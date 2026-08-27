La Cooperativa Agrícola La Unión celebrará este sábado su cuarta Vendimia Infantil

Montemayor, municipio invitado

Santo y seña de Montilla-Moriles



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

Lacelebrará este próximo sábado, desde las 10.00 de la mañana y en sus instalaciones de la Avenida de Italia de Montilla, la cuarta edición de la Vendimia Infantil, una jornada dirigida a niños y familias para acercarles de manera práctica la cultura de la vendimia, el movimiento cooperativo y la tradición vitivinícola del marco Montilla-Moriles.La actividad comenzará en el patio de la cooperativa, situado en el número 1 de la Avenida de Italia, junto a la confluencia con las calles Burgueños y Fuente Álamo, con la recepción de los participantes y el pesaje en báscula de las pequeñas cantidades de uva que aporten las familias. La uva podrá transportarse en carritos, cestas, canastas o cualquier otro medio elegido por los asistentes. Los vehículos, sin embargo, no podrán acceder al recinto.A continuación, los participantes podrán hacerse una fotografía en una zona habilitada como recuerdo de la jornada y descargarán la uva en un pequeño lagar instalado para la ocasión. Esta parte de la experiencia irá acompañada de una explicación sobre el proceso de elaboración del vino, de manera que los menores puedan conocer algunas de las labores que se desarrollan desde que el fruto llega a las instalaciones hasta que comienza su transformación.Además, la programación incluirá actividades infantiles, una degustación del mosto obtenido durante la propia jornada y el tradicional desayuno molinero. La Asociación Cultural Amigos de la Venencia ofrecerá también un taller para acercar a los asistentes este oficio característico de las bodegas de Montilla-Moriles.Una de las principales novedades de esta cuarta edición será la posibilidad de que los niños y niñas de mayor edad participen en el pisado de la uva. Quienes deseen intervenir en esta actividad deberán acudir provistos de calzado tipo escarpines y una toalla.El director-gerente de la Cooperativa Agrícola La Unión, Francisco Fernández, explicó que el objetivo de la iniciativa es “poner un granito a sembrar para que el día de mañana esa vinculación de niños con abuelos, con padres, la relación con la uva continúe formando parte del patrimonio compartido por Montilla y Montemayor”. La organización ha constatado, además, un aumento progresivo del interés por una propuesta que reúne cada año a un mayor número de participantes.En ese sentido, la Vendimia Infantil pretende favorecer la transmisión entre generaciones de los conocimientos, las costumbres y las experiencias vinculadas a las viñas y a la elaboración del vino. La convivencia entre menores, padres y abuelos permitirá recuperar durante unas horas la relación familiar con una campaña agrícola que ha marcado históricamente la vida económica y social de numerosos municipios de la comarca.El teniente de alcalde de Desarrollo Local y Seguridad del Ayuntamiento de Montilla, Valeriano Rosales, señaló que “estamos difundiendo y apoyando esta actividad, que es muy relevante para toda la Denominación de Origen Protegida Montilla-Moriles”. El responsable municipal destacó especialmente la capacidad de la iniciativa para favorecer el relevo generacional y conseguir que la población más joven conozca desde edades tempranas la importancia del sector vitivinícola.Rosales afirmó que este tipo de propuestas permite comprender “lo que tenemos entre las manos”, en referencia al peso de la vitivinicultura como actividad económica que alcanza al sector primario, la transformación industrial y el turismo. El teniente de alcalde de Desarrollo Local defendió así la complementariedad entre el patrimonio agrícola y vitivinícola y las políticas municipales de promoción turística relacionadas con Montilla y el territorio Montilla-Moriles.Por otro lado, Montemayor será el municipio invitado de esta cuarta edición. La organización ha considerado conveniente incorporar cada año a los niños y niñas de una localidad integrada en la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles, con el propósito de extender la actividad y reforzar los vínculos existentes entre los pueblos de la zona productora.El alcalde de Montemayor, Antonio García, animó a las familias de su municipio a participar en una jornada que contribuirá a “poner en valor los valores que siempre hemos tenido en torno a nuestras uvas, nuestras viñas, nuestras vendimias”. Asimismo, recordó la estrecha relación histórica y familiar de Montemayor con las labores de la vendimia y con el movimiento cooperativo de la comarca.La propuesta está abierta a niños y niñas de todas las edades, con independencia de que sus familias sean o no socias de la Cooperativa Agrícola La Unión. Los menores deberán permanecer acompañados por una persona adulta durante toda la actividad y la organización tomará imágenes destinadas a los medios de comunicación y a las redes sociales.El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta hoy jueves 27 de agosto, sujeto al aforo disponible. Las familias interesadas pueden formalizarla en la oficina de la cooperativa, pero también a través del teléfono 957 651 855, en el correo electrónicoo por WhatsApp, en el número 669 879 375.Al término de la jornada, cada participante recibirá un diploma conmemorativo. Además, quienes lo deseen podrán participar en el concurso de dibujo inspirado en la experiencia vivida durante la Vendimia Infantil. Los trabajos deberán entregarse en la oficina de la cooperativa antes del próximo 10 de septiembre.La Cooperativa Agrícola La Unión es una de las entidades de referencia de las denominaciones de origen protegidas Montilla-Moriles y Aceite de Lucena. Fundada en 1979 por un grupo de agricultores impulsados por la Unión de Agricultores y Ganaderos (UAGA), la entidad cuenta actualmente con más de 1.800 socios y desarrolla la mayor vendimia de Andalucía.Su actividad propicia una producción media de unos diez millones de litros de vino blanco, un millón de litros de vino tinto y alrededor de tres millones de kilos de aceite de oliva. El crecimiento del número de socios y de la producción llevó a la cooperativa a construir unas instalaciones en la calle Río de la Hoz, cerca de la estación de ferrocarril, sobre una parcela de 35.000 metros cuadrados y con una amplia capacidad de almacenamiento.Junto a su domicilio principal de la Avenida de Italia, la entidad dispone asimismo de otro recinto en la calle Juan Colín, levantado sobre una parcela de 6.000 metros cuadrados. Además de servir para almacenar vino y aceite, este espacio ha acogido durante años numerosas actividades culturales y recreativas en un salón de actos de más de 1.000 metros cuadrados.