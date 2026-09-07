Nuevas ofertas de empleo

Oficial de trabajos verticales (Montilla)Empresa busca oficial de trabajos verticales para realizar tareas de mantenimiento, reparación, pintura y rehabilitación de edificios en Montilla. Se ofrece contrato indefinido, jornada completa y horario de 7:00 a 15:00 horas. El salario es de 1.450 euros brutos mensuales, con pagas extras prorrateadas. El plazo de inscripción finaliza el 16 de septiembre de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 01/09/2026
Conductores de camión con bañera (Santaella)Una empresa especializada en el transporte por carretera oferta tres puestos de trabajo para conductor o conductora de camión con bañera con un contrato laboral de carácter indefinido y una jornada completa en Santaella. Las funciones principales consisten en realizar el transporte de árido desde la cantera hasta el cliente. Se requiere disponer de carnet de conducir C+E, el certificado de aptitud profesional y experiencia previa en la ocupación. El salario bruto mensual asciende a 1.500 euros con las pagas extras prorrateadas. El plazo de inscripción para optar a esta oferta de empleo finaliza mañana, 8 de septiembre de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 24/08/2026
Desarrollador/-a para automatización (Montilla)Automatismos ITEA busca desarrollador o desarrolladora para trabajar en desarrollo de software y automatización industrial. Se requiere al menos dos años de experiencia y conocimientos de .NET, C#, SQL Server, APIs REST, Git y bases de datos, además de programación de PLC, sistemas SCADA y comunicaciones industriales. Se valoran conocimientos de Python, IoT, visión artificial, MES, ERP, Docker y Linux. Contrato indefinido, jornada completa y salario de 25.000 a 36.000 euros brutos anuales. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 02/09/2026
Conductores de camión hormigonera (Santaella)Una empresa especializada en el transporte por carretera oferta dos puestos de trabajo para conductor o conductora de camión hormigonera con un contrato laboral de carácter indefinido y una jornada completa en Santaella. Las funciones principales consisten en transportar hormigón desde la planta hasta la obra del cliente. Se requiere carnet de conducir C, el certificado de aptitud profesional y experiencia previa en la ocupación. El salario bruto mensual asciende a 1.500 euros con las pagas extras prorrateadas. El plazo de inscripción para optar a esta oferta de empleo finaliza mañana, 8 de septiembre de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 24/08/2026
Enfermeros (Córdoba)Se ofertan dos puestos de enfermero para residencia de mayores con un contrato laboral temporal de 90 días y jornada completa en Córdoba. Las funciones consisten en planificar, prestar y supervisar los cuidados sanitarios y de salud de los residentes, incluyendo la administración de tratamientos, el control clínico, las curas, los procedimientos y la valoración integral, colaborando con el equipo interdisciplinar. El salario bruto mensual asciende a 1.640 euros sin pagas extras prorrateadas, en turnos de mañana y tarde. El plazo de inscripción finaliza mañana, 8 de septiembre de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 24/08/2026
Animador/-a sociocultural (Córdoba)Una empresa de residencia privada de personas mayores oferta un puesto de animador o animadora sociocultural con un contrato laboral indefinido y una jornada parcial de 18 horas semanales, desarrollándose en horario de mañanas y tardes en el municipio de Córdoba. Las funciones específicas a realizar en el puesto son las propias de un técnico en animación sociocultural dentro de una residencia de personas mayores. El salario bruto mensual asciende a 642 euros, incluyendo las pagas extras prorrateadas. El plazo de inscripción para optar a esta oferta de empleo finaliza el 10 de septiembre de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 26/08/2026
Audioprotesista (Córdoba)Se oferta un puesto de audioprotesista con contrato laboral temporal de 180 días y jornada completa en Córdoba para cubrir una baja. Las funciones comprenden la realización de pruebas audiológicas, selección, adaptación y programación de audífonos, mantenimiento, atención a pacientes y elaboración de informes. El salario bruto mensual es de 1.605 euros con pagas extras prorrateadas, en un horario de lunes a viernes de 9:30 a 13:30 horas y de 17:00 a 20:00 horas, y los sábados por la mañana. Se requiere titulación de Técnico Superior en Audiología Protésica. El plazo de inscripción finaliza el 10 de septiembre de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 26/08/2026
