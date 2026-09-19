Trasladan al Hospital de Montilla a una joven herida en una colisión múltiple en la N-331

Una joven de 23 años ha sido trasladada esta tarde hasta el Hospital Comarcal de Montilla tras resultar herida en una colisión entre tres vehículos en la carretera nacional N-331, a su paso por el término municipal montillano. El accidente se ha producido alrededor de las 13.15 horas de este sábado, según ha informado el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.Varias personas han llamado al teléfono de emergencias para alertar del siniestro, en el que se han visto implicados tres vehículos. Tras recibir los avisos, el 1-1-2 ha movilizado al subsector de Tráfico de la Guardia Civil, a la Policía Local de Montilla, a los servicios sanitarios del 061 y a los operarios de Mantenimiento de Carreteras.Los efectivos sanitarios se han desplazado hasta el lugar de la colisión, donde han comprobado que una mujer de 23 años se encontraba herida. Después de estabilizarla en el mismo lugar de la colisión, han decretado su traslado urgente hasta el Hospital de Montilla, sin que haya trascendido la gravedad de sus heridas.El siniestro en la N-331 ha tenido lugar apenas cuatro meses después del grave accidente que se registró en esta misma vía el pasado 28 de mayo y en el que, tras una colisión en la que se vieron implicados dos turismos y un camión a la altura de la Fuente de la Higuera.