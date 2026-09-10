El Montilla-Córdoba Triatlón sube al podio en tres categorías del Andaluz de Triatlón Cros

XXIX Triatlón Villa de Rota

El Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón consiguió dos medallas de oro y una de plata en el Campeonato de Andalucía de Triatlón Cros, celebrado el pasado sábado en la localidad granadina de Almuñécar, y sumó un quinto puesto en la clasificación general masculina del XXIX Triatlón Villa de Rota, disputado el domingo.Alba Torres Rivera y Hugo Vilela Ortiz se proclamaron campeones de sus respectivas categorías en la cita autonómica, mientras que Samuel Montoro Navarrete logró el subcampeonato juvenil y Hugo Albertos Montero terminó entre los cinco primeros en la prueba gaditana.El campeonato andaluz se desarrolló en el marco del IX Triatlón Cros/Urbano Nazarí Almuñécar #387, organizado por el C.D. Triatlón Nazarí con la colaboración del Ayuntamiento de Almuñécar, la Diputación de Granada, la Junta de Andalucía y la Federación Andaluza de Triatlón. Los participantes completaron un recorrido de 500 metros de natación, 10,8 kilómetros de bicicleta de montaña y 3,8 kilómetros de carrera a pie, en una tarde en la que las altas temperaturas añadieron dificultad a la competición.Alba Torres Rivera obtuvo la medalla de oro en la categoría Juvenil Femenino y finalizó quinta en la clasificación general femenina. La deportista del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón encabezó el segmento de natación y salió del agua con medio minuto de ventaja sobre Ana Estévez Guerrero, quien posteriormente se adjudicó el título absoluto. Torres completó la prueba entre las cinco primeras y como vencedora de su categoría.El segundo oro del conjunto montillano correspondió a Hugo Vilela Ortiz, ganador de la categoría masculina de 20 a 24 años y sexto en la clasificación general masculina. Vilela se situó entre los primeros perseguidores de los líderes al término de la natación, segmento que completó a 16 segundos de la cabeza de carrera.Samuel Montoro Navarrete consiguió la plata en la categoría Juvenil Masculino y ocupó el puesto 22 de la general masculina. El representante del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón compartió con Marco García-Guillén el liderazgo del segmento acuático. Ambos juveniles salieron del agua con diez segundos de ventaja sobre Victoriano Raso y con Vilela también entre sus perseguidores.La participación del club en Almuñécar se completó con Hugo Albertos Montero, que no finalizó la competición y quedó sin clasificación en la categoría masculina de 18 a 19 años. El balance de los cuatro representantes de la entidad fue, por tanto, de tres medallas por categorías: los oros de Alba Torres Rivera y Hugo Vilela Ortiz y la plata de Samuel Montoro Navarrete.En la lucha por el título absoluto masculino, Antonio José Cardona, del C.T. Rincón de la Victoria, remontó durante el recorrido de bicicleta de montaña el minuto que había perdido en la natación y se marchó en solitario. Cardona también registró el mejor parcial de carrera a pie y se proclamó campeón de Andalucía por delante de Sergio García, del ADSevilla, que terminó a tres minutos del vencedor.Victoriano Raso, del TriTrain4You Málaga y vigente campeón autonómico hasta esa jornada, completó el podio masculino. Enrique Terol, del C.T. Rincón de la Victoria, y Sergio Lorenzo, del ADSevilla, ocuparon la cuarta y la quinta posición, respectivamente, a unos veinte segundos de las medallas. Por clubes, el C.T. Rincón de la Victoria logró el título gracias a los resultados de Antonio José Cardona, Enrique Terol y José María Corredera, seguido del ADSevilla y del Cerro Puerta Impulse Tri.La victoria absoluta femenina correspondió a Ana Estévez Guerrero, del Isbilya – Sloppy Joe’s, que tomó el mando durante el ciclismo después de salir del agua por detrás de Alba Torres Rivera. Estévez amplió su ventaja