Tutorial para principiantes: crea anuncios de moda y belleza con IA sin experiencia previa

Nadie te enseñó a hacer publicidad, pero tus competidores ya la están haciendo con IA
Si tienes una marca de moda o de belleza y llevas un tiempo intentando crear anuncios que realmente funcionen, probablemente hayas pasado por la misma experiencia: contratas a un fotógrafo, organizas una sesión de fotos, editas las imágenes, las publicas y el resultado no justifica la inversión. O peor aún, ves a marcas más pequeñas que la tuya generando un volumen de contenido publicitario que tú no puedes igualar porque no tienes ni el tiempo ni el presupuesto para hacerlo de forma convencional.
Al terminar este tutorial sabrás exactamente cómo producir anuncios de vídeo para tu marca de moda o belleza usando inteligencia artificial, desde la generación automática del guion hasta la animación de las fotografías de tus modelos y productos, sin necesidad de conocimientos técnicos previos y en una fracción del tiempo que requeriría el proceso convencional.
Qué hace diferente a la publicidad de moda y belleza
La publicidad en el sector de la moda y la belleza tiene unas exigencias visuales muy específicas. El consumidor espera imágenes aspiracionales, estética cuidada y una narrativa visual que conecte emocionalmente con su deseo de verse o sentirse de una determinada manera. Esto ha hecho históricamente que la producción publicitaria en este sector sea especialmente costosa y compleja, con sesiones fotográficas elaboradas, modelos profesionales y postproducción intensiva.
La inteligencia artificial está democratizando este proceso de forma acelerada. El Generador de anuncios con IA de Pollo AI permite a cualquier marca, independientemente de su tamaño, producir anuncios con el nivel de sofisticación visual que antes solo estaba al alcance de las grandes firmas. La plataforma genera automáticamente guiones publicitarios adaptados al tono y los valores de la marca, incorpora presentadores digitales de aspecto profesional y produce vídeos en los formatos requeridos por cada plataforma social, con estilos que van desde el realismo fotográfico hasta la animación artística.
Herramientas y materiales que necesitas
Para seguir este tutorial necesitas las fotografías de tus productos o de tus modelos en la mayor resolución disponible, una descripción de cada producto con sus características principales y el mensaje que quieres transmitir, y claridad sobre el tono de comunicación de tu marca, ya sea sofisticado, cercano, atrevido o minimalista. Con estos elementos, Pollo AI puede generar el resto del proceso de forma automática.
Etapas del aprendizaje: de la foto estática al anuncio animado
Etapa 1: genera tu primer anuncio con el guion automático
Accede a Pollo AI y selecciona la función del Generador de anuncios con IA. Sube una fotografía de uno de tus productos o de una modelo luciendo tu colección y completa el campo de descripción con los datos del artículo y el tono de comunicación que buscas. El sistema generará automáticamente un guion publicitario adaptado a esa información. Revísalo, ajusta cualquier elemento que quieras modificar y selecciona el presentador digital y la voz que mejor representen la identidad de tu marca.
Etapa 2: anima las fotografías de tus modelos y productos
Esta es la etapa que transforma por completo el impacto visual de tus anuncios. Usando la función de Imagen a animación IA de Pollo AI, puedes convertir las fotografías estáticas de tus modelos en clips dinámicos en los que el cabello se mueve con el viento, la falda ondea con naturalidad o los labios adquieren una expresión más viva y expresiva. La herramienta analiza la composición de la imagen y añade movimiento coherente a los elementos que lo permiten, conservando la estética original de la fotografía.
Puedes configurar la duración del clip, el estilo de animación y generar varias versiones simultáneas para elegir la que mejor funcione. Esta capacidad es especialmente valiosa en el sector de la moda, donde el movimiento de las prendas comunica su textura, su caída y su calidad de una forma que ninguna imagen estática puede transmitir.
Etapa 3: combina el anuncio y los clips animados
Una vez que tengas el vídeo del anuncio generado y los clips animados de tus productos o modelos, el siguiente paso es integrarlos en una pieza de contenido coherente. Pollo AI permite combinar estos elementos dentro de la misma plataforma, ajustar la secuencia y añadir transiciones que den fluidez al resultado final. El vídeo resultante puede exportarse directamente en el formato adecuado para cada plataforma social.
Etapa 4: crea múltiples versiones para distintas plataformas y audiencias
Una de las ventajas más importantes de trabajar con IA para la producción publicitaria es la posibilidad de generar múltiples versiones del mismo anuncio con mínimo esfuerzo adicional. Para una marca de moda o belleza, esto significa poder crear versiones del mismo producto adaptadas a distintos segmentos de audiencia, con guiones y estilos visuales diferenciados, o versiones en distintos idiomas para llegar a mercados internacionales.
Tu primer proyecto real: un anuncio de lanzamiento de producto
Elige el producto más reciente de tu colección o el que quieras promocionar con mayor intensidad en las próximas semanas. Sube sus fotografías al Generador de anuncios con IA de Pollo AI, introduce una descripción detallada que incluya el material, el uso previsto, el precio y el tono emocional que quieres transmitir.
Genera el anuncio, anima las imágenes del producto con la función de Imagen a animación IA, combina los elementos y exporta el vídeo en formato vertical para Instagram Reels y TikTok. Publica el resultado y compara el rendimiento con tus publicaciones de imagen estática anteriores.
Errores frecuentes que debes evitar
El error más común entre las marcas que se inician en la producción publicitaria con IA es proporcionar descripciones demasiado genéricas. El sistema genera mejores resultados cuanto más específica y detallada es la información de entrada. En lugar de escribir "vestido de verano", prueba con "vestido midi de lino lavado en color arena, con escote en V y manga francesa, pensado para una mujer de entre 28 y 40 años que valora la comodidad sin renunciar a la elegancia".
Otro error habitual es no revisar el guion generado antes de continuar con el proceso. Aunque el sistema produce resultados de alta calidad, siempre conviene verificar que el mensaje principal está bien articulado y que la llamada a la acción es clara y coherente con los objetivos de la campaña.
Por último, muchas marcas subutilizan la función de animación de imágenes por desconocimiento de sus posibilidades. Experimentar con distintos estilos de animación y duraciones de clip puede revelar combinaciones visuales que se convierten en el sello distintivo de la comunicación de la marca.
Conclusión: tu marca merece anuncios que estén a la altura de tus productos
La inteligencia artificial ha eliminado las barreras que durante años separaron a las pequeñas marcas de moda y belleza de las grandes firmas en términos de capacidad publicitaria. Con el Generador de anuncios con IA de Pollo AI para la creación del mensaje y la función de Imagen a animación IA para dar vida a tus imágenes, tienes a tu disposición un flujo de trabajo completo que transforma tus fotografías en anuncios de vídeo profesionales en minutos. Empieza con un producto, sigue las etapas de este tutorial y descubre cómo el movimiento y la automatización pueden transformar el rendimiento de tu estrategia publicitaria.