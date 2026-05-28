Un grave accidente en la N-331 obliga a cortar la carretera entre Montilla y Aguilar de la Frontera

Al menos una persona ha resultado gravemente herida este jueves en un accidente de tráfico registrado en el término municipal de Montilla, tras una colisión en la que se han visto implicados dos turismos y un camión en la carretera nacional N-331, a la altura de la Fuente de la Higuera, concretamente en el kilómetro 48.El siniestro, ocurrido en una de las vías con mayor índice de peligrosidad de la Campiña Sur, ha obligado a movilizar un amplio dispositivo de emergencias y ha provocado el corte de la circulación desde Montilla en dirección a Aguilar de la Frontera, con importantes retenciones de tráfico en la zona, según han confirmado avarios conductores.Según han detallado fuentes del Centro Coordinador de Emergencias 112 Andalucía, el aviso se recibió pocos minutos después de las 15.00 de la tarde. La gravedad del accidente motivó la activación inmediata de los servicios sanitarios, incluido el helicóptero del 061, además de los bomberos del parque comarcal de Montilla, efectivos de la Guardia Civil, agentes de la Policía Local y operarios del servicio de mantenimiento de carreteras, que continúan trabajando en el lugar para restablecer la normalidad en la circulación.El accidente se ha producido en un punto especialmente sensible desde el punto de vista de la seguridad vial. No en vano, la carretera nacional N-331, que conecta varios municipios de la Campiña Sur, figura entre las vías españolas con mayor nivel de riesgo, de acuerdo con los estudios del programa iRAP, en el que participa la Fundación RACE.En ese sentido, los tramos comprendidos entre Montilla y Fernán Núñez y entre Montilla y Aguilar de la Frontera aparecen incluidos en el ranking nacional de carreteras con mayor peligrosidad. En apenas 16,17 kilómetros de recorrido se concentran tres tramos catalogados con riesgo elevado, una circunstancia que evidencia la complejidad de una vía marcada por la siniestralidad. Entre los años 2022 y 2024 se contabilizaron ocho accidentes, con un balance de tres personas fallecidas y seis heridos graves.Precisamente, el lugar exacto donde se ha producido este nuevo accidente forma parte de uno de esos segmentos considerados de alto riesgo. Se trata del tramo comprendido entre los kilómetros 45,1 y 50,2, entre Montilla y Aguilar de la Frontera, una zona situada en las inmediaciones de empresas muy conocidas como, Tonelería Juan Pino o el Hotel Don Gonzalo, además de encontrarse próxima al Hospital Comarcal de La Retamosa.El corte de la carretera en sentido Aguilar de la Frontera ha generado importantes complicaciones para los conductores que circulaban por esta conexión estratégica de la Campiña Sur, mientras los equipos de emergencia desarrollaban las labores de asistencia, coordinación y recuperación de la seguridad en la zona del siniestro. Por el momento, no han trascendido más datos sobre las circunstancias concretas del accidente ni sobre la identidad de las personas implicadas.