual modo, Justo Suárez Fernández, del C.T. Costa del Sol, noveno, y Carlos Ariza Herencia, también no federado, décimo. En la relación específica del Campeonato de Andalucía, que no incluyó a los dos deportistas no federados, Ángel Ruiz Díaz y Justo Suárez Fernández ocuparon las posiciones séptima y octava, respectivamente.En infantil femenina, Iria Jiménez Novoa consiguió el tercer puesto del Campeonato de Andalucía para el Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón con un registro de 19 minutos y 33 segundos. La victoria correspondió a Claudia Peña Fernández, del C.D. Galosport, con 18:51, seguida de su compañera Martina Pérez Payán, que terminó en 19:26. El recorrido infantil estuvo compuesto por 200 metros de natación, 4,22 kilómetros de bicicleta de montaña y 900 metros de carrera a pie.Nuria Ariza Benítez, del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón, concluyó quinta en infantil femenina con una marca de 20 minutos y 17 segundos. Alaia Andrade Siles, del Grupo Serman Triatlón Marbella, fue cuarta, y Amaya Cantón César, del C.D. Galosport, sexta. Leire Carrillo Bravo, que figuró como no federada, terminó séptima en la clasificación general de la prueba.La representación del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón en infantil masculino estuvo formada por Mario Mesa Revuelta, quinto con 18 minutos y 38 segundos; Francisco Solano Cantos Rodríguez, décimo con 19 minutos y 19 segundos, y Jaime Morales Guijarro, duodécimo con 20 minutos y 20 segundos.El título infantil masculino fue para Iván Montoro Navarrete, del C.D. Triclub Babyschool, que completó el recorrido en 17 minutos y 3 segundos. Alejandro Tapia Hidalgo, del C.T. Torremolinos, se situó segundo con 17 minutos y 23 segundos, mientras que Guillermo Rodríguez García, del C.D. Triclub Babyschool, fue tercero con 17 minutos y 26 segundos. Bruno Muñoz Torres, del C.D. Triatlón Alhaurín de la Torre, terminó cuarto.En esta misma categoría, Mario Martínez Castillo, del C.T. Costa del Sol, ocupó la sexta plaza; Ismael Peña Fernández, del C.T. Coín, la séptima; César Flores Muriel, del C.D. Herrera Triatlón, la octava, y Mario Bernal Cruz, del C.D. Galosport, la novena. Juan Martínez Castillo, del C.T. Costa del Sol, concluyó undécimo, y Martín Moreno Sánchez Crespo, del C.T. Al-Fanadic, decimotercero.Las categorías juvenil y cadete completaron los recorridos de mayor distancia de la jornada, con 400 metros de natación, 8,36 kilómetros de ciclismo y 1.800 metros de carrera a pie. En juvenil femenina, Alba Torres Rivera, del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón, obtuvo la primera posición con 40 minutos y 38 segundos y fue la única deportista que finalizó, tras la ausencia de Agatha Andrade Siles, del Grupo Serman Triatlón Marbella. En juvenil masculino, Adrián Parrado Vidal, del C.D.T. Triolalla Nosolorodamientos, único inscrito, terminó primero con 34 minutos y 27 segundos.Paula Torres Rivera, del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón, fue la única participante de categoría cadete femenina y finalizó en primera posición con 40 minutos y 36 segundos. En cadete masculino, su compañero Gonzalo Pérez Redondo consiguió el segundo puesto con 33 minutos y 40 segundos, por detrás de Lucas Jony Milla Bendezú, del C.D. Guadamecí, que ganó con 32 minutos y 18 segundos.El tercer clasificado cadete masculino fue Álvaro López Albalá, de Triatlón Baena, con 33 minutos y 43 segundos. Sus compañeros Fernando López Albalá y Jesús Rojano López ocuparon las posiciones cuarta y quinta, con 33 minutos y 49 segundos y 34 minutos y 20 segundos, respectivamente. Samuel Armada Dios, del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón, completó la clasificación en sexto lugar con 40 minutos y 31 segundos.En benjamín femenina, Carla Díaz Cerezo representó al Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón y terminó quinta con 7 minutos y 12 segundos. La victoria fue para la montillana Paula Cárdenas Algaba, del C.T. Costa del Sol, con 5 minutos y 58 segundos, seguida de Jimena Pérez Payán, del C.D. Galosport, con 6 minutos y 26 segundos, y Sofía Dolukhanian Sarkisyan, del C.T. Torremolinos, con 6 minutos y 34 segundos. Anais Dolukhanian Sarkisyan, del C.T. Torremolinos, ocupó la cuarta plaza, mientras que su compañera Vanesa Fernández Guerrero concluyó sexta.Los benjamines afrontaron 50 metros de natación, 1.060 metros de ciclismo y 270 metros de carrera a pie. En la prueba masculina, Aitor Cazorla Molina, del C.D. Guadamecí, terminó primero con 6 minutos y 49 segundos; Juan Piñol Bacci, del C.T. Costa del Sol, fue segundo con 7 minutos y 2 segundos, y Arturo Salas Úbeda, del C.D. Guadamecí, tercero con 7 minutos y 23 segundos.La clasificación benjamín masculina se completó con Víctor Gómez García, cuarto; Alfonso González Aguilera, quinto, y Lucas Sánchez Gallego, sexto, los tres inscritos como no federados. Alonso Domínguez Moreno, de Isbilya - Sloppy Joe’s, e Iván Ruiz Caballero, del C.D. Guadamecí, figuraron como no presentados.El programa de la jornada reservó también una prueba para los prebenjamines nacidos en 2019 y 2020, con un recorrido previsto de 25 metros de natación, 550 metros de ciclismo y 125 metros de carrera a pie. Durante la presentación de la cita,, el delegado de Deportes de la Diputación de Córdoba, Antonio Martín, destacó que "en tan solo cuatro ediciones este triatlón se ha consolidado en el calendario andaluz gracias al excelente trabajo que realizan los clubes locales, que son los verdaderos impulsores del deporte base en Montilla".Martín incidió en que "estos circuitos son una de nuestras apuestas más importantes, por lo que suponen, no solo a nivel deportivo, sino también turístico y económico". "Cada una de las pruebas que lo componen son una oportunidad para disfrutar el paisaje natural y urbano de la provincia", añadió.Tras la cita montillana, el IV Circuito Provincial de Duatlón y Triatlón de Menores de la Diputación de Córdoba concluirá durante el primer fin de semana de octubre con el Duatlón Cros de Menores ARS Olea de Castro del Río.