La Oficina de Información del Defensor del Pueblo andaluz se desplaza a Montilla

La Oficina de Información y Atención Ciudadana (OIAC) del Defensor del Pueblo andaluz se desplazará a Montilla el próximo martes 6 de octubre para atender presencialmente a la ciudadanía. El objetivo de esta visita presencial es acercar los servicios de la institución con el fin de garantizar los derechos de la ciudadanía frente a la actuación de las administraciones públicas en vivienda, salud, educación, servicios sociales, medio ambiente, justicia o transporte público, así como en cuestiones relacionadas con los servicios de interés general, caso de reclamaciones de telefonía, entidades financieras y suministros de luz y agua.La atención presencial se ofrecerá en el Centro Municipal de Servicios Sociales "Lola López Baena", ubicado en la calle Altillo. El horario será de 10:00 a 14:00 horas y de 16:30 a 18:30 horas. Además de la atención a la ciudadanía, la Oficina de Información mantendrá reuniones con las asociaciones más representativas de la zona.Con el fin de prestar el mejor servicio a las personas o colectivos que se dirigen personalmente a la Oficina, se recomienda cita previa llamando al teléfono 954 21 21 21 o enviando un correo electrónico a. También se puede concertar la cita a través de nuestras principales redes sociales: Facebook o X.En la actualidad, el Defensor del Pueblo Andaluz es Jesús Maeztu Gregorio de Tejada. El Parlamento de Andalucía lo eligió para un primer mandato como Defensor en el año 2013 y en el año 2019 fue elegido de nuevo para un segundo mandato (periodo 2019-2024). Jesús Maeztu ya desempeñó el cargo de Defensor del Pueblo Andaluz, en funciones, entre 1995 y 1996, en sustitución de su entonces titular, Manuel Conde-Pumpido Ferreiro.Jesús Maeztu nació en Medina Sidonia, Cádiz, en el año 1943. Es profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad de Sevilla y estuvo al frente del Comisionado del Polígono Sur de Sevilla para recuperar esta zona, una de las más deprimidas de la capital andaluza. En el año 2010 recibió la Medalla de Andalucía.