El Mercadillo Solidario de María Auxiliadora celebrará su quinta edición en el Paseo de Las Mercedes



FOTOGRAFÍA: ADMA MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: ADMA MONTILLA

El Mercadillo Solidario de María Auxiliadora celebrará su quinta edición el próximo sábado, 12 de septiembre, en el Paseo de las Mercedes, con doce horas ininterrumpidas de actividades y una novedad destinada a apoyar la práctica deportiva entre los jóvenes. La cita, que se desarrollará de 11:00 de la mañana a 23:00 de la noche bajo el lema, incorporará un bingo benéfico cuya recaudación se destinará íntegramente a crear una beca joven del deporte.La iniciativa reunirá a asociaciones y colectivos en una jornada que combinará la difusión de su labor con propuestas culturales, actividades infantiles y espacios de participación. Según la información facilitada por la organización, "esta edición contará con más participación que nunca", con un total de 21 entidades que trabajan durante todo el año en distintos ámbitos de ayuda a los demás.Entre los participantes anunciados figuran la Asociación Cordobesa de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica (ACOFI); Madroñera; la Asociación Montillana de Ayuda, Reeducación y Esperanza (Amdaré); la Asociación Montillana de Apoyo al Duelo y Resiliencia (Amadyr) y Manos Unidas.De igual modo, se darán cita en el Mercadillo Solidario entidades como Ideas y Manos, la Asociación Montillana de Personas con Capacidades Diferentes (Amfimo), Videssur, Dejan Huellas, Remonta y Futuro Singular. A ellos se sumarán la Asociación Española de Síndrome de Williams, #SacaLaLenguaALaELA, la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), la Asociación Española de la Enfermedad de Behçet, la A.D. Nuestra Señora de la Esperanza de La Rambla y Cruz Roja Española.El encuentro, que contará con el patrocinio de la firma Tanatorios de Córdoba (TdCO), también visibilizará la labor de Vida Consagrada de Montilla, representada por los monasterios de Santa Ana y Santa Clara. Todos ellos compartirán el Paseo de Las Mercedes como espacio común para el desarrollo de esta quinta edición del mercadillo.Una de las principales incorporaciones al programa será el bingo benéfico, que tendrá lugar por la tarde, coincidiendo con una merienda a base de sopaipas con chocolate. La organización destinará todos sus beneficios a la creación de una beca joven del deporte, con el objetivo de que ningún joven de Montilla tenga que abandonar la práctica de su deporte favorito por motivos económicos.Al mediodía, la Asociación de Amigos de la Venencia, bajo la dirección de Aurora Luque Córdoba, ofrecerán una copa de vino para brindar entre los asistentes. Durante toda la jornada habrá servicio de barra, mientras que la oferta gastronómica incluirá paella al mediodía y sopaipas por la tarde.El apartado cultural contará con una actuación de la Escuela de Baile de Patricia Baena y con un concurso de pintura en vivo organizado por el Estudio de Pintura de la artista montillana Rosa Polonio Olivares. Ambas propuestas formarán parte de las actividades previstas para acompañar la presencia de las asociaciones y colectivos en el conocido comoLa firma Tanatorios de Córdoba en Montilla estará al frente del "Árbol de la Vida", un espacio de homenaje planteado como lugar para el recuerdo y la esperanza. Esta propuesta se incorporará a una jornada que también ofrecerá distintas posibilidades de participación a quienes se acerquen al mercadillo.Entre ellas se encontrará el Muro de la Solidaridad, en el que los asistentes podrán dejar sus mensajes. El recinto dispondrá, además, de uny volverá a contar con la tradicional tómbola solidaria. Para el público infantil se instalará un castillo hinchable.La organización ha invitado a familias, amigos y vecinos a participar en las actividades del Mercadillo Solidario de María Auxiliadora y a acompañar a las entidades presentes durante las doce horas de celebración. La convocatoria combinará así las propuestas habituales de esta cita con el nuevo bingo destinado a respaldar el acceso de los jóvenes montillanos al deporte.