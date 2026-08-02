Aureliano Sáinz | Recordando "La Casa del Sol Naciente"

AURELIANO SÁINZ

FOTOGRAFÍA: RUBÉN ALCÁNTARA

Si te gusta la música, creo que es raro que nunca hayas escuchado la canción “La Casa del Sol Naciente”. La razón es muy sencilla: son tantas las versiones que se han hecho de este tema de comienzos del siglo veinte, y de autor desconocido, que resulta difícil que no haya aparecido en alguna ocasión mientras escuchabas la radio, tenías los auriculares puestos o estabas haciendo cualquier cosa mientras sonaba música de fondo, puesto que ha sido, es decir, la música que acompaña a algunos anuncios, de algunas marcas de automóviles, tal como me sucedió recientemente con una muy conocida.Para que te hagas una idea de las numerosas versiones que se han hecho de esta canción, te voy a citar solamente quince por si alguna te suena. Comienzo por Roy Acuff, cantante tradicional estadounidense que fue el primero que la grabó en 1948. Otros que lo siguieron fueron Joan Baez, Bob Dylan, Dolly Parton, Johnny Hallyday, The Animals, Jimi Hendrix, Nina Simone, Tracy Chapman, Sinéad O’Connor, Bon Jovi, Scorpions, The White Stripes…, hasta el español Bruno Lomas se atrevió a realizar su particular versión.Su letra está escrita en primera persona, en la que se cuentan las desgracias del protagonista al haber sido asiduo de La Casa del Sol Naciente, situada en Nueva Orleans (Luisiana), lugar de pecado y perdición para quienes la frecuentaban. De este modo, y puesto que, como he indicado, también fueron voces femeninas quienes la grabaron, ellas narraban las específicas desventuras que sufrieron en sus desgraciadas vidas.Dado que la primera vez que la escuché fue en la inconfundible voz de Joan Baez, que la había grabado en 1960, viene bien que la volvamos a oír en su prodigiosa voz.Pero la versión inolvidable, que alcanzó una enorme popularidad, se la debemos al grupo británico The Animals, liderado por Eric Burdon, siendo incluida en su primer elepé del año 1964.Fue un éxito rotundo, ya que alcanzó los primeros puestos de las listas de Gran Bretaña y de Estados Unidos. Los críticos de entonces comenzaron a hablar de, puesto que se unía la música tradicional con el sonido de un grupo de cinco miembros que electrificaban el sonido de un tema cantado desde la perspectiva masculina. Allí se hablaba de un hombre jugador y borracho que cuenta cómo esta casa es la perdición de muchos, poniéndose como ejemplo y lamentándose de haber caído en la perdición y el pecado.Para quienes la conocimos en la denominada “década prodigiosa”, es decir, en los sesenta, nunca se nos puede olvidar el comienzo de “The House of the Rising Sun” con el famoso arpegio que utilizó el guitarrista del grupo Hilton Valentine a lo largo de la canción junto a la portentosa voz de Eric Burdon.Pero la maldición que acompaña a los grupos que salen a escena con un rotundo éxito de su primer disco se apoderó del grupo británico. Su corta vida se hizo realidad cuando su vocalista decide que él debe aparecer con su propio nombre delante del grupo. Así, en 1967 lanzaron dos elepés con la denominación de Eric Burdon & The Animals. Al año siguiente, graban el último disco de su breve carrera con este vocalista. Sería, pues, el final de una trayectoria conjunta, precisamente en los años en los que aparecen numerosos grupos en la escena musical abriendo nuevos caminos.Cierro la incursión por este inolvidable tema indicando que he acudido a rescatarlo del olvido a partir de las portadas que me ha remitido Almudena, quien de manera infatigable acude a realizar las portadas de grupos y cantantes sin importarle la época en la que estuvieron en activo, pues ella no se guía por la novedad, sino por el placer de reinterpretar gráficamente aquellas portadas de los discos que ha escuchado y que le han gustado mucho.