sobre la bicicleta y firmó el segundo mejor parcial a pie para cruzar la meta con un tiempo de una hora, 17 minutos y diez segundos.Patricia Sánchez, del C.D. Triatlón Guadiato, fue segunda y consiguió el mejor registro en la carrera a pie, mientras que Nieves Cantos, del CNB VAS Project, obtuvo el bronce. Rocío Borrás, también del C.D. Triatlón Guadiato, finalizó cuarta, inmediatamente por delante de Alba Torres Rivera. En la clasificación femenina por clubes se impuso el C.D. Triatlón Guadiato, con las actuaciones de Patricia Sánchez, Rocío Borrás y Evelin Ortigosa, seguido del Triatlón Mezquita.Además de los títulos autonómicos, la cita de Almuñécar repartió puntos para la VI Superliga Andaluza de Clubes de Triatlón y constituyó la segunda prueba de la V Copa de Andalucía de Triatlón Cros, que tiene pendientes las competiciones de Puerta de Doñana y Faro Sacratif. También fue la penúltima cita del Circuito Provincial de Triatlón Diputación de Granada 2026, cuyo desenlace está previsto a finales de septiembre en Faro Sacratif.La jornada estuvo marcada asimismo por la suspensión del I Acuatlón de Menores Nazarí Almuñécar #387. La presencia de bancos de medusas en la zona prevista para la natación de los menores impidió autorizar su celebración, con el fin de garantizar la seguridad y la salud de los participantes.El domingo, 6 de septiembre, la actividad del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón continuó en el XXIX Triatlón Villa de Rota, donde Hugo Albertos Montero finalizó quinto en la clasificación general masculina. El deportista alcanzó ese puesto un día después de no haber podido completar la prueba de Almuñécar.La competición roteña reunió el máximo previsto de 300 participantes, que afrontaron una distancia esprint con 750 metros de natación, 18 kilómetros de ciclismo y cinco kilómetros de carrera a pie. La Playa de la Costilla fue uno de los escenarios de una prueba organizada por Gesconchip y la Delegación de Deportes de Rota, con la colaboración del Arsenal de Cádiz Base Naval de Rota, la Diputación Provincial de Cádiz y la Federación Andaluza de Triatlón.El Isbilya – Sloppy Joe’s ocupó las tres posiciones del podio masculino. Javier Olmo completó primero la natación, seguido de cerca por Marcos Barranco, mientras que Ángel Luis Barranco encabezó la persecución a quince segundos. En el último segmento, Marcos Barranco se situó al frente y consiguió la victoria con más de un minuto de ventaja sobre su compañero Ángel Luis Barranco Neva. Javier Olmo terminó tercero, por delante de Alfonso Bastos, del Club Triatlón Albacete RES, y de Hugo Albertos Montero.En la competición femenina, María del Pilar Ayuso, del C.D.T. Resistentia T3, lideró la prueba desde la natación, en la que obtuvo una ventaja superior al minuto sobre sus perseguidoras. Mantuvo la primera posición durante el ciclismo y también marcó el mejor parcial de carrera a pie para imponerse con un tiempo de una hora, seis minutos y siete segundos.Cristina Resnas, del Desam.es, terminó segunda a un minuto y medio de la ganadora, mientras que María de las Mercedes Ruiz, del C.D. Triatletas Roteños, fue tercera a dos minutos. Audrey Dillhoff, del mismo club, y Raquel Cabrera, del C.D.E. Jerezana de Triatlón, completaron las cinco primeras posiciones.El XXIX Triatlón Villa de Rota fue la quinta de las siete pruebas puntuables del Circuito Diputación de Cádiz de Triatlón 2026. Las dos citas restantes están previstas en San Fernando, el 13 de septiembre, y en San Roque, el 26 de septiembre. Tras agotar sus 300 dorsales, la competición roteña cerró su vigesimonovena edición con la próxima convocatoria, en 2027, como la de su trigésima edición.El Club Deportivo Triatlón Montilla ha recibido una ayuda de la Diputación Provincial de Córdoba dentro de la Convocatoria de subvención convocada a entidades deportivas de la provincia de Córdoba para la realización de actividades deportivas y al apoyo al deporte base, durante el año 2026.