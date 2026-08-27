Nahikari Blanco y Jaime Ramírez, campeones de Andalucía de Triatlón Cros Cadete

El Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón cerró con cuatro medallas su participación en el Campeonato de Andalucía de Triatlón Cros Cadete 2026, celebrado el pasado sábado en Roquetas de Mar. Nahikari Blanco Baños y Jaime Ramírez Pedraza conquistaron los títulos autonómicos, Viñet Díaz López logró la plata e Iraitz Márquez Sánchez obtuvo el bronce en una jornada que reunió a 92 participantes de las categorías de formación.La localidad almeriense acogió el pasado sábado 22 de agosto el V Triatlón Cros de Menores “Ciudad de Roquetas”, organizado por el Área de Deporte y Tiempo Libre del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, con la colaboración del propio Consistorio, la Junta de Andalucía y la Federación Andaluza de Triatlón. La competición abarcó desde la categoría Prebenjamín hasta Cadete y también formó parte del V Circuito Provincial de Triatlón de Menores Diputación de Almería.La atención principal estuvo centrada en el Campeonato de Andalucía de Triatlón Cros Cadete 2026. Los participantes afrontaron 400 metros de natación, 8 kilómetros de bicicleta de montaña y 2 kilómetros de carrera a pie, en una jornada veraniega marcada por el calor durante los tres segmentos.En la prueba Cadete Femenina, Nahikari Blanco Baños protagonizó una actuación incontestable y se proclamó campeona de Andalucía después de conseguir el mejor registro en cada uno de los tres segmentos. La deportista del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón cumplió así con su condición de favorita y cruzó la meta con más de un minuto y medio de ventaja sobre su compañera Viñet Díaz López, que obtuvo la medalla de plata.El podio femenino lo completó Sara Souto, del Club de Triatlón Adra, a más de dos minutos y medio de la vencedora. Martina López, del Club Deportivo Galosport, ocupó la cuarta posición, mientras que Victoria López Bermejo, del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón, finalizó quinta tanto en su categoría como en la clasificación general. Paula Torres Rivera, también integrante del club montillano, consiguió la sexta plaza.El Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón también dominó la competición Cadete Masculina. Jaime Ramírez Pedraza se distanció desde los primeros compases y firmó los mejores parciales en natación, bicicleta de montaña y carrera a pie. El deportista levantó la cinta de meta con casi dos minutos de ventaja sobre Jorge García-Guillén, del Club Natación Barcelona VAS Project.Iraitz Márquez Sánchez completó la destacada actuación de la entidad montillana con la tercera posición, a unos dos minutos y medio del vencedor. Carlos Martín y Elías Cario, ambos pertenecientes al Club Deportivo Galosport, ocuparon la cuarta y la quinta plaza, respectivamente. De este modo, el Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón reunió dos deportistas en el podio masculino del campeonato autonómico.Los resultados permitieron al club cerrar el medallero con dos oros, una plata y un bronce. Nahikari Blanco Baños y Jaime Ramírez Pedraza aportaron los dos títulos autonómicos, Viñet Díaz López sumó la plata e Iraitz Márquez Sánchez consiguió el bronce. Los cadetes obtuvieron, además, puntos para la sexta edición de la Liga Andaluza de Escuelas de Triatlón.La representación del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón se extendió también a la categoría Alevín Masculina, en la que Isaac Márquez Sánchez finalizó séptimo tanto en su grupo de edad como en la clasificación general. Águeda Jurado Trenas figuró como no presentada en la prueba Cadete Femenina, por lo que no obtuvo puesto de categoría ni de la general.La jornada comenzó con las categorías de menor edad y avanzó progresivamente hasta las pruebas Infantil y Cadete, con recorridos adaptados a cada grupo. En Benjamín Femenina, el podio estuvo formado por Jimena Pérez, Sofía Dolukhanian y Anais Dolukhanian, mientras que Juan Rodríguez, Faustino Aiello y Gonzalo Bravo ocuparon las tres primeras posiciones en Benjamín Masculina.Natalia García, Noa Puga y Carmen Martínez fueron las tres primeras clasificadas en Alevín Femenina. En Alevín Masculina, los puestos de podio correspondieron a Ignacio Peña, Alejandro Sánchez y Aarón Barrionuevo. Por su parte, Leire López, Claudia Peña y Alaia Andrade encabezaron la clasificación Infantil Femenina, mientras que Pedro García, Gonzalo Rivas y Alejandro Tapia hicieron lo propio en Infantil Masculina.La categoría Prebenjamín mantuvo su carácter no competitivo, con el objetivo de favorecer la participación y el acercamiento de los deportistas más pequeños al triatlón. La cita de Roquetas de Mar fue la quinta de las siete pruebas puntuables del V Circuito Provincial de Triatlón de Menores Diputación de Almería, que continuará con el Triatlón de Tíjola, previsto para el 20 de septiembre, y concluirá con el Duatlón Cros de Garrucha el 18 de octubre.El Club Deportivo Triatlón Montilla ha recibido una ayuda de la Diputación Provincial de Córdoba dentro de la Convocatoria de subvención convocada a entidades deportivas de la provincia de Córdoba para la realización de actividades deportivas y al apoyo al deporte base, durante el año 2026.