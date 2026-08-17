Montilla acogerá el Campeonato de Andalucía de Triatlón Cros de menores



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Club Deportivo Atlético Gran Capitán organizará el próximo domingo 6 de septiembre el IV Triatlón Cros de Menores «Ciudad de Montilla», una competición de ámbito andaluz que reunirá a jóvenes deportistas en las piscinas municipales de verano y el Parque Enrique Tierno Galván para disputar pruebas de natación, ciclismo de montaña y carrera a pie.La jornada comenzará a las 9.00 de la mañana y se prolongará aproximadamente hasta las 14.30 de la tarde. Durante ese periodo, las instalaciones deportivas municipales volverán a convertirse en punto de encuentro para el triatlón base, con recorridos adaptados a las edades y al nivel de los participantes.Además, esta cuarta edición contará con un importante aliciente deportivo, ya que será Campeonato de Andalucía de Triatlón Cros para las categorías infantil y alevín. La prueba también formará parte de la VI Liga Andaluza de Escuelas de Triatlón y del Circuito Provincial de Duatlón y Triatlón de Menores de la Diputación de Córdoba.En ese sentido, la competición estará dirigida a deportistas desde la categoría prebenjamín hasta juvenil. Las distancias y los recorridos se ajustarán a cada grupo de edad con el propósito de ofrecer unas condiciones de participación seguras y adecuadas para los menores.El segmento de natación tendrá lugar en la piscina municipal de verano, mientras que el itinerario de ciclismo de montaña discurrirá por los alrededores de la pista de atletismo y el parque Enrique Tierno Galván. Por su parte, la carrera a pie se desarrollará sobre el césped de la propia piscina.De este modo, la distribución de los diferentes segmentos permitirá que el público pueda seguir de cerca buena parte de la competición. Las familias y los aficionados tendrán la oportunidad de acompañar a los jóvenes triatletas durante una jornada centrada en el deporte base y en la convivencia entre participantes procedentes de diferentes puntos de Andalucía.Y es que el Triatlón Cros de Menores «Ciudad de Montilla» ha ido afianzando su presencia dentro de los calendarios deportivos provincial y autonómico desde su primera edición, celebrada en 2023. La prueba congrega cada año a jóvenes integrantes de distintos clubes y localidades andaluzas, al tiempo que fomenta la práctica deportiva y los valores asociados al triatlón.Para el Club Deportivo Atlético Gran Capitán, la organización de esta cita representa una apuesta por la promoción del deporte entre los más jóvenes y por la celebración en Montilla de competiciones de alcance andaluz. La entidad asumirá nuevamente el desarrollo de una prueba que combina tres disciplinas deportivas en un mismo entorno.Por otro lado, la organización contará con la colaboración del Ayuntamiento de Montilla, el Servicio Municipal de Deportes, la Diputación de Córdoba y la Federación Andaluza de Triatlón. A estas entidades se sumarán los voluntarios y las empresas colaboradoras que apoyarán el desarrollo de la jornada.Las inscripciones permanecen abiertas desde el pasado 6 de agosto, a través de la. Los deportistas interesados deberán formalizar por esta vía su participación en la cuarta edición de la prueba montillana.De igual modo, el Club Deportivo Atlético Gran Capitán ha invitado a los vecinos de Montilla y del resto de la comarca a acercarse a las instalaciones deportivas municipales y al parque Enrique Tierno Galván para animar a los participantes y acompañarlos durante la competición.El IV Triatlón Cros de Menores «Ciudad de Montilla» se integrará, además, en el programa de actividades deportivas de la Fiesta de la Vendimia Montillana. La cita incorporará así el deporte de base a una celebración estrechamente vinculada al tejido social y cultural de la localidad.