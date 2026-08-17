Atrium Ulia ofrece un puesto temporal de oficial administrativo con jornada parcial

El Ayuntamiento de Montilla ha abierto, a través de la Empresa Municipal para la Promoción del Suelo y la Vivienda (Atrium Ulia), un proceso selectivo para constituir una bolsa de empleo destinada a cubrir temporalmente un puesto de oficial administrativo.La oferta establece una jornada parcial del 50 por ciento y una duración inicial de seis meses. La incorporación de la persona seleccionada está prevista para septiembre, mientras que la retribución fijada asciende a 990,13 euros brutos mensuales.Entre las funciones vinculadas al puesto figura la gestión administrativa general de Atrium Ulia. Este cometido comprende la redacción, tramitación y archivo de documentos y expedientes administrativos, además del control de la correspondencia de la empresa municipal.Asimismo, la persona contratada deberá atender al público y a las personas usuarias, tanto de manera presencial como telefónica. Esta labor incluirá la información sobre promociones de vivienda pública, alquileres, ayudas y los trámites asociados, así como la gestión del Registro de Demandantes de Vivienda Pública y la información y tramitación de subvenciones de rehabilitación.Por otro lado, el puesto incorpora tareas relacionadas con el mantenimiento y la actualización digital. En concreto, la persona seleccionada se encargará de gestionar y actualizar la página web corporativa y las redes sociales de Atrium Ulia, difundiendo información de interés público relacionada con la vivienda y el suelo.En cuanto a los requisitos de admisión, las personas aspirantes deberán disponer del título de Bachillerato, de Técnico de Formación Profesional de Grado Medio o de una titulación equivalente. También tendrán que acreditar un mínimo de 80 horas de formación en ofimática mediante los correspondientes títulos o certificados.Esa formación deberá incluir conocimientos de programas como Microsoft Office, LibreOffice u OpenOffice, o de otros paquetes equivalentes. Entre las materias exigidas se encuentran los procesadores de texto, las hojas de cálculo, las bases de datos o tablas dinámicas, los programas de presentaciones y las herramientas de comunicación.La tramitación de las solicitudes se realizará a través del Ayuntamiento de Montilla. Quienes dispongan de certificado digital podrán presentar la documentación de manera telemática mediante el Registro Electrónico de la Sede Electrónica municipal.De igual modo, las personas que no cuenten con certificado digital podrán entregar la solicitud presencialmente en el Registro General del Ayuntamiento de Montilla o por cualquiera de los medios contemplados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015.Las solicitudes podrán presentarse hasta las 23:59 horas de este próximo jueves 20 de agosto. Atrium Ulia advierte de que la falta de presentación de la solicitud en tiempo y forma en el Registro del Ayuntamiento determinará la exclusión insubsanable de la persona aspirante. Por ello, la documentación deberá quedar registrada dentro del periodo establecido.Las personas interesadas pueden consultar las bases completas de la oferta de empleo en el blog oficial de Atrium Ulia,, cuya convocatoria también aparece reseñada en la página web oficial del Ayuntamiento de Montilla.