Supervisor/-a de producción (Montilla)Carrier busca supervisor/a de producción para gestionar un equipo de 20-30 operarios y garantizar los objetivos de producción, calidad, seguridad y entrega. Coordinará las actividades de fabricación, resolverá incidencias y participará en proyectos de mejora continua. Se requiere Ingeniería Técnica Industrial o similar, 2-3 años de experiencia en entornos industriales, experiencia gestionando equipos de producción e inglés mínimo B1. Contrato indefinido, jornada completa, de lunes a viernes, de 14:00 a 22:00 horas. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 04/09/2026
Montadores de muebles (Córdoba)Se ofertan tres puestos de montador o montadora de muebles para personas con discapacidad, con contrato laboral temporal de 90 días y jornada completa en Córdoba. Las funciones comprenden el montaje de mercancías, la rehabilitación y el mantenimiento de productos en centros sanitarios, así como la gestión y planificación de la asistencia técnica. El salario bruto mensual es de 1.544 euros con pagas extras prorrateadas, en un horario de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas. Se requiere una experiencia de 12 meses. El plazo de inscripción finaliza el 10 de septiembre de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 26/08/2026
Profesor/-a de Vídeo (Nueva Carteya)Se oferta un puesto de profesor o profesora de enseñanza secundaria con contrato laboral temporal y jornada parcial para impartir un taller práctico de edición de vídeo y croma en el municipio de Nueva Carteya. Las funciones consisten en impartir la formación dirigida a profesorado de Secundaria. La duración del contrato es de un día, con un total de 2 horas. La retribución es de 30 euros brutos por hora y el salario bruto mensual asciende a 60 euros, en horario de 9:00 a 11:00 horas. El plazo de inscripción finaliza el 11 de septiembre de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 27/08/2026
Profesor/-a de inglés (Montilla)British Academy Center International House busca profesor o profesora de inglés para su próxima apertura en Montilla, encargado/a de impartir clases a estudiantes de diferentes edades. Se requiere dominio oral y escrito del inglés, conocimientos de didáctica, gramática y metodologías docentes, así como capacidad para adaptar la enseñanza a las necesidades del alumnado. No se exige experiencia previa. Se ofrece contrato indefinido, jornada a convenir, formación continua y posibilidades de desarrollo profesional. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 18/08/2026
Electricistas (Puente Genil)Una empresa del sector de la iluminación ornamental oferta dos puestos de peón o peona electricista con contrato laboral temporal y jornada completa en Puente Genil. Las funciones consisten en apoyar el montaje, la instalación y el mantenimiento de decoración ornamental e iluminación, así como realizar trabajos auxiliares relacionados con instalaciones eléctricas. La duración del contrato es de 180 días. El salario bruto mensual asciende a 1.450 euros con pagas extras prorrateadas, en un horario de 7:00 a 15:00 horas. Se requiere disponer de permiso de conducir B. El plazo de inscripción finaliza el 11 de septiembre de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 27/08/2026
Auxiliares de ayuda a domicilio (Córdoba)Una empresa de servicios auxiliares y sociales oferta diez puestos de auxiliar de ayuda a domicilio con contrato laboral temporal y jornada parcial de 30 horas semanales en Córdoba. Las tareas consisten en la atención sociosanitaria a personas dependientes en domicilio. La duración del contrato es de 30 días. El salario bruto mensual asciende a 1.200 euros sin pagas extras prorrateadas, con un horario que comprende fines de semana, festivos y de lunes a viernes en turno de mañana y de tarde. Se requiere una experiencia mínima de seis meses. El plazo de inscripción finaliza el 15 de septiembre de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 31/08/2026
Administrativo/-a de tramitación (Córdoba)Empresa busca administrativo/a para puesto presencial en Córdoba, con incorporación inmediata y jornada completa de 8:00 a 16:00 horas. Realizará recepción de avisos, apertura y tramitación de partes, atención telefónica, organización de citas, coordinación de técnicos y seguimiento de servicios. Se requiere soltura informática, buena comunicación, capacidad de organización, rapidez y responsabilidad. No es imprescindible experiencia previa si se demuestra facilidad de aprendizaje. Salario a convenir. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 04/09/2026
