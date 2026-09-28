Sevilla reconocerá la trayectoria cervantista del montillano Rafael Raya Rasero

El Ateneo de Sevilla y la Asociación de Cervantistas de Sevilla rendirán mañana un homenaje al escritor montillano Rafael Raya Rasero en reconocimiento a su dilatada labor como estudioso y divulgador de Miguel de Cervantes. El acto tendrá lugar a las 19.00 de la tarde en el salón de actos del Ateneo y estará presidido por Emilio A. Boja Malavé, presidente de la institución.La convocatoria reconocerá la trayectoria cervantista de un autor que ha compaginado la poesía, la narrativa y el ensayo con la investigación histórica y la promoción de actividades culturales. Nacido en Montilla el 25 de diciembre de 1943 y residente en Sevilla desde 1961, Raya Rasero ha dedicado parte de su trabajo a defender la figura y la obra del autor dely a promover su conocimiento en la capital andaluza.Ese compromiso se ha desarrollado tanto en sus publicaciones como en el ámbito asociativo. El escritor fundó y presidió la Asociación de Cervantistas de Sevilla, una de las cinco entidades que ha impulsado a lo largo de su trayectoria. También figuran entre ellas el Club del Libro Puerta Carmona, la Asociación de Vecinos Puerta Carmona, la Casa de Córdoba en Sevilla y Amigos de Montilla en Sevilla.Su dedicación al cervantismo se refleja en obras como, publicada en 2016. Asimismo, en el marco de su colaboración como presidente de la Asociación de Cervantistas de Sevilla con la Comisaría de la Exposición Iberoamericana de 1929, publicó en el diariode Sevilla el artículo "Miguel de Cervantes Saavedra y la Exposición del 29".Antes de centrarse en la actividad empresarial y editorial, Raya Rasero trabajó en la industria farmacéutica hasta 1980. Posteriormente, compaginó su labor literaria con su trabajo como empresario y editor de los sellos Asademes Ediciones y Clulipucar. Es miembro de la Asociación Colegial de Escritores de España desde 1992, socio numerario del Ateneo de Sevilla y socio de honor del Ateneo Popular de Sevilla.El contacto con distintos poetas y escritores en 1984 influyó en su decisión de dedicarse a la literatura y a la investigación histórica. Entre aquellos encuentros, el propio autor destacó el que mantuvo con Jorge Luis Borges durante su visita a Sevilla: "Cuando Borges vino a Sevilla, me dijo que si quería construirle un monumento literario a nuestra tierra tenía que dedicar mi vida a eso. Al final hice caso a Borges y me dediqué a ello", confiesa.Su producción ha prestado una atención continuada a la cultura, la historia y la mitología de Andalucía. Para desarrollar su obra literaria viajó a más de 36 países y participó en encuentros dedicados a la literatura, la historia y la arqueología, entre ellos, el congreso de literatura fantástica celebrado en Sevilla en 1984, el dedicado a la época de Isabel II en 2007 y los encuentros sobre Tartessos en Huelva, en 2011; Prehistoria de Andalucía en Antequera, en 2012; y Mitología Andaluza en Sevilla, en 2013. También intervino en las jornadas sobre El Gran Capitán celebradas en Cabra en 2015.Entre sus trabajos figura, editada por Clulipucar en 2017 y presentada en el Ateneo de Sevilla con prólogo de Fernando Sánchez Dragó. La novela fue finalista de la vigésimo cuarta edición del Premio Andalucía de la Crítica, promovido por la Asociación Andaluza de Escritores y Críticos Literarios para reconocer obras narrativas y líricas publicadas cada año en Andalucía. En su prólogo, Sánchez Dragó definió a Raya Rasero como un "escritor cosmopolita y andaluz" y calificó la obra de "hercúlea".En su primera etapa literaria, el autor montillano dedicó especial atención a la poesía y a la prosa literaria. A ese periodo pertenecen, publicado en 1978;, de 1988; e, aparecido en 1989. Su bibliografía poética incluye también, de 1997, y, de 2003.La relación con su localidad natal también está presente en su obra, con títulos como, publicado en 1984. Además, ha colaborado como articulista eny en la revista montillana, entre otros medios.La investigación sobre Sevilla ocupa otra parte de su bibliografía. En, publicado en 2005, reunió historias, personajes, monumentos, cofradías, leyendas y tradiciones del barrio de la Puerta Carmona. Un año después apareció, al que se sumó en 2010Su trayectoria narrativa comprende asimismo, de 1991, y, de 2007. En 2023 publicó, una obra de narrativa y ensayo. También ha prologado, de Jesús Solano, y ha participado en el libro, de Joaquín Arbide, con una aportación sobre el pasado y el presente de la plaza de la Alfalfa.