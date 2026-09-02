La puerta del Ayuntamiento acoge una concentración ciudadana en solidaridad con Ceuta

La puerta del Ayuntamiento de Montilla ha acogido esta tarde una multitudinaria concentración ciudadana en solidaridad con el pueblo de Ceuta, a la que ha acudido un buen número de personas a partir de las 20.00 horas y en la que han intervenido varios concejales del Grupo Municipal Popular.La convocatoria ha tenido lugar después de que el equipo de gobierno municipal e Izquierda Unida (IU) anunciaran esta mañana que no participarían institucionalmente en el acto promovido por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), al considerar que se había planteado "de manera unilateral" y sin el consenso habitual entre las fuerzas políticas.El Ayuntamiento de Montilla ha expresado su apoyo y solidaridad con la ciudadanía de Ceuta ante la situación vivida en la ciudad autónoma y ha defendido la necesidad de que las instituciones actuaran desde la responsabilidad, la serenidad y el consenso.Con ese objetivo, el equipo de gobierno ha anunciado esta mañana que debatiría en la próxima sesión plenaria una declaración institucional basada en los términos acordados por la Junta de Portavoces de la Ciudad Autónoma de Ceuta, con la intención de buscar una posición común entre todos los grupos municipales.El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, acompañado por la primera teniente de alcalde, Lidia Bujalance, presentó esta declaración institucional como una alternativa a la concentración convocada por la Federación Española de Municipios y Provincias. El regidor consideró que la iniciativa había sido impulsada “sin el consenso habitual” y sin un acuerdo previo entre las distintas sensibilidades políticas representadas en la FEMP.Desde el equipo de gobierno se defiende que la FEMP, como entidad representativa del municipalismo español, debía preservar su carácter plural y continuar siendo un espacio de diálogo y construcción de posiciones comunes entre administraciones gobernadas por diferentes fuerzas políticas. El equipo de gobierno reprocha, además, la falta de una comunicación oficial sobre la declaración elaborada desde la Presidencia de la Federación, también sin consenso.Rafael Llamas diferenció entre su respaldo a la ciudadanía de Ceuta, que calificó de “absoluto”, y su desacuerdo con el procedimiento seguido para convocar una concentración que, a su juicio, dejaba entrever “un uso partidista” de la situación. En nombre del equipo de gobierno, el alcalde manifestó su “más absoluto rechazo a los acontecimientos que se dieron en Ceuta” y trasladó su “mayor respaldo y empatía con el Gobierno de Ceuta y con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.El primer edil insistió en que “todos los esfuerzos” debían centrarse en “la unidad de todos los partidos políticos, de todas las instituciones y de todo el Estado español para solucionar un problema que nos afecta directamente a toda España”. De este modo, defendió que una cuestión de esta dimensión no debía derivar en una confrontación entre formaciones políticas.Llamas lamentó que en esta ocasión no hubiera sido posible alcanzar el consenso que, según señaló, había presidido habitualmente el funcionamiento institucional del Ayuntamiento durante los últimos años. El alcalde afirmó que “por encima de cualquier interés de cualquier partido político está siempre el interés de la ciudadanía de Montilla y, sobre todo, la institución que representa el Ayuntamiento de Montilla”, en referencia a la falta de unanimidad con la que la declaración institucional llegaría al Pleno municipal.Pese a la decisión del equipo de gobierno de no participar institucionalmente en la convocatoria, Rafael Llamas mostró su “máximo respeto y respaldo” hacia las personas que decidieran acudir a la concentración para expresar su solidaridad con Ceuta. El alcalde defendió así la libertad de cada ciudadano para mostrar su apoyo de la forma que considerara conveniente.El Consistorio reiteró igualmente su respaldo a la soberanía española de Ceuta y Melilla y rechazó cualquier cuestionamiento sobre su pertenencia a España. Rafael Llamas cerró su intervención apelando nuevamente a la unidad institucional y señaló que “unidos somos más fuertes”, al tiempo que reclamó la colaboración de todas las administraciones para recuperar cuanto antes la normalidad y la convivencia en Ceuta.Por su parte, la portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Montilla, María