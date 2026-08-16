Aureliano Sáinz | Contar La Odisea

Ya ha llegado a las pantallas de nuestro país, con una fuerte promoción,, última película del director británico Christopher Nolan. Entiendo que es un modo narrar visualmente, con toda la espectacularidad posible y con la intención de acercar al gran público el famoso poema épico de la antigua Grecia. Como bien sabemos, es una obra que junto conse atribuyen a Homero, nombre con el que se designa a un personaje de siglo VIII a. C. y del que no se tiene constancia de su existencia real.Ambos poemas eran muy populares entre la población helena, dado que se encontraban muy citadas por poetas y filósofos. Sobre su contenido narrativo, del propio Aristóteles podemos leer enlo siguiente:Resulta curiosa la sinopsis que realiza Aristóteles, ya que pareciera que hablase de un relato para niños; sin embargo, las peripecias por las que tiene que atravesar Odiseo en su visita a Troya y la vuelta a su isla de Ítaca dan para que a lo largo del tiempo hayan sido contadas de formas muy diversas.Una de esas formas es la que se expresa a través de la pintura clásica, puesto que distintos artistas (por ejemplo, John William Waterhouse, Herbert James Draper o Arnold Böcklin) han plasmado en sus lienzos escenas imaginadas de esta epopeya homérica.De todos modos, y aunque no hayamos leído la obra o visto algunos de los cuadros que la evocan, muchos de los nombres que aparecen en la misma se han divulgado de manera que los asociamos al relato. Así, al nombre de Ulises –que es la versión latina del griego Odiseo– se unen los de Penélope, Troya, Ítaca, Telémaco, Poseidón, etcétera, que nos suenan por haberlos escuchado alguna vez.He citado al cine y a la pintura; pero hay una tercera manera de contarcomo es a través de la literatura. Son numerosos los textos que la abordan, de formas muy dispares. Pero en esta ocasión, quisiera hablar de uno con el que disfruté mucho, pues su autor, Daniel Mendelsohn, utiliza un lenguaje sencillo y una capacidad de entusiasmar a lector a lo largo de sus más de cuatrocientas páginas.Se trata de, y que lleva por subtítulo, puesto que su autor establece un paralelismo entre la vida de Odiseo y su hijo Telémaco, con lo que a él le aconteció con su propio padre.Debo apuntar que el neoyorquino Daniel Mendelsohn estudió Filología Clásica, por lo que sus conocimientos de griego y latín son muy elevados. Como profesor universitario se planteó crear un seminario con sus alumnos para estudiar y debatir con ellos durante un trimestre. Lo más curioso es que su padre, que contaba con 81 años, le pidió asistir como oyente, juntándose con estudiantes que apenas superaban la veintena de edad.Como colofón de esta experiencia, al terminar la asignatura, acordaron realizar un crucero por el Mediterráneo siguiendo la ruta que siguió Odiseo cuando saliendo de Ítaca se despidió de su esposa Penélope para ir a Troya. En el caso del escritor y su padre, su aventura mediterránea también tuvo sus correspondientes percances.Cierro esta breve incursión indicando que a quienes les gusta la lectura, y desean conocer a fondo la obra de Homero, les recomiendo este libro porque disfrutarán de la amenidad y el rigor con los que este profesor y escritor estadounidense nos ha contado una historia inmortal transmitida a través de los siglos.