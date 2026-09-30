Samuel Ruiz encabeza los éxitos de once atletas montillanos en el Campeonato de Andalucía

Los atletas montillanos conquistaron cuatro medallas por categorías en el Campeonato de Andalucía de 5 kilómetros en ruta, celebrado el pasado sábado en Córdoba, en una jornada encabezada por el triunfo absoluto de Samuel Ruiz Herrador y el tercer puesto femenino de María del Mar Marqués Córdoba.Ambos corredores, que militan en el Club Trops-Cueva de Nerja y desarrollan su preparación diaria bajo la supervisión del Equipo Despega —un proyecto de entrenamiento y asesoría nutricional personalizada dirigido por Carlos Salcedo Sánchez que acompaña a corredores de distintos niveles y trayectorias—, ganaron también en sus respectivas categorías, mientras que María Dolores Castellano Zamorano obtuvo la plata en Máster 50 Femenino y Ana Herrador Luque consiguió el bronce en Máster 55 Femenino.Samuel Ruiz Herrador fue el gran protagonista de la competición masculina. El montillano, perteneciente a la categoría Sub-20 Masculino, se proclamó campeón de Andalucía con un tiempo de 15 minutos y 13 segundos y tomó el relevo en el palmarés de su compañero de equipo Reda El Mouaziz, que terminó segundo, a cinco segundos del vencedor.Además, la lucha por el título se mantuvo abierta hasta los últimos metros. El onubense Alejandro Illán, del Playas de Cartaya, completó el podio con un registro de 15 minutos y 19 segundos, de manera que apenas seis segundos separaron a los tres primeros clasificados. El granadino Simón Maestras y el gaditano Pablo Sánchez ocuparon la cuarta y la quinta posición, respectivamente.En esa misma carrera participó el malagueño Javier Díaz Carretero, que cuenta en su trayectoria con internacionalidades con España en media maratón y maratón, además de títulos nacionales. Tras su reciente victoria en Máster 50 en la Media Maratón de Copenhague, terminó séptimo de la general y ganó su categoría en Córdoba, a solo 40 segundos de Samuel Ruiz.Por su parte, María del Mar Marqués Córdoba firmó otro de los resultados más destacados de la representación montillana. La corredora del Trops-Cueva de Nerja cruzó la meta en 18 minutos y 30 segundos, un registro que le permitió conseguir el bronce absoluto femenino y la primera plaza en Sénior Femenina. En la clasificación general conjunta de la prueba figuró en el puesto 77.La victoria femenina correspondió a su compañera de club, la gaditana María Flores, que se impuso con un tiempo de 18 minutos y 6 segundos. El desenlace también fue ajustado: Lorena Pozo, del Indea y con presencia asimismo en pruebas de triatlón, terminó segunda, a solo dos segundos de la campeona. María del Mar Marqués completó así un podio en el que el Trops-Cueva de Nerja situó a dos de sus atletas.A estos resultados se sumó la plata de María Dolores Castellano Zamorano en Máster 50 Femenino. La atleta montillana, que milita en el club Los Califas – Universidad de Córdoba, obtuvo la segunda plaza de su categoría y concluyó en el puesto 139 de la general.De igual modo, Ana Herrador Luque aportó una medalla al Club Atletismo Montilla gracias a su tercera posición en Máster 55 Femenino. La corredora terminó en el puesto 168 de la clasificación general y completó el balance de cuatro podios por categorías de los deportistas montillanos: dos oros, una plata y un bronce.Dentro de la participación del Club Atletismo Montilla, Rafael Sánchez Fernández logró la quinta plaza en Máster 50 Masculino y el puesto 51 de la general. En esa misma categoría compitieron Juan Moreno Repiso, que fue décimo y ocupó la posición 78 del cómputo general, y Francisco Luque Osuna, decimocuarto de su categoría y 133.º en la clasificación conjunta.Por otro lado, Agustín García Cañero terminó decimocuarto en Máster 35 Masculino y alcanzó el puesto 75 de la general. Su compañera Ana Isabel Adamuz Panadero fue séptima en Máster 35 Femenino y concluyó en la posición 181 de la clasificación conjunta.La representación del club montillano se completó con Francisco José Perea Raigón y Manuel Panadero Pedraza. El primero finalizó decimosexto en Máster 40 Masculino y ocupó el puesto 161 de la general, mientras que Panadero fue duodécimo en Máster 55 Masculino y terminó en la posición 185. En total, los resultados facilitados recogen la participación de once deportistas montillanos, ocho de ellos pertenecientes al Club Atletismo Montilla.Además de los éxitos individuales, el Trops-Cueva de Nerja consiguió el doblete absoluto por equipos en el Campeonato de Andalucía de 5 kilómetros. En la competición femenina, el Indea ocupó la segunda posición y el Runrundata fue tercero. En la masculina, el Bahía de Cádiz y el Atletismo Maracena completaron el podio por ese orden.La cita de Córdoba, que reunió a más de 150 atletas entre las distintas categorías de los 5 kilómetros, incluyó también el Campeonato de Andalucía de milla en ruta. En esta distancia, Celia Romero, del Córdoba Patrimonio Club de Atletismo Cordobés, encabezó el podio absoluto femenino, acompañada por Marina Jiménez y Clara Navarro, ambas del Trops-Cueva de Nerja.Por último, Mario Espárraga, del Trops-Cueva de Nerja, ganó la competición masculina de milla. Alejandro Donaire, del Unicaja Jaén Paraíso Interior, obtuvo la segunda plaza, mientras que Pablo Jurado, también del Trops-Cueva de Nerja, terminó tercero.