Luisa Rodas, expresó también la solidaridad de su formación con el conjunto del pueblo de Ceuta y con todas las personas que viven en la ciudad, independientemente de su origen o nacionalidad.La representante municipal de IU consideró que la situación vivida desde el pasado 30 de julio es "de enorme gravedad" y requiere una respuesta política e institucional "basada en la defensa de la soberanía, los derechos humanos, la solidaridad y la cooperación entre administraciones".Izquierda Unida expresó un respaldo inequívoco a Ceuta, pero defendió igualmente los derechos de las personas migrantes, refugiadas, solicitantes de protección internacional y, especialmente, de los niños y niñas sin protección familiar. Rodas afirmó que “defender Ceuta y defender los derechos humanos forman parte de una misma respuesta democrática”.La portavoz recordó también a las personas fallecidas cuando trataban de atravesar la frontera y las calificó como un "fracaso colectivo" ante la falta de reconocimiento de una tragedia humana de esta envergadura, señalando como responsable al Gobierno de Marruecos.La formación condenó la utilización de las personas migrantes como instrumento de presión política o geopolítica. Rodas sostuvo que “las personas migrantes, refugiadas, solicitantes de protección internacional y los menores sin protección familiar no pueden convertirse en herramientas al servicio de los intereses de ningún Estado”.La portavoz de Izquierda Unida reclamó al Reino de Marruecos el cumplimiento de sus obligaciones internacionales, el respeto de los derechos humanos y el abandono de cualquier estrategia que utilizara los movimientos migratorios como mecanismo de presión sobre España. También defendió que el Gobierno de España debía responder con firmeza ante cualquier intento de utilizar la frontera y a las personas migrantes para condicionar las decisiones soberanas del país.Rodas manifestó que “defender los derechos humanos no significa aceptar presiones exteriores ni renunciar a defender los intereses y la soberanía de España”. La organización denunció tanto las presiones de potencias extranjeras que pretendieran condicionar la política exterior española como la actitud del Partido Popular y Vox, a los que acusó de utilizar la soberanía nacional como bandera partidista para atacar al Gobierno de España y evitar la confrontación con Marruecos o ante determinadas presiones e injerencias internacionales.La edil de Izquierda Unida reconoció asimismo el trabajo desarrollado por los servicios públicos, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las trabajadoras sociales, los servicios sanitarios y las demás personas que prestaron sus esfuerzos en el servicio público.La portavoz de la formación destacó también la movilización de la sociedad civil ceutí y de numerosos colectivos que respondieron desde la solidaridad, la convivencia y el compromiso con los derechos humanos, con una mención especial a la reacción de los sectores populares de la ciudad.María Luisa Rodas justificó la ausencia de Izquierda Unida en la concentración de esta tarde por los términos en los que había sido convocada por la Federación Española de Municipios y Provincias. La portavoz señaló que la convocatoria había partido unilateralmente de la Presidencia de la Federación, sin un proceso previo de consulta y consenso con el conjunto de las fuerzas políticas representadas en ella.La representante de Izquierda Unida recordó que, en otras situaciones como el accidente de Adamuz o la dana de la Comunidad Valenciana, las visitas y las acciones emprendidas se habían acordado en los órganos de la Federación Española de Municipios y Provincias.Rodas defendió que “una situación de esta trascendencia requiere diálogo, cooperación institucional y una posición común” y sostuvo que la Federación era una institución plural que no podía convertirse en una extensión de la estrategia política del Partido Popular.La portavoz recalcó que la decisión de no acudir no implicaba una falta de solidaridad con la ciudad autónoma. “Al contrario: expresamos nuestro apoyo al conjunto del pueblo de Ceuta y a todas las personas que viven en la ciudad”, añadió.Izquierda Unida reiteró finalmente su apoyo a Ceuta y a su población, a las personas migrantes y refugiadas y, de manera especial, a los niños y niñas que necesitan protección. La formación defendió la soberanía española frente a cualquier presión de Marruecos o de otra potencia, pero insistió en que esa defensa no debía suponer una renuncia a sus principios ni a los derechos humanos.