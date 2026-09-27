Aureliano Sáinz | Consideraciones sobre el Informe PISA

Recientemente se ha dado a conocer por los medios de comunicación el Informe PISA sobre los niveles que alcanzaban los estudiantes de diferentes países en los tres temas que se suelen evaluar: matemáticas, ciencias y lengua. En nuestro país saltaron las alarmas por el descenso que se había producido, llegando a pensarse que nos encontramos en un claro retroceso educativo, de modo que se apuntaban como causas principales la dependencia que tienen los adolescentes de los móviles y el uso habitual de la inteligencia artificial a la hora de realizar los trabajos de clase.Cierto que esos dos factores han alterado significativamente el desarrollo cognitivo de los estudiantes, así como sus hábitos de aprendizaje. Pero antes de hablar de si nos encontramos frente a una pérdida relevante en el ámbito educativo, conviene ofrecer algunos datos que aclaren el origen, la relevancia y los límites de este informe.De entrada, conviene apuntar que es un amplio trabajo de investigación que depende de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), organismo internacional que actualmente agrupa a 38 países y que entre sus fines se encuentra la coordinación de las políticas económica y social de sus miembros.Por otro lado, el conocido Informe PISA comenzó a ser promovido por la OCDE en el año 2000, llevándose a cabo cada tres años entre estudiantes de 15 años, con el objetivo de analizar la situación educativa de cada país investigado con el fin último de “mejorar la competitividad económica”, según indica el propio organismo, tomando como referencia las tres competencias o disciplinas indicadas.Al ser el fin último de este estudio la “mejora de la competitividad económica”, nos conduce a que la visión que tienen de la educación se presente de manera sesgada, puesto que el objetivo de la educación debe ser el desarrollo personal y social de los estudiantes, de modo que la futura inserción laboral, que más adelante pueden elegir según sus preferencias, es una parte de esa formación integral que deben recibir en los primeros tramos educativos.La visión sesgada del informe da lugar a no se aborden, por ejemplo, aspectos tan esenciales como el desarrollo creativo, la educación en las artes, la educación emocional, la formación de una conciencia autónoma y crítica, la consolidación de hábitos y valores sociales, etcétera.En el fondo, este tipo de informe (ya que hay otros distintos al de PISA de los que no se suele hablar en los medios de comunicación) consolida la idea tan extendida en el alumnado de que lo más importante es aprobar las materias, priorizando la nota por encima de los conocimientos. De este modo, no se fomenta el afán por aprender o el deseo de conocer aquello que ayuda a la formación personal, aunque no tenga unas aplicaciones inmediatas. Implica, pues, permanecer en los esquemas tradicionales, de forma que los alumnos se centran en el modo de aprobar las asignaturas como eje de sus aprendizajes.Cierro estas breves consideraciones reiterando que, efectivamente, la rápida entrada en el mundo digital ha distorsionado el mundo de los niños y adolescentes (también de los adultos), pues su gran dependencia de los móviles y últimamente del uso desmedido de la IA ha supuesto una alteración relevante en sus capacidades de concentración, reflexión y conciencia crítica.Y todo esto con la pérdida del hábito de la lectura, que ha sido y es una práctica fundamental para la concentración, la reflexión, el aislamiento mental y la consolidación de los aprendizajes. Sobre este tema ya he hablado en otras ocasiones, afirmando que, de modo general, es una de las grandes pérdidas que ha traído la omnipresencia de las nuevas tecnologías, ya que el libro ha sido sustituido en las nuevas generaciones por la