La Diputación refuerza la atención a colectivos vulnerables con 38 convenios sociales

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

La Diputación de Córdoba ha formalizado 38 acuerdos de colaboración con asociaciones y entidades sociales de la capital y la provincia, dotados con 831.903 euros, para respaldar la atención a personas con enfermedades, discapacidad, problemas de salud mental, adicciones, pobreza y otras situaciones de vulnerabilidad.Los acuerdos refuerzan la colaboración de la institución provincial con el tejido asociativo cordobés y permiten financiar programas dirigidos a menores, personas mayores, familias sin vivienda y vecinos que necesitan una atención específica. Las iniciativas abarcan ámbitos como la salud, la inclusión social, la autonomía personal y el acompañamiento de colectivos vulnerables.En ese sentido, el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, explicó que “estos convenios que ahora firmamos ofrecen una imagen muy clara de la amplitud de la acción social que se desarrolla en nuestra provincia”.Fuentes añadió que “podemos llegar a personas con enfermedades, con discapacidad, con problemas de salud mental, con adicciones, también a menores, a mayores, a familias sin vivienda, a personas en situación de pobreza o vecinos de la provincia que necesitan un apoyo específico”.Además, el presidente de la institución provincial hizo hincapié en la importancia de la cooperación entre la Administración y las organizaciones sociales. El responsable provincial afirmó que “hablamos de más de 1,5 millones de euros destinados a fortalecer una red de colaboración que multiplica la capacidad de respuesta de la administración y permite llegar a muchos más ciudadanos de los que podríamos atender”.Entre los acuerdos formalizados se encuentra el suscrito con la Asociación Española contra el Cáncer, que recibirá 52.000 euros para desarrollar sus pisos de acogida destinados a pacientes oncológicos. También figura el convenio con Cáritas Diocesana, dotado con 40.000 euros para el Hogar Residencia San Pablo.Por otro lado, la Diputación de Córdoba destinará 20.000 euros a la Fundación para la Investigación Biomédica de Córdoba para el desarrollo del proyecto HERA. Esta iniciativa está centrada en la creación de modelos predictivos del cáncer de mama en mujeres que han sido madres.La relación de organizaciones beneficiarias incluye igualmente a la Fundación EMET Arco Iris, la Fundación Hospital San Juan de Dios de Priego, la Fundación Promi, la Fundación Hogar Renacer, la Asociación de Parálisis Cerebral y otras Afecciones Similares, la Asociación Despertar Lucena y la Asociación de Familias Necesitadas.De igual modo, se han establecido acuerdos con la Orden Hospitalaria San Juan de Dios, la Asociación de Amigos Camino de Futuro, la Fundación Don Bosco Salesianos Social, la Fundación Prolibertas, la Asociación de Daño Cerebral Córdoba y la Fundación Hogar Parroquial Jesús Nazareno de Villanueva del Rey.El programa provincial también alcanza a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, el Club del Pensionista de Montalbán, la Asociación Comarcal de Discapacitados del Valle del Guadiato, la Asociación Cordobesa de Ataxias, la Asociación Cordobesa de Ayuda a Familias en Situación de Acoso y la Asociación Cordobesa de Esclerosis Múltiple.A estas entidades se suman la Asociación Cordobesa de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica, la Asociación Cordobesa de Jugadores en Rehabilitación, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, Parkinson y otras Demencias y la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer y otras Demencias de Montalbán.Asimismo, la Diputación de Córdoba ha respaldado mediante estos acuerdos a la Asociación de Padres de Autistas Trastornos del Desarrollo, la Asociación Pro Inmigrantes de Córdoba, la Asociación Provincial de Personas Sordas de Córdoba, la Asociación Red Madre Córdoba, la Asociación Sonrisa de Lunares y la Comunidad Adoratrices de Córdoba.La relación se completa con la Federación de Asociaciones Centro de Referencia Andaluz de Enfermedades Raras, la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica Córdoba Inclusiva, la Fundación Centro Español de Solidaridad de Córdoba y la Fundación Prode.Durante 2026, la institución provincial ha previsto convenios con entidades sociales por un importe de 489.103 euros. A esta cantidad se añaden otros 342.799 euros destinados a colectivos mediante la convocatoria pública de ayudas gestionada por el Instituto Provincial de Bienestar Social.Finalmente, Fuentes defendió que “construir una provincia más justa no depende únicamente de las administraciones sino que se trata de una tarea colectiva y Córdoba tiene la suerte de contar con un tejido asociativo y una sociedad civil que demuestran cada día que cuando una sociedad se organiza para cuidar de los demás llega mucho más lejos”.