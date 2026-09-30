Montilla abre mañana un amplio programa para mayores con viajes, talleres y actividades culturales



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Ayuntamiento de Montilla pondrá en marcha mañana una nueva programación dirigida a las personas mayores que incluirá actividades culturales, viajes de convivencia, talleres y propuestas relacionadas con la memoria culinaria y el bienestar emocional.La iniciativa, impulsada por el Área de Servicios Sociales dentro del programa, nace del proceso participativo TRAMAS y busca reforzar las relaciones sociales, la creatividad, la salud física y emocional y la participación de este colectivo en la vida comunitaria.La programación comenzará a las 19:00 de la tarde con la presentación de la exposicióny del Manifiesto TRAMAS, un documento que recoge las voces y los principios construidos colectivamente durante el proceso participativo. La muestra estará integrada por diez imágenes centradas en visibilizar el envejecimiento activo y se instalará en los mupis móviles de la avenida de Andalucía.Las propuestas tienen su origen en el trabajo desarrollado durante 2025 y 2026 con personas mayores, profesionales y entidades vinculadas a este colectivo. A través de entrevistas en profundidad y sesiones grupales, el proceso TRAMAS permitió identificar necesidades, intereses y expectativas para diseñar actividades que respondieran a distintas formas de vivir esta etapa.En ese trabajo participaron personas mayores, personal técnico y profesionales de los servicios destinados a este sector de la población, además de entidades financieras, el centro de salud, asociaciones de personas mayores, farmacias y empresas del sector. La programación resultante ofrece alternativas adaptadas a diferentes grados de autonomía, intereses y maneras de participar.El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, explicó que el proceso había tratado de "comprender el envejecimiento desde otra perspectiva" y señaló que "hay muchas formas de ser mayor, muchas edades, mucha autonomía, muchas actitudes y muchas formas de envejecer". En ese sentido, destacó la importancia de las actividades compartidas para combatir la soledad y fortalecer la convivencia.El Teatro Garnelo acogerá varias de las citas previstas para octubre. La primera será un tributo a Los Panchos, que tendrá lugar el día 7, a las 19:30 de la tarde. Dos días después, el 9 de octubre, también a las 19:30 horas, se celebrará el encuentro intergeneracional "Menudos Abuelos y Abuelas", que incluirá un reconocimiento a las personas participantes en esta iniciativa y en el certamen de cuentos.Los viajes de convivencia constituyen otra de las propuestas del programa. El 8 de octubre se realizará una excursión a Osuna, con visitas guiadas a distintos espacios patrimoniales y comida incluida. Por su parte, el 19 de octubre está previsto un desplazamiento a Madrid para visitar el Congreso de los Diputados, con un recorrido guiado por el Palacio del Congreso, el Hemiciclo y el Salón de los Pasos Perdidos.Estas dos actividades están dirigidas a personas mayores de 65 años, que podrán acudir acompañadas de sus cónyuges o parejas siempre que tengan más de 60 años. El periodo de inscripción comenzó el pasado 28 de septiembre a través del Registro de Entrada del Ayuntamiento de Montilla, con adjudicación de las plazas por orden de llegada hasta completar el cupo disponible.Rafael Llamas vinculó estas salidas con la posibilidad de compartir experiencias y mantener las relaciones sociales. "Uno de los grandes problemas que tenemos en torno a nuestros mayores, a veces, es la soledad. Y esto ayuda mucho que puedan hacer cosas en grupo, en conjunto, y una de ellas son los viajes", explicó.El alcalde destacó que la visita al Congreso de los Diputados respondía a una demanda de las propias personas mayores y señaló que se intentaría organizar un segundo viaje en el futuro para facilitar que más participantes pudieran disfrutar de esta experiencia. Asimismo, afirmó que "Montilla es un municipio que apuesta por sus mayores, un municipio que quiere reconocer y recompensar todo el trabajo que han venido realizando durante su vida".La cocina tendrá también un espacio en la programación. El 20 de octubre, a las 19:30 horas, el Teatro Garnelo acogerá la presentación del programa de televisión, promovido por los Servicios Sociales del Ayuntamiento con la participación de personas mayores de Montilla y Avatel. La actividad abordará el valor de la memoria culinaria y de la cocina como elemento de conexión e incluirá uncon la participación de la chef Eva Millán.La oferta se completará con dos talleres orientados al bienestar y la expresión personal. El primero, denominado "A todo color", comenzará el 21 de octubre y utilizará la pintura relajante para trabajar la creatividad, la estimulación cognitiva y las relaciones sociales.El taller "Hilos de vida" se iniciará el 28 de octubre y estará guiado por una profesional de la psicología. Esta propuesta ofrecerá un espacio de acompañamiento para abordar las emociones, la autopercepción, los miedos y las barreras que pueden aparecer en momentos de cambio.Las inscripciones para las actividades con plazas limitadas o que impliquen desplazamientos, como los viajes y los talleres, podrán tramitarse de forma presencial o telemática a través del Registro de Entrada del Ayuntamiento de Montilla. Para las actividades del Teatro Garnelo, las invitaciones gratuitas estarán disponibles en la taquilla una hora antes del comienzo de cada cita.