Rafael Soto | ¿Dónde está la oposición?

El Ministerio del Interior ha confirmado que elaboró un listado de periodistas que incluía sus nombres, los medios para los que trabajaban y, lo más grave, su perfil ideológico. Este listado ha sido publicado por, que lo ha hecho accesible para sus suscriptores. Cabe preguntarse qué interés puede tener el ministerio encargado de velar por la seguridad nacional en el perfil de unos tertulianos.Con cierta ironía, no podemos dejar de preguntarnos si era una suerte depara RTVE o La Séptima. Desde que volviera de sus “días de reflexión”, Pedro Sánchez y, con él, sus acólitos han endurecido su discurso contra la prensa y contra la Justicia. Lo único que todavía no han podido infectar a fondo.Cabe preguntarse cómo ha sido posible que un medio de comunicación llegara a destapar algo así. Todo apunta, por tanto, a una filtración procedente del propio Ministerio. No hay otra explicación razonable. Si sus intenciones son puras, lo dejamos al criterio de los lectores. Pero lo cierto es que se han destapado varios casos de corrupción —algunos ya con sentencia judicial y previamente negados por el Gobierno y sus medios afines— y no pocos excesos que pueden ser calificados como antidemocráticos.El hecho es que los diferentes desmanes de este Gobierno han podido ser destapados por la existencia de personas que se están jugando el empleo y su libertad. Personas que, por unos motivos u otros, están haciendo lo correcto. Ahora nos toca a nosotros hacer lo correcto también: castigar en las urnas a este Gobierno corrupto y antidemocrático.Y es aquí donde encontramos el problema. ¿Qué hacemos con el Partido Popular, que fue condenado por corrupción? ¿Quién en su sano juicio votaría por la extrema derecha? Ya sostuvimos aquí, cuando Pedro Sánchez era visto por muchos como el, que el presidente era un tumor que devoraría tanto a la izquierda como a las instituciones. Hoy decimos que, si algún día permiten a Feijóo gobernar, será igual o peor, con la salvedad de que tendría sindicatos en la calle.Fue Feijóo quien desactivó las movilizaciones masivas convocadas por Isabel Díaz Ayuso con motivo de la amnistía. Es incomprensible que España no esté ardiendo en movilizaciones tras la amnistía, el accidente de Adamuz —por el que no ha dimitido nadie— y, ahora, el fracaso de las políticas de apaciguamiento con Marruecos. Al sanchismo ya solo lo apoyan los cuatrode turno, y todo ello después de unas elecciones generales convocadas en pleno mes de julio, marcadas por un récord histórico de voto por correo y por las polémicas y sospechas que rodearon su gestión.No hablemos ya de la intentona de la llamada “ley de nietos”, que habría disparado el voto por correo y cuyos efectos ya ha suspendido cautelarmente el Tribunal Supremo. Insistimos: no es comprensible la pasividad de esta oposición. Periodistas y jueces necesitan el apoyo de la ciudadanía.Aunque cualquier cosa es mejor que el sanchismo, con esta oposición tampoco se puede ir a ninguna parte. Es el momento de dar visibilidad a los jóvenes. Están apareciendo nuevos partidos en los dos lados del espectro político. Incluso están surgiendo opciones de izquierda socialdemócrata, si alguien se acuerda todavía de lo que es eso… Es la única esperanza a la que todavía podemos acogernos.