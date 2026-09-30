El Casino Montillano acoge la presentación de 'Medjugorje: batalla en la niebla'



FOTOGRAFÍA: MERGÓMENES UNIVERSE JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: MERGÓMENES UNIVERSE

El escritor e investigador jerezano José Antonio Salas Alcázar presentará hoy, a las 20.30 de la tarde, en el Casino Montillano, su libro. El acto, organizado por Mergómenes Universe y la entidad anfitriona, acercará al público una novela basada en hechos reales que entrelaza la investigación del autor sobre las apariciones de Medjugorje con la historia de los conflictos bélicos de los Balcanes.La obra aborda un episodio que el propio autor sitúa en el centro de la investigación: la niebla que protegió Medjugorje de los bombardeos durante la guerra, coincidiendo con la misión encomendada a un piloto yugoslavo el 6 de abril de 1992, cuando recibió la orden de bombardear la iglesia de Santiago Apóstol y finalmente no lanzó las bombas.Según el escritor, historiador, investigador, guionista y periodista jerezano, el aviador disponía de las coordenadas del objetivo y llegó hasta el lugar, pero no ejecutó el ataque y desertó del ejército. El libro recoge unas palabras que le atribuye cuando fue localizado años después: "Vi algo. No puedo describirlo. No podía hacerlo". Salas Alcázar explica que ha sustituido el nombre del piloto para preservar su anonimato y proteger su seguridad.Ese episodio forma parte de una narración cuyo punto de partida se sitúa en abril de 2011. Un fraile capuchino italiano, nacido en San Giovanni Rotondo, la localidad vinculada al Padre Pío, contacta con el escritor y le propone un encuentro en Sevilla. A partir de aquella conversación se desarrolla una investigación sobre Medjugorje que lleva a Salas Alcázar hasta Bosnia-Herzegovina.Según la sinopsis del libro, durante ese trabajo el autor asciende de noche a la colina de Podbrdo, conversa con Mirjana Dragićević, una de las personas que afirman haber presenciado las apariciones, y asiste a un exorcismo en la diócesis de Mostar. La investigación incorpora también la consulta de archivos históricos sobre la guerra de los Balcanes y el estudio de los vínculos entre el enclave religioso y el pasado de la región.La novela, narrada en primera persona, entrelaza cuatro tiempos históricos. El recorrido se remonta a la Segunda Guerra Mundial y al campo de exterminio de Jasenovac; continúa con el 24 de junio de 1981, cuando seis adolescentes afirmaron haber visto una entidad femenina en la colina de Podbrdo; se detiene en la guerra de Bosnia y el bombardeo fallido de 1992, y alcanza el regreso del investigador al lugar.Publicada por Mergómenes Universe en septiembre del pasado año, la obra tiene 500 páginas y se articula en 32 capítulos, distribuidos en cuatro partes y un epílogo. Cada capítulo incorpora una fecha y una localización, una decisión narrativa que Salas Alcázar explica en la advertencia inicial: "El empleo, en cada capítulo, de las localizaciones y las fechas le otorga un sentido más cinematográfico que novelístico".La primera parte, titulada "La primera experiencia", reúne el encuentro con el capuchino en Sevilla, los viajes iniciales a Medjugorje y la subida nocturna a Podbrdo. La segunda, "El origen", retrocede hasta la Segunda Guerra Mundial para abordar la historia de la región y el campo de Jasenovac, dentro del recorrido que propone el libro por la violencia en los Balcanes."Los niños y las bombas", la tercera parte, se ocupa de los testimonios sobre las apariciones de 1981, de los seis videntes y de la revisión psiquiátrica ordenada por el Gobierno yugoslavo. En ese bloque se desarrolla también el episodio del ataque aéreo que no llegó a consumarse. La cuarta parte, "El último viaje", recoge el retorno de Salas Alcázar, el exorcismo presenciado en Mostar y la entrevista con Mirjana Dragićević. El epílogo incorpora un anuncio de esta última durante la pandemia de covid-19.José Antonio Salas Alcázar nació en Jerez de la Frontera el 1 de agosto de 1968. Escritor, historiador, investigador, conferenciante y guionista, cuenta con más de dos décadas de trabajo de campo dedicado a cuestiones históricas y religiosas. Su formación investigadora es autodidacta yes, según la editorial, su primera novela basada en hechos reales.Entre sus obras anteriores figura, publicada por Galland Books en 2016. Aquel libro fue fruto de quince años de investigación sobre manuscritos, evangelios y textos de los primeros siglos para construir una cronología de la vida de Jesús de Nazaret. Ese trabajo lo llevó a Palestina, al norte de Egipto, a Turquía y a Roma.La nueva publicación combina investigación periodística, novela histórica y testimonio espiritual, con contenidos dirigidos a lectores interesados en la historia de los Balcanes, las apariciones de Medjugorje y la literatura de temática religiosa. Editada en español, en formato impreso y encuadernación en rústica, tiene un precio de 26 euros y está disponible a través de la web de la editorial y otras plataformas digitales.