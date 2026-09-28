Haciendo méritos para confiar en sus posibilidades

Montilla C.F. 3-1 Coria C.F.

Montilla Club de Fútbol: Molero, Yiyo, Fraile, Alfonso Carraña, Antonio Pino, Rafa Alcaide, Agudo, Iván Sánchez, Alvarito, Yeye y Fran Cano. También jugó: Tena, Amara, Pedro, Abraham Nelson y Brandon.

Molero, Yiyo, Fraile, Alfonso Carraña, Antonio Pino, Rafa Alcaide, Agudo, Iván Sánchez, Alvarito, Yeye y Fran Cano. También jugó: Tena, Amara, Pedro, Abraham Nelson y Brandon.

Coria Club de Fútbol: Fernando, Garrido, Jesús, Rodney, Pepe, Rojas, Gonzalo, Arana, Julio, Álvaro y Jorge. También jugó: Pablo, Rafa, Segua, Cristian, Angelma, Recio y Andrés.

Fernando, Garrido, Jesús, Rodney, Pepe, Rojas, Gonzalo, Arana, Julio, Álvaro y Jorge. También jugó: Pablo, Rafa, Segua, Cristian, Angelma, Recio y Andrés.

Goles: 1-0 Antonio Pino (m. 33); 2-0 Antonio Pino (m. 59); 2-1 Rafa, de penalti (m. 80); 3-1 Amara (m. 87).

Antonio Pino (m. 33); Antonio Pino (m. 59); Rafa, de penalti (m. 80); Amara (m. 87).

Árbitro: Anuar Ruiz Gómez (Málaga). Amonestó por el cuadro local a Yiyo, Alfonso Carraña, Yeye y Abraham Nelson. En el plantel visitante los amonestados serían Cristian y Andrés.

Anuar Ruiz Gómez (Málaga). Amonestó por el cuadro local a Yiyo, Alfonso Carraña, Yeye y Abraham Nelson. En el plantel visitante los amonestados serían Cristian y Andrés.

Incidencias: Partido correspondiente a la tercera jornada del Grupo 1 de la División de Honor Sénior, disputado en el Estadio Miguel Navarro Polonio, ante unos 300 espectadores, aproximadamente.

El Montilla Club de Fútbol obtuvo un merecido triunfo en el Estadio Miguel Navarro Polonio por tres tantos a uno ante el Coria. Los de Isaac de la Cuesta, en un partido dominado de principio a fin, mostraron su mejor versión hasta la fecha, destacando la intensidad en la presión, la verticalidad en su juego y su firmeza defensiva.De este modo, la contienda comenzó con un plantel auriverde constante en su presencia en ataque con hasta tres ocasiones en los primeros quince minutos. Un remate de cabeza de Yeye a las manos del cancerbero tras un pase de Alvarito sería la oportunidad inicial. Poco después, un esférico en profundidad lo recogió Yeye dentro del área, plantándose en el mano a mano ante el guardameta y concluyendo la acción en un remate al palo. Este cúmulo de acciones ofensivas tuvo un tercer episodio en un disparo de Fran Cano que rechazó la defensa y Agudo, con dos lanzamientos posteriores, no vio portería por muy poco.Pasado el ecuador del primer acto, otra nueva ocasión dejó con la miel en los labios al conjunto auriverde. De nuevo, Alvarito puso un balón al corazón del área que Agudo, con un remate con la testa, obligó a la defensa coriana a sacar bajo palos el esférico.Eran los mejores momentos de un Montilla activo y con una presión alta a su rival, impidiendo la salida de balón al cuadro visitante. Además, el dominio del esférico permitía a los de Isaac de la Cuesta merodear el área contraria, fabricando con paciencia el tanto que llegó, finalmente, a los 33 minutos de juego.Un error defensivo dejó un balón suelto en la frontal que Antonio Pino, con picaresca, interceptó para definir con un lanzamiento cruzado ante el cancerbero. Era el uno a cero. El tanto, muy celebrado por la afición vinícola, aumentó la diferencia ya existente en el terreno de juego. Los montillanos alargaron las posesiones y movieron sus costados en busca de espacios, llegando al descanso con la mejor perspectiva posible.De igual modo, a punto estuvo el conjunto local de ampliar el marcador en la última acción, en una internada de Iván Sánchez hasta línea de fondo y posterior centro para Antonio Pino que, en boca de gol, erró en su remate. Con dicha oportunidad, ambos equipos se marcharon a vestuarios.En la reanudación, el cuerpo técnico del Coria movió su banquillo, buscando alternativas al dominio local. Estas sustituciones provocaron un tramo fugaz de mejoría para los corianos, observándose varios acercamientos hacia la meta de Molero sin demasiado peligro.Con todo ello, el Montilla no permitió atisbo alguno de esperanza y Antonio Pino, en el minuto 59, puso tierra de por medio. Un pase entre líneas colocó en posición favorecida al atacante, batiendo al guardameta con un sutil toque en el mano a mano. El dos a cero dejaba prácticamente sentenciada la contienda, momento que aprovechó el técnico vinícola para realizar una serie de cambios que mantuvieron el buen hacer en los montillanos.A diez minutos del final y cuando todo parecía decidido, llegó el momento del Coria para meterse en la contienda. Un derribo dentro del área al intentar despejar un esférico la defensa local obró un penalti favorable al plantel sevillano. Rafa se encargó de materializar la pena máxima, colocando el dos a uno en el marcador.Pese a ello, el gol no inquietó a los montillanos. La seriedad mostrada durante todo el partido se volvió a vislumbrar en unos minutos finales bien gestionados por los auriverdes. Con espacios y a la contra, Pedro, con varias llegadas desde atrás, estuvo cerca de anotar el tercero, siendo finalmente Amara el encargado de poner el tres a uno en una jugada combinativa que dejó al delantero hispano-maliense con un esférico en el área chica que solo tuvo que empujar a la red. Corría el minuto 87 de juego.El gol cerró un partido de gran valor para los vinícolas, que con esta victoria suman seis puntos de nueve posibles y se aúpan a la quinta plaza. La próxima cita será este miércoles, en jornada intersemanal, con la visita de los auriverdes al Club Deportivo Montalbeño, a las 21.00 horas.