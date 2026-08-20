La Cata de Cerveza regresa a Montilla con cerca de 60 marcas diferentes

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA (ARCHIVO)

La Asociación Cultural El coloquio de los perros celebrará mañana y pasado mañana su 23.ª Cata de Cerveza en el Complejo Envidarte, donde ofrecerá casi 60 marcas nacionales y de importación a partir de las 21.00 de la noche. La iniciativa cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Montilla y se ha consolidado como una de las actividades habituales del verano en la comarca.Como antesala de las dos jornadas principales, la asociación celebrará esta noche una cata ciega de cerveza. La actividad comenzará a las 21.30 de la noche en el propio Complejo Envidarte, tendrá aforo limitado y requerirá inscripción previahabilitado por la organización. Las plazas son limitadas.Durante las noches del viernes y el sábado, los asistentes podrán degustar una selección cercana a las 60 marcas. La oferta comprenderá cervezas rubias, tostadas, negras y rojas, así como variedades con y sin alcohol procedentes tanto de España como de otros países. Además, la propuesta permitirá conocer cervezas de abadía,, junto con variedades IPA elaboradas con trigo o cebada. Las distintas referencias estarán distribuidas en varios grupos de acuerdo con su precio, con el propósito de facilitar la elección de los participantes durante las dos jornadas.En ese sentido, los organizadores señalan que “esta cata es mucho más que probar cervezas. Es una oportunidad para conocer, compartir y conversar, fomentar la interacción entre generaciones y acercarnos a la historia y la importancia cultural de una bebida presente desde hace milenios en las tradiciones mediterránea y europea. Y, por supuesto, siempre desde el consumo responsable”.La Cata de Cerveza celebró su primera edición en 2002 a partir de una inquietud compartida por los socios de El coloquio de los perros. Su afición por refrescar los meses de verano con cerveza fresca los llevó a plantear un encuentro en el que pudieran probarse y conocerse diferentes referencias nacionales e internacionales. Pero la iniciativa nació también con la intención de favorecer la interacción y el diálogo entre generaciones, promover el consumo responsable y divulgar la aportación histórica de esta bebida milenaria a las culturas tradicionales mediterránea y europea. Estos objetivos continúan formando parte de una cita que vuelve a ocupar el calendario estival de Montilla.Por otro lado, los beneficios obtenidos mediante la Cata de Cerveza permiten a la asociación financiar el resto de su programación cultural. Entre sus actividades figuran la revista, el Concurso de Relato Corto y Fotografía, las catas de vino dirigidas o ciegas, las presentaciones de libros y los coloquios dedicados a asuntos de interés y actualidad. De igual modo, El coloquio de los perros organiza visitas guiadas a distintos lugares de interés de la provincia y rutas fotográficas de carácter cultural. La celebración de Envidarte contribuye así al mantenimiento de una programación que se desarrolla durante el resto del año.