Samuel Ruiz Herrador gana en Monturque y encabeza un medallero montillano de doce metales



FOTOGRAFÍA: SAMUEL RUIZ HERRADOR JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: SAMUEL RUIZ HERRADOR

La representación del atletismo montillano conquistó el pasado sábado un total de doce medallas en la XIV Carrera Nocturna "Kilómetro de Historia por Monturque", una prueba que reunió a algo más de cien participantes y que concluyó con la victoria absoluta de Samuel Ruiz Herrador en la categoría masculina.La competición monturqueña compartió jornada y horario con la. Ambas citas permitieron disfrutar de una nueva tarde de atletismo popular, con una amplia presencia de corredores de diferentes edades y categorías.En la clasificación absoluta femenina, Ana Araceli Moreno García consiguió la victoria con un tiempo de 26 minutos y 54 segundos. Sigrid Averlan cruzó la línea de meta en segunda posición con una marca de 27 minutos y 2 segundos, mientras que Mari Cruz Piñera Moreno completó el podio tras detener el cronómetro en 29 minutos y 38 segundos.Por otro lado, el montillano Samuel Ruiz Herrador, integrante del Trops Cueva de Nerja, se proclamó vencedor absoluto masculino con un registro de 21 minutos y 4 segundos. Raúl Parra Muñoz terminó segundo con un tiempo de 21 minutos y 47 segundos e Ismael Sánchez Montes ocupó la tercera plaza con 23 minutos y 3 segundos.La participación montillana comenzó en las categorías inferiores. En sub-8 masculino, Lucas Perea Castro, del Club Atletismo Montilla, obtuvo la medalla de bronce al ser tercero tanto en su categoría como en la clasificación general de la prueba correspondiente. En sub-10 masculino, su compañero David Castillo Yataco consiguió la segunda posición de su categoría y terminó tercero de la general.De igual modo, Carmen Perea Castro, también representante del Club Atletismo Montilla, fue tercera en sub-12 femenino y novena de la general. En la competición masculina de esta misma categoría, Martín Espejo Adamuz finalizó sexto entre los atletas sub-12 y séptimo en la clasificación general.En sub-14 femenino, María Marqués Casado logró una de las tres medallas de oro de la expedición montillana al imponerse en su categoría. La corredora del Club Atletismo Montilla ocupó, además, la séptima plaza de la general. En sub-14 masculino, Manuel Espejo Adamuz fue segundo de su categoría y tercero de la general, mientras que Sergio Perea Castro terminó cuarto y sexto, respectivamente.Además, Igor Ruiz Herrador, hermano del ganador absoluto de la prueba, consiguió la victoria en sub-16 masculino. El deportista del Club Atletismo Montilla fue primero de su categoría y también encabezó la clasificación general de la carrera correspondiente.Samuel Ruiz Herrador volvió a situar al atletismo montillano en lo más alto del podio al obtener el primer puesto en sub-20/23 masculino, además de la victoria absoluta. En esta misma categoría participó Pablo García Marqués, del Atlético Gran Capitán, que terminó quinto entre los corredores sub-20/23 y ocupó la posición 71 de la general.La categoría máster A femenina dejó otras dos medallas. María José Márquez Lara, del Atlético Gran Capitán, consiguió la plata al finalizar segunda de su categoría y en el puesto 54 de la general. Ana Isabel Adamuz Panadero, del Club Atletismo Montilla, obtuvo el bronce tras ser tercera en máster A y ocupar la posición 68 de la clasificación general.En máster A masculino, José Miguel Pino García, del Atlético Gran Capitán, concluyó octavo de su categoría y en el puesto 58 de la general. Por su parte, Francisco José Perea Raigón, del Club Atletismo Montilla, fue séptimo en máster B masculino y terminó en la posición 43 de la clasificación conjunta.En máster C masculino, Francisco Javier Marqués López añadió otro bronce al medallero del Club Atletismo Montilla. El corredor alcanzó la tercera posición de su categoría y fue trigésimo de la general.La categoría máster D masculina contó con otros tres representantes montillanos. Rafael Sánchez Fernández, del Club Atletismo Montilla, logró la medalla de plata tras finalizar segundo de su categoría y séptimo de la general. José Antonio Marqués Vilaplana, del Atlético Gran Capitán, fue noveno y ocupó la posición 44 de la general, mientras que su compañero Antonio David Barbero Sánchez terminó undécimo de la categoría y en el puesto 51 de la clasificación conjunta.Finalmente, Ana Herrador Luque, del Club Atletismo Montilla y madre del gran vencedor de la prueba, consiguió la segunda posición en máster E femenino y terminó en el puesto 46 de la general. Este resultado completó un medallero montillano formado por tres oros, cinco platas y cuatro bronces, para un total de doce metales en la prueba celebrada en Monturque.