Nuevas ofertas de empleo

Electricista de Baja Tensión (Montilla)Se busca electricista para fabricación y automatización de cuadros eléctricos, cableado en fábrica y montaje e instalación en obra. Se requiere FP en Electricidad, entre tres y cinco años de experiencia, conocimientos del reglamento de baja y media tensión y vehículo propio. Se ofrece contrato indefinido, jornada completa de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas y salario de 17.094 a 21.600 euros brutos anuales según experiencia. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 24/09/2026
Profesor/-a de inglés (Montilla)British Academy Center International House busca profesor o profesora de inglés para su próxima apertura en Montilla, encargado/a de impartir clases a estudiantes de diferentes edades. Se requiere dominio oral y escrito del inglés, conocimientos de didáctica, gramática y metodologías docentes, así como capacidad para adaptar la enseñanza a las necesidades del alumnado. No se exige experiencia previa. Se ofrece contrato indefinido, jornada a convenir, formación continua y posibilidades de desarrollo profesional. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 18/08/2026
Administrativo/-a de tramitación (Córdoba)Empresa busca administrativo/a para puesto presencial en Córdoba, con incorporación inmediata y jornada completa de 8:00 a 16:00 horas. Realizará recepción de avisos, apertura y tramitación de partes, atención telefónica, organización de citas, coordinación de técnicos y seguimiento de servicios. Se requiere soltura informática, buena comunicación, capacidad de organización, rapidez y responsabilidad. No es imprescindible experiencia previa si se demuestra facilidad de aprendizaje. Salario a convenir. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 24/09/2026
Auxiliares de ayuda a domicilio (Montilla)Una empresa de ayuda a domicilio oferta varios puestos de auxiliar de ayuda a domicilio para trabajar en Montilla. La entidad requiere personal que cuente con titulación oficial relacionada con el sector o, en su defecto, experiencia previa demostrable en este ámbito profesional. Se solicita a los candidatos y candidatas disponibilidad inmediata para su incorporación. Las condiciones económicas de la nómina se regirán estrictamente según el convenio vigente. Las personas interesadas en optar a esta vacante deben enviar su currículum a las direcciones de correo electrónico rrhh-calidad@monsecor.net o daro1982.ds@gmail.com.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 14/05/2026
Administrativo/-a de Calidad (La Rambla)Se busca administrativo para una empresa agroalimentaria de La Rambla, encargándose de apoyar en la gestión documental, controles de calidad, seguimiento de incidencias, documentación de proveedores y preparación de auditorías. Se requiere experiencia administrativa, manejo de herramientas ofimáticas, carné de conducir y vehículo propio. Se ofrece formación a cargo de la empresa, jornada completa de lunes a viernes y salario de 24.000 euros brutos anuales. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 24/09/2026
Operario de saneamiento y fugas (Montilla)Una empresa de construcción y saneamiento oferta un puesto de operario de saneamiento y fugas en Montilla. Las funciones principales abarcan el apoyo en desatascos, localización de fugas, rehabilitación de tuberías sin obra y mantenimiento del material. Se ofrece contrato estable, formación continua, vehículo, herramientas y salario según experiencia. Se requiere carné B, disponibilidad para viajar, compromiso y trabajo en equipo, valorándose conocimientos en fontanería u obra civil sin exigirse experiencia previa. Las personas interesadas pueden enviar su currículum al correo electrónico estructuraspino@gmail.com o contactar a través de los teléfonos 657 682 523 y 685 278 645.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 04/07/2026
Limpiadores (Fernán-Núñez)Se ofertan cinco puestos de limpiador o limpiadora con experiencia en el sector para prestar sus servicios bajo la modalidad de contrato laboral indefinido a jornada completa. Las funciones principales abarcan la limpieza de oficinas, comunidades de vecinos, colegios, institutos, talleres y domicilios particulares. Las condiciones económicas fijan un salario bruto mensual de 1.425 euros con pagas extras prorrateadas, estableciendo un horario de trabajo de carácter indistinto. Asimismo, se requiere disponibilidad para una incorporación de forma inmediata a la plantilla. El plazo de presentación de candidaturas para optar a esta oferta de empleo finaliza mañana, 28 de septiembre de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 14/09/2026
Ingeniero/-a de Calidad Cliente (Montilla)Carrier busca un ingeniero o ingeniera para incorporarse al área de Calidad Cliente, gestionando reclamaciones y garantías, investigando incidencias, analizando datos y realizando el seguimiento de indicadores de calidad. Se requiere Grado en Ingeniería, uno o dos años de experiencia en calidad o entornos industriales, inglés B2 y manejo de Excel. Se valorarán conocimientos de francés, sistemas HVAC y Power BI. El puesto es presencial y a jornada completa. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 24/09/2026
Terapeuta ocupacional (Córdoba)Una empresa de residencia privada de personas mayores oferta un puesto de terapeuta ocupacional para un centro de Córdoba bajo la modalidad de contrato laboral temporal a jornada completa. La duración prevista de dicha relación laboral es de 120 días naturales. El salario bruto mensual asciende a 1.700 euros con las pagas extras prorrateadas. Entre los requisitos indispensables, las personas aspirantes deben ser menores de 30 años y desempeñar las funciones propias de la ocupación de lunes a viernes. El plazo de presentación de solicitudes para optar a este puesto finaliza el 29 de septiembre de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 14/09/2026
