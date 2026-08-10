'aGústicos' abre sus noches de verano en Montilla con el concierto íntimo de Lara Bello



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El cicloreunió anoche al público en el jardín de la Casa de las Aguas de Montilla para disfrutar de un concierto de Lara Bello, una actuación de carácter íntimo que combinó música, patrimonio y cultura del vino dentro de la programación turística de verano impulsada por el Ayuntamiento de Montilla. La cantante malagueña protagonizó la primera de las dos veladas previstas este mes de agosto en un espacio que volvió a convertirse en escenario para las noches estivales de la ciudad.La propuesta permitió disfrutar de la música en un formato cercano y en uno de los enclaves patrimoniales singulares de Montilla. La actuación de Lara Bello estuvo marcada por una atmósfera recogida y por una propuesta musical cargada de sensibilidad, en consonancia con el planteamiento con el que nació: conciertos acústicos de pequeño formato que favorecen la proximidad entre los artistas y el público.Además, la velada contó con la colaboración de Bodegas Rockera Cabriñana, vinculando nuevamente la música en directo con la cultura vitivinícola local. La bodega participa en las dos citas programadas este año ofreciendo al público, antes de cada concierto, una copa de vino, vermut o Pedro Ximénez, una fórmula concebida para completar la experiencia cultural en el jardín de la Casa de las Aguas.El concierto de anoche formaba parte de una edición que había agotado previamente todas las invitaciones disponibles para sus dos actuaciones, previstas para los domingos 9 y 16 de agosto a partir de las 22:00 horas. Cada sesión cuenta con un aforo aproximado de un centenar de personas y las plazas se completaron prácticamente desde el momento en el que fueron habilitadas a través de la plataforma Eventbrite.En ese sentido, el concejal de Turismo y Promoción de Ciudad, Adrian Lapsley, señaló con motivo de la presentación del ciclo que con“seguimos ampliando la oferta cultural y turística de Montilla durante el verano. Después del Festival de las Fuentes y de las rutas nocturnas de senderismo 'Veneros y Estrellas', esta propuesta nos permite seguir ofreciendo actividades que ponen en valor nuestro patrimonio y animan tanto a los montillanos como a quienes nos visitan a disfrutar de las noches de verano en la ciudad”.La iniciativa, promovida por la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Montilla, da continuidad así a una programación estival que busca mantener actividad cultural durante los meses de verano y aprovechar distintos espacios patrimoniales del municipio. En este caso, el jardín de la Casa de las Aguas vuelve a desempeñar un papel central como escenario de una propuesta en la que la música se presenta sin grandes formatos y con una relación especialmente próxima entre intérpretes y asistentes.La dirección artística del ciclo corresponde nuevamente a José Alfonso Bellido, responsable de configurar un cartel que mantiene el carácter cercano de las anteriores ediciones. Bellido explicó que “es un formato muy íntimo que surgió hace unos años y que ha conseguido consolidarse porque permite disfrutar de la música de una manera diferente, en un entorno con tanto encanto como el jardín de la Casa de las Aguas. Queremos que el público descubra nuevas propuestas musicales y viva una experiencia tranquila y cercana”.La primera protagonista de esta edición ha sido Lara Bello, cantante malagueña con una amplia trayectoria internacional y una propuesta en la que confluyen el jazz, el flamenco y las músicas del Mediterráneo. Para su actuación en Montilla estuvo acompañada por el pianista Ángel Andrés Muñoz y el percusionista Rajeev Jayaweera, conformando una propuesta caracterizada por la combinación de distintas influencias y sonoridades.A su vez, la programación detendrá continuidad el próximo domingo 16 de agosto, nuevamente en el jardín de la Casa de las Aguas, con el concierto de Lola Santiago. La artista ofrecerá un repertorio inspirado en la música hispanoamericana y estará acompañada por el contrabajista Pablo Báez, músico con trayectoria en los ámbitos del flamenco y el jazz.La segunda cita mantendrá el mismo planteamiento acústico y de proximidad que caracteriza al ciclo. De este modo, el concierto de Lola Santiago y Pablo Báez cerrará una edición que vuelve a reunir música, patrimonio y vino dentro de la oferta turística y cultural del verano montillano.Con, el Ayuntamiento de Montilla prolonga su programación después de otras propuestas estivales como el Festival de las Fuentes y las rutas nocturnas de senderismo. El ciclo completa esa agenda mediante dos conciertos de pequeño formato en la Casa de las Aguas y acerca al público estilos y repertorios vinculados al jazz, el flamenco, las músicas mediterráneas y la tradición hispanoamericana.