La Guardia Civil detiene al conductor implicado en el accidente mortal de Montalbán

La Guardia Civil ha detenido al conductor del turismo implicado en elen el kilómetro 25 de la carretera A-3133, dentro del término municipal de Montalbán de Córdoba, en el que un vecino de La Rambla ha perdido la vida y otro, de 18 años, ha resultado herido muy grave.El joven permanece ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, según fuentes cercanas a la investigación. Tanto el fallecido como el herido viajaban en la motocicleta que colisionó con el turismo.El siniestro se produjo minutos después de las 5.30 de la madrugada de este viernes. A esa hora, el Teléfono 1-1-2 recibió varios avisos que alertaban de una colisión entre una motocicleta y un turismo y de la existencia de dos personas heridas en la carretera A-3133, según detalló el servicio perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía y adscrito a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía.Tras recibir las llamadas de alerta, la sala coordinadora activó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, que movilizó hasta el lugar una ambulancia y al equipo médico de La Rambla. Además, en el dispositivo intervinieron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y personal de Mantenimiento de Carreteras.Como consecuencia del accidente, uno de los ocupantes de la motocicleta falleció en el mismo lugar del siniestro. El otro ocupante, un joven de 18 años y también vecino de La Rambla, resultó herido y fue evacuado inicialmente al Hospital de Montilla para recibir asistencia sanitaria.Posteriormente, debido a la gravedad de sus lesiones, el joven fue trasladado al Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, donde permanece ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos. Por otro lado, otro varón de 32 años fue atendido por los servicios médicos desplazados hasta el lugar, aunque finalmente no precisó traslado hospitalario.Mientras avanzan las actuaciones relacionadas con el accidente, fuentes cercanas a la investigación han confirmado la detención del conductor del turismo implicado en la colisión. No han trascendido, por el momento, más detalles oficiales sobre las circunstancias que rodean la detención ni sobre las causas concretas que pudieron originar el accidente.El suceso ha causado una profunda conmoción en La Rambla, municipio del que eran vecinos tanto la persona fallecida como el joven de 18 años que continúa hospitalizado en estado muy grave. El Ayuntamiento de La Rambla ha lamentado "profundamente" el fallecimiento del vecino y trasladó las condolencias de la Corporación municipal y de todo el pueblo de La Rambla a su familia y amigos.Asimismo, el Consistorio rambleño ha expresado su deseo de "la pronta recuperación" del otro vecino herido en este "trágico accidente" ocurrido en la carretera que comunica con Montalbán de Córdoba, localidad que también celebra estos días su feria.En este contexto, el Ayuntamiento de La Rambla ha decretado 36 horas de luto oficial, un período que comenzó a las 12.00 del mediodía de este viernes y que concluirá a las 24.00 horas de mañana sábado, 8 de agosto. Durante este tiempo, las banderas ondean a media asta en señal de duelo.Además, el decreto municipal supone la suspensión o el aplazamiento de todas las actividades de Feria —tanto deportivas como lúdicas— previstas durante este período. También ha quedado suspendida hasta nueva fecha la entrega de premios del 96 Concurso Internacional de Alfarería y Cerámica EnBarro.