Instaladores electricistas (Córdoba)Una empresa perteneciente al sector del metal oferta 3 puestos de trabajo de instalador electricista con contrato laboral indefinido y jornada completa en Córdoba. Las funciones comprenden instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones en general y en promociones de viviendas, montaje de cuadros eléctricos, instalación de placas solares e instalaciones eléctricas industriales. El horario establecido es de 8:00 a 16:00 horas. El salario bruto mensual asciende a 1.500 euros con pagas extras prorrateadas. Se requiere una experiencia previa de 12 meses y permiso de conducir B. El plazo de inscripción finaliza el 15 de septiembre de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 31/08/2026
Conductores de camión (Montilla)Se ofertan seis puestos de conductor de camión T.I.R. con contrato laboral indefinido y jornada completa en Montilla. Las tareas consisten en el transporte internacional como conductor internacional para vehículos de lona según tacógrafo y ruta establecida. El salario bruto mensual es de 1.558 euros con pagas extras prorrateadas, además de dietas de 44,46 euros, pernoctación de 11,67 euros y nocturnidad de 1,09 euros por hora. Se requiere una experiencia previa de 12 meses, tarjeta de cualificación del conductor y permiso de conducir C+E. El plazo de inscripción finaliza el 11 de septiembre de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 31/08/2026
Auxiliares de ayuda a domicilio (Montilla)Una empresa de ayuda a domicilio oferta varios puestos de auxiliar de ayuda a domicilio para trabajar en Montilla. La entidad requiere personal que cuente con titulación oficial relacionada con el sector o, en su defecto, experiencia previa demostrable en este ámbito profesional. Se solicita a los candidatos y candidatas disponibilidad inmediata para su incorporación. Las condiciones económicas de la nómina se regirán estrictamente según el convenio vigente. Las personas interesadas en optar a esta vacante deben enviar su currículum a las direcciones de correo electrónico rrhh-calidad@monsecor.net o daro1982.ds@gmail.com.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 14/05/2026
Operario de saneamiento y fugas (Montilla)Una empresa de construcción y saneamiento oferta un puesto de operario de saneamiento y fugas en Montilla. Las funciones principales abarcan el apoyo en desatascos, localización de fugas, rehabilitación de tuberías sin obra y mantenimiento del material. Se ofrece contrato estable, formación continua, vehículo, herramientas y salario según experiencia. Se requiere carné B, disponibilidad para viajar, compromiso y trabajo en equipo, valorándose conocimientos en fontanería u obra civil sin exigirse experiencia previa. Las personas interesadas pueden enviar su currículum al correo electrónico estructuraspino@gmail.com o contactar a través de los teléfonos 657 682 523 y 685 278 645.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 04/07/2026
Operarios de almacén (Aldea Quintana)Una empresa de integración oferta dos puestos de operario o operaria de almacén para personas con una discapacidad de al menos el 33 por ciento, con contrato laboral indefinido y jornada completa en Aldea Quintana. Las funciones incluyen recepción y descarga de mercancías, comprobación de pedidos y albaranes, clasificación, preparación de pedidos, etiquetado, control de stock y manejo de maquinaria. El horario es de mañana y tarde de lunes a jueves y los viernes de mañanas, con un total de 37,5 horas semanales. El salario bruto mensual es de 1.425 euros con pagas extras prorrateadas. El plazo de inscripción finaliza hoy, 7 de septiembre de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 31/08/2026
NOTA IMPORTANTE: Esta sección tiene un carácter meramente informativo. Andalucía Digital no avala, necesariamente, las ofertas laborales que se difunden por esta vía ni analiza en profundidad las condiciones económicas o de otra índole que puedan llevar aparejados estos anuncios. En ese sentido, si alguna persona detecta algún requisito que considere improcedente o no ajustado a Derecho, puede comunicarlo al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para que, en su caso, puedan adoptar las medidas oportunas.
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REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
ILUSTRACIÓN: ANDALUCÍA DIGITAL
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