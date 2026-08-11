Montilla disfrutará del eclipse en el castillo y en Bodegas Robles

Una propuesta original en Bodegas Robles

El Ayuntamiento de Montilla, a través de la Delegación de Turismo, facilitará mañana la observación segura del eclipse solar desde el recinto del castillo de El Gran Capitán, mientras queha preparado una experiencia enológica y cultural en torno a este mismo fenómeno astronómico, que podrá contemplarse de forma parcial desde el municipio y alcanzará un máximo del 96 por ciento a las 20:36 de la tarde.El concejal de Turismo y Promoción de Ciudad, Adrian Lapsley, explicó que el eclipse comenzará en Montilla a las 19:41 horas y finalizará con la puesta de sol, prevista a las 21:14 horas. De este modo, el fenómeno podrá observarse durante buena parte de la tarde, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan, desde cualquier punto del término municipal que disponga de una vista despejada hacia el oeste.Como espacio especialmente habilitado para esta ocasión, el Ayuntamiento abrirá el recinto del castillo de El Gran Capitán a partir de las 19:30 de la tarde para que la ciudadanía pueda contemplar desde su explanada uno de los principales acontecimientos astronómicos del año.La observación deberá realizarse en todo momento de forma segura, mediante gafas específicas para eclipses homologadas de acuerdo con la norma ISO 12312-2. El Ayuntamiento dispondrá, además, de un número limitado de estas gafas para aquellas personas asistentes que no cuenten con ellas.Además, con el objetivo de contextualizar el fenómeno y acercar su conocimiento a la ciudadanía, durante la actividad se proyectará el vídeo, producido por el Ministerio de Cultura, como complemento divulgativo a la observación del eclipse.Desde el Consistorio se recomienda no observar directamente el Sol ni utilizar gafas de sol convencionales, cámaras, prismáticos u otros dispositivos que no hayan sido específicamente preparados para la observación solar. También se pide seguir las indicaciones de seguridad durante toda la actividad.Por otro lado, el Ayuntamiento recuerda la importancia de mantener la máxima prudencia durante los desplazamientos y extremar las medidas de prevención de incendios en los espacios naturales, especialmente en un periodo de altas temperaturas. También aconseja consultar las previsiones meteorológicas, ya que la presencia de nubes o calima puede condicionar la visibilidad del eclipse.La jornada contará, a su vez, con otra propuesta en Bodegas Robles, que ha programado la experiencia, bajo el lema "Luz, Poesía y Alquimia". La actividad comenzará a las 19:00 horas en las instalaciones de la firma montillana y combinará la observación del fenómeno astronómico con vino, gastronomía y poesía.La programación comenzará con una recepción en la que se servirá un vino verdejo y continuará con una cata de vinos ecológicos y tapeo, además de una propuesta de poesía. La convocatoria se presenta como una "experiencia exclusiva" y contempla igualmente la entrega de gafas homologadas para la observación del eclipse. Las personas interesadas en participar pueden reservar su copa a través del teléfono 620 409 002 o mediante el correo electrónico