Jefe/-a de Obra de Infraestructura (Córdoba)Se oferta un puesto de jefe o jefa de obra de infraestructura bajo contrato laboral indefinido y jornada completa en Córdoba. Se requiere un salario bruto mensual de 2.550 euros con horario de lunes a jueves de 8:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:30 horas, y viernes de 8:00 a 15:00 horas. Entre las funciones destacan planificar y supervisar la ejecución de obras, coordinar equipos de trabajo, controlar plazos y gestionar presupuestos. Se exige titulación de grado en ingeniería, treinta y seis meses de experiencia, nivel B2 de inglés y permiso de conducir B. El plazo de inscripción finaliza el 3 de octubre de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 18/09/2026
Profesor/-a de inglés (Córdoba)Academia de Córdoba busca profesor o profesora de inglés con experiencia y titulación para trabajar durante el curso 2026/2027. El puesto es a tiempo parcial y por horas, con horario de tarde, pudiendo trabajar de lunes a jueves cuatro tardes, o dos tardes a la semana, lunes y miércoles o martes y jueves. Las condiciones salariales serán a convenir con la persona seleccionada. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 03/09/2026
Responsable de la selección de mercancías (Córdoba)Se oferta un puesto de responsable de la selección de mercancías-caracoles bajo contrato laboral indefinido y jornada completa en Córdoba. Se ofrece un salario bruto mensual de 1.700 euros con pagas extras prorrateadas. Entre las funciones principales se incluye la selección de mercancías que entran en el país o se compran en el mercado nacional, clasificar las variedades de caracol y supervisar si están aptos para la venta. El puesto requiere desplazarse dentro y fuera de territorio nacional según entre la mercancía, con ocho horas diarias. El plazo de inscripción finaliza el 10 de octubre de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 25/09/2026
Albañil (Posadas)Se oferta un puesto de oficial o oficiala 1ª de albañilería en régimen laboral temporal y jornada completa para el mantenimiento y conservación de vías, edificios, instalaciones y espacios públicos en Posadas. El contrato tiene una duración de noventa días y un salario bruto mensual de 1.867 euros con pagas extras prorrateadas. El horario detallado comprende de 8:00 a 15:00 horas. Como requisitos imprescindibles se exige el nivel formativo mínimo de la primera etapa de educación secundaria sin título de graduado escolar o equivalente y el permiso de conducir B. El plazo de inscripción finaliza el 30 de septiembre de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 25/09/2026
Montadores de máquinas de gimnasio (Baena)Se ofertan tres puestos de montador o montadora de máquinas de gimnasio en Baena, en régimen de empleo temporal y a jornada completa. Entre las funciones principales se incluye descargar, desembalar, montar y colocar las máquinas con la supervisión de otra persona. El contrato temporal tiene una duración de 4 días, un salario bruto mensual de 1.732 euros con pagas extras prorrateadas, además de beneficios como descuento, bono o ticket de comidas y oportunidades de movilidad. El horario detallado es a las 8:00 horas. El plazo de inscripción finaliza el 10 de octubre de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 25/09/2026
Intérprete y mediador/-a intercultural (Andalucía)Una empresa de traducción oferta varios puestos de intérprete y mediador o mediadora intercultural freelance para futuras colaboraciones presenciales y a distancia en Andalucía. Se buscan profesionales de lenguas africanas, árabe, persa, urdu, bengalí, turco, francés e inglés, entre otros. Se requiere nivel mínimo B2 de español o inglés, que podrá ser C1 para ciertos servicios, y se valorará la experiencia previa en ámbitos similares. La remuneración oscila entre 25 y 35 euros por hora, con posibilidad de reembolsar gastos de desplazamiento y alojamiento. Las personas interesadas pueden enviar su CV directamente a info@translation-admy.com.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 25/09/2026
NOTA IMPORTANTE: Esta sección tiene un carácter meramente informativo. Andalucía Digital no avala, necesariamente, las ofertas laborales que se difunden por esta vía ni analiza en profundidad las condiciones económicas o de otra índole que puedan llevar aparejados estos anuncios. En ese sentido, si alguna persona detecta algún requisito que considere improcedente o no ajustado a Derecho, puede comunicarlo al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para que, en su caso, puedan adoptar las medidas oportunas.
Si usted dirige una empresa y requiere personal, puede publicar de manera gratuita una oferta en esta sección, enviando un correo electrónico a montilladigital@gmail.com con los datos más relevantes del puesto de trabajo que se desea cubrir. En virtud de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, Andalucía Digital no gestiona ni reenvía currículums de personas candidatas a puestos de trabajo publicados en esta sección. Para hacer llegar cualquier candidatura a empresas interesadas, deben pulsar en el enlace que se facilita al final de cada oferta y adjuntar el CV en la pestaña que habilita para cada caso el SAE.
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REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
FOTOGRAFÍA: JUNTA DE ANDALUCÍA
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