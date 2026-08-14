El dibujante montillano Joaquín Jiménez lleva a Costa Ballena la historia del manga y el anime



FOTOGRAFÍA: JOAQUÍN JIMÉNEZ CRUZ JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: JOAQUÍN JIMÉNEZ CRUZ

El dibujante montillano Joaquín Jiménez Cruz inaugura mañana la exposiciónen la Sala Intermodal de Costa Ballena, que ofrecerá hasta el próximo 31 de agosto un recorrido divulgativo por los orígenes, la evolución y el impacto cultural de la animación japonesa.La nueva muestra de Joaquín Jiménez en este espacio cultural consolida una propuesta dirigida mayoritariamente al público infantil y juvenil, al que invita a adentrarse en el universo del anime japonés, un fenómeno que ha cautivado a generaciones de espectadores en todo el mundo y que, según detalla el dibujante montillano, "ha servido también como puerta de entrada al hábito de la lectura y al interés por el dibujo entre los más jóvenes".En ese sentido, el recorrido expositivo propone una aproximación didáctica a la historia del anime y a sus primeros pasos durante las primeras décadas del siglo XX. La muestra recuerda que el primer corto de animación,, está fechado en 1907, mientras que la primera película,, se estrenó en enero de 1917. A partir de estos antecedentes, los visitantes podrán acercarse a la evolución de una industria que, con el paso del tiempo, alcanzó una notable proyección internacional.Y es que uno de los momentos clave destacados en la exposición se sitúa en la década de los años noventa, cuando el anime experimentó una importante expansión global impulsada por numerosos éxitos comerciales. Ese crecimiento favoreció, además, la consolidación de distintos subgéneros, como el, centrado en robots, o propuestas como ely el, vinculadas a historias de amor adolescente, así como el, protagonizado por personajes con poderes.Por otro lado,reúne a más de veinte personajes históricos de la animación japonesa. Entre ellos figuran referencias ampliamente conocidas por el público como L, de; Eren, de; Sasuke, de; Izuku Midoriya, de; o Ichigo Kurosaki, deTodos ellos forman parte de un imaginario que ha trascendido las fronteras japonesas y se ha extendido entre públicos de numerosos países. Tal y como indica Joaquín Jiménez, estos personajes "han contribuido a popularizar este género y han alcanzado cifras millonarias de difusión en todo el mundo".De igual modo, el itinerario expositivo presta atención a algunas de las figuras y entidades clave en el desarrollo del anime. Entre ellas aparecen los estudios Toei, responsables de producciones emblemáticas comoAsimismo, la muestra subraya la influencia del creador Osamu Tezuka, una de las personalidades esenciales para comprender el desarrollo de este lenguaje narrativo y considerado por muchos como "el Dios del manga y el anime". Su aportación ocupa así un lugar destacado dentro de un recorrido que combina referencias históricas, personajes populares y algunos de los principales hitos de la animación japonesa.Además de repasar su historia, la exposición se plantea como una experiencia accesible y atractiva para públicos de distintas edades. Los visitantes podrán contemplar conjuntamente a algunos de los personajes más icónicos del anime dentro de una propuesta concebida para sorprender y acercar este universo creativo a quienes ya conocen el género y también a quienes se aproximan a él por primera vez.A su vez, la trayectoria de Joaquín Jiménez refuerza el carácter divulgativo de la iniciativa. Nacido en Montilla el 1 de septiembre de 1970, el dibujante ha estado vinculado profesionalmente a medios de comunicación como Montilla Televisión, Canal Córdoba o 101 TV Cádiz, al tiempo que ha mantenido el dibujo como una vocación constante a lo largo de los años.Residente desde hace años en Sanlúcar de Barrameda, Joaquín Jiménez también ha desarrollado iniciativas relacionadas con la creatividad infantil dentro del ámbito educativo. A ello se suma la organización de exposiciones temáticas, entre ellas una dedicada al cómic español que se celebró hace dos años en el Centro Cultural La Victoria y que obtuvo una notable acogida.Precisamente, el pasado mes de abril el dibujante montillano inauguró también en el Centro Cultural La Victoria de Sanlúcar de Barrameda la exposición titulada, que permaneció abierta hasta el 30 de abril dentro de la programación del Día Internacional del Libro 2026. Aquella muestra ofreció igualmente un recorrido divulgativo por los orígenes y la evolución de la animación japonesa y por su impacto cultural.Ahora, la propuesta tendrá continuidad desde mañana en la Sala Intermodal de Costa Ballena, donde permanecerá abierta hasta el 31 de agosto con la intención de acercar al público la historia del manga y el anime a través de sus creadores, sus principales etapas y algunos de los personajes que han contribuido a convertir la animación japonesa en un fenómeno de alcance internacional.