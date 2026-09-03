¿Has perdido un diente? Descubre por qué no conviene esperar demasiado para sustituirlo

Perder un diente no es únicamente una cuestión estética. Aunque la ausencia de una pieza pueda parecer un problema menor —especialmente cuando no se encuentra en una zona visible—, con el paso del tiempo pueden producirse cambios en el hueso, en la encía y en la posición de los dientes cercanos.
Una de las recomendaciones que dan especialistas en implantes dentales como el Dr. Juan Ballesteros, director médico de Clínica Dental La Victoria, es no dejar pasar demasiado tiempo antes de valorar cómo sustituir un diente perdido. Esto no significa que haya que colocar un implante de forma inmediata en todos los casos, sino que conviene estudiar la situación cuanto antes para conocer qué opciones existen y cuál puede ser la más adecuada.
Los dientes funcionan como un conjunto. Cuando se pierde una pieza, los dientes próximos pueden desplazarse o inclinarse hacia el espacio vacío y también puede cambiar la posición del diente situado en la arcada contraria.
Además, el hueso que rodeaba la raíz empieza a remodelarse y puede perder volumen progresivamente. Este proceso no ocurre igual en todas las personas, pero puede hacer que una futura rehabilitación resulte más compleja.
Por este motivo, aunque no exista dolor ni una preocupación estética inmediata, es aconsejable valorar la ausencia dental.
Para colocar un implante dental es necesario disponer de unas condiciones óseas adecuadas.
Cuando ha pasado mucho tiempo desde la pérdida del diente, en algunos pacientes puede haberse producido una reducción importante del hueso. Esto no significa que ya no puedan colocarse implantes, pero sí puede hacer necesario algún procedimiento adicional para preparar la zona.
Una valoración temprana permite conocer la situación de partida y planificar el tratamiento con más opciones.
No. Cada caso debe estudiarse de forma individual.
En determinadas situaciones puede colocarse un implante en el mismo momento de la extracción. En otras, es preferible esperar a que el hueso y la encía cicatricen.
La decisión depende de factores como el estado de los tejidos, la causa de la pérdida del diente y las condiciones de la zona. Por eso, en implantología, el momento adecuado no es el mismo para todos los pacientes.
Haber llevado años sin un diente no significa que sea demasiado tarde para sustituirlo.
El especialista deberá estudiar cuánto hueso queda disponible, el estado de la encía y la posición de los dientes cercanos. La exploración clínica y las pruebas radiológicas permiten conocer estas condiciones y determinar qué alternativas son posibles.
En algunos casos el implante puede colocarse directamente y, en otros, será necesario preparar previamente la zona.
Los implantes son una de las alternativas para sustituir dientes ausentes. Se colocan en el hueso y sirven de soporte para una corona que reemplaza la parte visible del diente.
Una de sus ventajas es que permiten reponer una pieza sin utilizar necesariamente los dientes vecinos como apoyo. El objetivo es recuperar tanto la función al masticar como una apariencia integrada con el resto de la boca.
También requieren cuidados. Una buena higiene oral, una encía sana, las revisiones periódicas y el control de factores de riesgo influyen en su mantenimiento a largo plazo.
Cuando se pierde un diente delantero, la estética suele llevar al paciente a consultar rápidamente. Sin embargo, si la pieza ausente está en una zona posterior, es frecuente posponer la decisión porque no se ve o no produce dolor.
Mientras tanto, la boca puede seguir cambiando.
Por eso, si se ha perdido un diente recientemente o incluso hace varios años, lo recomendable es realizar una valoración. Consultar no obliga a comenzar un tratamiento, pero permite saber cómo se encuentra la boca, qué cambios se han producido y cuáles son las opciones disponibles.
En implantología, una buena planificación es clave para elegir la solución más adecuada para cada paciente.
Una de las recomendaciones que dan especialistas en implantes dentales como el Dr. Juan Ballesteros, director médico de Clínica Dental La Victoria, es no dejar pasar demasiado tiempo antes de valorar cómo sustituir un diente perdido. Esto no significa que haya que colocar un implante de forma inmediata en todos los casos, sino que conviene estudiar la situación cuanto antes para conocer qué opciones existen y cuál puede ser la más adecuada.
¿Qué ocurre cuando falta un diente?
Los dientes funcionan como un conjunto. Cuando se pierde una pieza, los dientes próximos pueden desplazarse o inclinarse hacia el espacio vacío y también puede cambiar la posición del diente situado en la arcada contraria.
Además, el hueso que rodeaba la raíz empieza a remodelarse y puede perder volumen progresivamente. Este proceso no ocurre igual en todas las personas, pero puede hacer que una futura rehabilitación resulte más compleja.
Por este motivo, aunque no exista dolor ni una preocupación estética inmediata, es aconsejable valorar la ausencia dental.
¿Por qué es importante el hueso?
Para colocar un implante dental es necesario disponer de unas condiciones óseas adecuadas.
Cuando ha pasado mucho tiempo desde la pérdida del diente, en algunos pacientes puede haberse producido una reducción importante del hueso. Esto no significa que ya no puedan colocarse implantes, pero sí puede hacer necesario algún procedimiento adicional para preparar la zona.
Una valoración temprana permite conocer la situación de partida y planificar el tratamiento con más opciones.
¿Hay que colocar siempre el implante inmediatamente?
No. Cada caso debe estudiarse de forma individual.
En determinadas situaciones puede colocarse un implante en el mismo momento de la extracción. En otras, es preferible esperar a que el hueso y la encía cicatricen.
La decisión depende de factores como el estado de los tejidos, la causa de la pérdida del diente y las condiciones de la zona. Por eso, en implantología, el momento adecuado no es el mismo para todos los pacientes.
¿Y si han pasado varios años?
Haber llevado años sin un diente no significa que sea demasiado tarde para sustituirlo.
El especialista deberá estudiar cuánto hueso queda disponible, el estado de la encía y la posición de los dientes cercanos. La exploración clínica y las pruebas radiológicas permiten conocer estas condiciones y determinar qué alternativas son posibles.
En algunos casos el implante puede colocarse directamente y, en otros, será necesario preparar previamente la zona.
¿Qué ventajas ofrece un implante dental?
Los implantes son una de las alternativas para sustituir dientes ausentes. Se colocan en el hueso y sirven de soporte para una corona que reemplaza la parte visible del diente.
Una de sus ventajas es que permiten reponer una pieza sin utilizar necesariamente los dientes vecinos como apoyo. El objetivo es recuperar tanto la función al masticar como una apariencia integrada con el resto de la boca.
También requieren cuidados. Una buena higiene oral, una encía sana, las revisiones periódicas y el control de factores de riesgo influyen en su mantenimiento a largo plazo.
No conviene esperar a que aparezcan molestias
Cuando se pierde un diente delantero, la estética suele llevar al paciente a consultar rápidamente. Sin embargo, si la pieza ausente está en una zona posterior, es frecuente posponer la decisión porque no se ve o no produce dolor.
Mientras tanto, la boca puede seguir cambiando.
Por eso, si se ha perdido un diente recientemente o incluso hace varios años, lo recomendable es realizar una valoración. Consultar no obliga a comenzar un tratamiento, pero permite saber cómo se encuentra la boca, qué cambios se han producido y cuáles son las opciones disponibles.
En implantología, una buena planificación es clave para elegir la solución más adecuada para cada paciente.