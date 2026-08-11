Kiara: trece años al servicio de la búsqueda de personas junto a David Pino



FOTOGRAFÍA: MONTILLA K9 SPORT JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: MONTILLA K9 SPORT

El policía local montillano David Pino ha despedido hoy a Kiara, la perra de búsqueda en grandes áreas que lo ha acompañado durante los últimos trece años y que participó en numerosos dispositivos de búsqueda de personas desaparecidas y en catástrofes humanitarias. La muerte de esta hembra de pastor alemán de trabajo pone fin a una trayectoria compartida que abarcó el rescate, la seguridad, la detección de estupefacientes, la formación y la convivencia familiar.David Pino, integrante del Club Deportivo Montilla K9 Sport, ha comunicado la pérdida de Kiara a través de sus redes sociales. “Después de 13 años juntos, hoy me ha dejado mi Kiara. Mi campeona. Mi compañera. Mi profesora”, ha escrito el agente montillano en un mensaje en el que repasa el trabajo desarrollado junto a ella y las enseñanzas que recibió durante ese tiempo.Kiara fue la última perra de su camada y no había sido elegida por ninguna de las personas que se interesaron por los cachorros. Sin embargo, aquella cachorra acabó convirtiéndose en una perra especializada en la búsqueda de personas en grandes áreas. Su preparación le permitió intervenir en numerosos dispositivos de búsqueda de personas desaparecidas y participar en actuaciones relacionadas con catástrofes humanitarias.Además, Kiara combinó sus cualidades para el trabajo con su integración en la vida cotidiana de la familia. Pino ha destacado que “era una magnífica perra de trabajo, pero también una extraordinaria perra de familia”. En ese sentido, el policía local ha explicado que “tenía esa capacidad especial de trabajar con intensidad y, al mismo tiempo, ser en casa una compañera más de la familia”.Durante estos trece años, David Pino y Kiara se adentraron en diferentes modalidades de adiestramiento y trabajo canino. El equipo practicó rescate y superó pruebas IRO en distintos grados, además de realizar pruebas de IGP y completar el curso de detección de estupefacientes destinado a la Policía Local.De igual modo, Kiara trabajó como perro de seguridad con bozal de impacto y participó en exhibiciones, cursos y jornadas de trabajo. También colaboró en la formación de alumnos, una faceta que se sumó a las numerosas actividades desarrolladas junto al agente montillano.Pino ha resumido esa amplia trayectoria al recordar que “durante sus 13 años no dejamos prácticamente ninguna disciplina atrás”. El policía local también ha afirmado que “participó en exhibiciones, cursos, jornadas de trabajo y en la formación de alumnos; y, en cada cosa que hacía, destacaba”.Más allá de las pruebas, los cursos y los servicios, David Pino ha situado el aprendizaje compartido como uno de los principales legados de Kiara. Y es que el trabajo desarrollado junto a la perra le permitió aprender a interpretar su comportamiento, reconocer sus límites y construir una relación basada en la confianza.Pino ha explicado que “durante todos estos años aprendí con ella. Aprendí a trabajar un perro, a leerlo, a conocer sus límites, a confiar, a corregir mis errores y a entender que el verdadero trabajo con un perro no consiste solamente en enseñar, sino en construir un equipo”.Buena parte de la experiencia que el agente ha transmitido posteriormente a otras personas tuvo su origen en aquel recorrido junto a Kiara. Así lo ha reconocido al señalar que “mucho de lo que hoy sé y de lo que después he podido enseñar a otros empezó con ella”.La historia de Kiara se encuentra ligada a la extensa trayectoria de David Pino en la búsqueda de personas desaparecidas. El policía local montillano acumula más de tres lustros de trabajo y formación en esta especialidad y forma parte del Club Deportivo Montilla K9 Sport.A lo largo de esa trayectoria, Pino ha intervenido en escenarios de especial complejidad. Entre ellos figura el grave terremoto registrado en septiembre de 2023 al suroeste de Marrakech, cuyo temblor llegó a sentirse en Montilla, así como las labores de rescate desarrolladas después de la devastadora dana que arrasó varios municipios de la Comunidad Valenciana en 2024.Precisamente, el Ayuntamiento de Torrent rindió homenaje el 26 de septiembre de 2025 a David Pino y Chari Verde, que participaron en los rescates posteriores a aquella catástrofe. El reconocimiento tuvo lugar en la Plaza de la Policía Local ante unos 1.500 invitados y coincidió con la conmemoración del Día de la Policía Local de Torrent.La ciudad valenciana reconoció entonces la entrega y la solidaridad de las personas que acudieron en auxilio de sus vecinos durante los días más difíciles. Ahora, David Pino se encuentra desde este lunes en fase de preactivación ante la posibilidad de que sea requerida su presencia en Colombia, después del grave terremoto de magnitud 7,4 que se ha cobrado la vida de cientos de personas.La despedida de Kiara deja atrás trece años de entrenamientos, pruebas, cursos, servicios, exhibiciones y vida familiar. Pino ha manifestado que “por eso hoy no pierdo solamente a una perra. Pierdo a una profesora que me enseñó muchísimo más de lo que yo jamás pude enseñarle a ella”.En su mensaje, el agente también recordó cómo aquella cachorra que nadie había elegido terminó destacando en cada una de las disciplinas en las que participó. Para David Pino, Kiara permanecerá vinculada al nombre de Colmillo del Juncal y a una forma de trabajar marcada por su disposición constante hacia las tareas que realizaba junto a su guía.“Gracias por estos 13 años, Kiara. Gracias por cada entrenamiento, cada prueba, cada curso, cada servicio, cada exhibición, cada momento en casa y, sobre todo, por cada lección”, escribió antes de dedicarle sus últimas palabras: “Corre libre, mi niña”.