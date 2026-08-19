Pepe Cantillo | Fuego a gogó

El cerebro es capaz de recordarte que se le olvida algo, pero es tan cabrón que no dice qué

Groucho Marx

El fuego rastrea el globo terráqueo a su antojo y quemando todo aquello que se interpone en su rastreo. La península casi desaparece en su baile a bocados destructores. Las noticias nos machacan con toda avaricia para que entremos en la realidad. El peligro es límite final en algunas partes. Un pacto han conseguido jaramagos, restos de la siega, árboles preñados de las hojas aún se adhieren al seno materno junto con aquellas que ya terminaron su recorrido arbóreo y las acurruca el suelo hasta que algún animalillo las consuma, frutas que se agarran a los detalles de sus correspondientes criadores o caen destrozadas por el viento o la posible madurez, aterrizan en donde buenamente pueden.Fuego, fuego… clama el ambiente. Los humanos abandonan sus recintos familiares, o sus rincones donde viven. Estos seres humanos saben que el fuego no tiene perdón para sus hogares, tesorillos, vestimenta y si alguno se retrasa tampoco respetará ni a las hormigas que se escurren por el suelo buscando algo de comer.La gente fuera de las casas sufre tanto o más que aquellas que permanecen dentro. La fiera se ha convertido en un lugar achuchado por el calor angustioso, calor que se extiende sobre todo el territorio. Los árboles atormentados ya tampoco resisten y muchos caen derrotados.Los viejos actuales rememorábamos con bastante miedo y mucho rencor por los causantes de tales momentos. Alguien dijo que el fuego no tardaría en pegarse a los habitantes. La península está a punto de explotar para sentirse satisfecha. La tierra llora por el desastre que también le coge a ella. ¡Si no éramos muchos también parió la abuela!Entre los mayores se recuerda que en otros tiempos y actualmente en algunos de los países dañados se hacían los llamados “cortafuegos” que paraban e impedían que el fuego se extendiera por el monte. Antes no se planteaban que fueran tan dañinos para el monte, eran medios naturales para impedir la expansión de los fuegos. Ahora somos muchos y muy confiados. Esta frase es discutible pero la realidad sociovivencial es la que tenemos montada.Este tipo de situación es la que es, y nosotros mismos somos bastante dejados en el cuidado de nuestro campo, La cantidad de terrenos quemados, repartidos por el mapa nacional es de muchas hectáreas. Animales convertidos en cenizas, víctimas humanas, arboleda y casas destruidas por el fuego. Por curiosidad deberíamos averiguar cuánta cantidad de daño nos rodea. Hay una cicatera actuación de la autoridad competente políticamente. Perdón por este chaparrón entre dientes, ofrecido al personal.cuando estoy terminando este artículo, ha aparecido en la televisión la invasión juvenil de personal residente en Ceuta, Melilla y parte de los andurriales magrebíes buscando huir de África.La actuación del Gobierno español con palabras cariñosas y amigables, escurriendo el problema ceutí, es un ruego de amigotes y el marroquí (perdón su emérita majestad), mirando hacia otro lado la salida masiva de sus súbditos. Es una expresión sin exprimir que quiere salir de la cueva, expresión educada que no califico de otra manera por educación.El problema no es banal. ¡Alá decidirá! Somos, en general descontentos fulanos guerrilleros. Por si éramos muy poquillos aparecen los hijos de (…) ofreciendo su saber, valentía y deseos de mandar en el globo terráqueo.Nuevamente quedamos a merced de nuestro “querido” rey de Marruecos. Las autoridades europeas, sobre todo la española encabezada por el excelentísimo presidente, miran con curiosidad pero no hacen nada por mitigar el posible follón.¿Dónde estará ilustre presidente estatal? Disfrutando de las vacaciones que se merecen y que le son un regalo político, es decir, no le cuestan un chavo… porque se lo ha ganado trabajando para dirigir el país, que cada día que transcurre está mejor, y gana más adeptos.El tema se dilata a la misma velocidad que el fuego y… chafalotes/lillos la mayoría de ellos saltan obstáculos naturales propios de la montaña. Otro rebaño remueve el agua en un nadar nervioso y poco válido. Por la carretera se escurre una parte de las otras personas.Cuando llega el final de la tarde retoman el territorio buscando algo de comer, agua y posible descanso. Mañana será otro día y seguiremos dale que dale. La autoridad tanto competente como escurridiza hace el oso cargado de despiste. Mañana será otro día… Hambre, cansancio, fracaso…El pueblo ha recibido la orden de invadir a los vecinos católicos, como se viene haciendo desde hace algún tiempo con Canarias y otros tantos territorios que cercan la península. A partir de eso queremos repartirnos por toda Europa que tiene que volver a ser musulmana… Viva el rey. ¿Dónde está la autoridad? En España, se supone de vacaciones o de media pensión. El rey musulmán seguramente en su palacio.