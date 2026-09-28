Montilla suma cinco podios en la última cita del Circuito Provincial de Aguas Abiertas

EMILIO POLONIO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: CLUB NATACIÓN MONTILLA

La representación montillana consiguió cinco podios en la cuarta y última etapa del VI Circuito Diputación de Córdoba de Aguas Abiertas, disputada este sábado en el embalse del Arenoso, en Montoro. Once nadadores de la localidad participaron en las pruebas de 1.500 y 3.000 metros de una cita que reunió a 60 deportistas procedentes de distintos puntos de la provincia y de Andalucía.La expedición local estuvo integrada por miembros del Club Natación Montilla, el Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón y el Club Deportivo Atlético Gran Capitán, además de participantes que compitieron de forma individual. Todos ellos concurrieron bajo el escudo de Montilla como elemento común, compartiendo la representación del deporte montillano pese a pertenecer a distintas entidades.En la distancia de 1.500 metros, Sergio Arrabal Espinosa obtuvo el primer puesto de la clasificación general masculina y de la categoría infantil masculina. Laura Sánchez Gómez logró, por su parte, la primera posición de la general femenina y de la categoría infantil femenina.El tercer podio montillano en este recorrido correspondió a Juan Francisco López Erencia, que finalizó segundo en la categoría +30. Además, Miguel Sánchez Castro ocupó la cuarta posición en +40, mientras que José García López y José Antonio Marqués Vilaplana terminaron quinto y sexto, respectivamente, en +50.La prueba de 3.000 metros aportó otros dos podios a la representación local. Carlos Delgado Salmerón se clasificó primero en la categoría sénior masculina y Albero Ríos Luque concluyó tercero en esa misma categoría.En el recorrido de mayor distancia también participaron Javier Mesa Herrador, José Carlos Pérez Cruz y Emilio Polonio Cruz. Los tres compitieron en la categoría +50, en la que ocuparon, respectivamente, la cuarta, la quinta y la sexta posición.La competición se desarrolló bajo la dirección de la Delegación Cordobesa de la Federación Andaluza de Natación y contó con la colaboración del Ayuntamiento de Montoro, que puso a disposición de la prueba los medios de seguridad necesarios para su celebración.El embalse del Arenoso presentó unas condiciones excelentes para la práctica de la natación en aguas abiertas, tanto por la temperatura como por la calidad del agua. Este enclave acogió así la jornada que cerró la sexta edición del circuito provincial.La colaboración del Ayuntamiento de Montoro con la Federación Andaluza de Natación y la Diputación de Córdoba se enmarcó en una iniciativa orientada a fomentar el deporte y la actividad al aire libre, así como a promover el entorno natural del municipio como escenario para la práctica deportiva.