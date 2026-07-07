SATSE reclama una reorganización sanitaria para mejorar la gestión del Hospital de Montilla

El Sindicato de Enfermería SATSE Córdoba reclamó ayer a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía una reorganización sanitaria específica para el sur de la provincia, con el Hospital de Montilla entre los centros directamente afectados, tras la revisión del mapa sanitario en Sevilla y por los problemas de gestión que, según la organización sindical, arrastra la actual macroárea sanitaria desde la integración de las antiguas agencias sanitarias en el Servicio Andaluz de Salud (SAS).El sindicato valoró de forma positiva que la Administración autonómica haya decidido revisar la organización sanitaria sevillana para adecuarla a la realidad asistencial generada después de aquella integración. Sin embargo, SATSE exigió ayer que esa misma lógica se aplique también en la Campiña Sur y en la Subbética cordobesa, donde SATSE Córdoba sostiene que la actual estructura ha provocado una pérdida de eficacia, autonomía y capacidad de respuesta en los hospitales comarcales. “Exigimos, por coherencia, que cualquier modificación del mapa sanitario andaluz contemple la singularidad de la Macroárea de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba”, apuntaron.La organización sindical recordó que la propia Administración ha reconocido en Sevilla que mantener estructuras que no responden a los flujos asistenciales reales genera ineficiencias organizativas, dificulta la coordinación entre hospitales, complica los circuitos de derivación y crea incertidumbre tanto para los profesionales como para la ciudadanía. Para SATSE Córdoba, "esos mismos argumentos son los que llevan años sustentando la reclamación de dividir el actual Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba".Y es que, según defendió el sindicato, la integración de los hospitales de Montilla y Puente Genil en el SAS no se ha traducido en una mejora de la organización sanitaria. Al contrario, SATSE Córdoba aseguró que "la creación de la macroárea sanitaria Sur de Córdoba ha traído consigo pérdida de autonomía en la gestión, descentralización de las decisiones, aumento de la burocracia y mayores dificultades para cubrir las necesidades asistenciales".Además, el sindicato denunció que esa estructura ha supuesto una "pérdida de capacidad de respuesta" de los hospitales comarcales, una situación que, según la organización, los profesionales "viven a diario". SATSE Córdoba afirmó que, durante estos años, "se han producido dificultades en la contratación de personal, retrasos organizativos, pérdida de actividad, empeoramiento de indicadores asistenciales y una sensación creciente de alejamiento entre los centros sanitarios y los órganos de gestión".Por ello, la organización sindical insistió en que la alternativa pasa por crear dos áreas sanitarias diferenciadas: una para la Campiña y otra para la Subbética. SATSE Córdoba recordó queentre la Administración y la totalidad de la representación de los trabajadores, con el objetivo de configurar una organización más eficiente, cercana al ciudadano y con capacidad de decisión propia.De igual modo, el sindicato subrayó que aquel compromiso contemplaba hospitales fortalecidos y una estructura capaz de responder mejor a las necesidades reales de la población de referencia. Sin embargo, SATSE Córdoba lamentó que, pese al respaldo de todos los sindicatos del sector, así como de mociones aprobadas en los ayuntamientos implicados y en la Diputación de Córdoba, el acuerdo siga sin materializarse cuatro años después.Por otro lado, la organización puso como ejemplo la reorganización realizada por la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar, donde se decidió dividir una macroárea en dos estructuras diferenciadas: el Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar Oeste y el Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar Este. La primera se organiza en torno al Hospital Universitario Punta de Europa de Algeciras, mientras que la segunda lo hace alrededor del Hospital de La Línea de la Concepción.SATSE Córdoba recordó que aquella decisión fue justificada por la propia Administración a partir del tamaño de la población, la diversidad de recursos, la continuidad asistencial y la necesidad de acercar la toma de decisiones al lugar donde se prestan los servicios. Para el sindicato, "esos mismos criterios deberían aplicarse al sur de Córdoba, donde la realidad asistencial de la Campiña y la Subbética exige una organización más cercana y con mayor autonomía".En ese contexto, el Sindicato de Enfermería manifestó ayer que “si la Consejería considera ahora que en Sevilla es necesario modificar el mapa sanitario porque la organización creada tras la integración de las antiguas agencias "no refleja la realidad asistencial", resulta difícil entender por qué ese mismo criterio no se aplica en el sur de la provincia de Córdoba, donde los problemas organizativos vienen siendo denunciados desde hace años por los profesionales y por este sindicato”.El sindicato vinculó esa situación a la crispación existente en el sur de la provincia y resumió el malestar con una frase: “Córdoba no cuenta en Sevilla”. La expresión refleja, según la organización, el enojo acumulado en los hospitales del sur de Córdoba ante la falta de cumplimiento de un acuerdo que cuenta con respaldo sindical, institucional y ciudadano. Además, SATSE Córdoba defendió que su planteamiento no busca un trato excepcional, sino la aplicación de los mismos criterios que la Junta ha utilizado en otros territorios. “No reclamamos un privilegio: reclamamos coherencia”, añadierob.La organización sindical sostuvo que "los profesionales del área sur de Córdoba merecen una estructura organizativa cercana, ágil y adaptada a las necesidades reales de la población". A su juicio, "una gestión más próxima permitiría adoptar decisiones con mayor rapidez, planificar mejor los recursos, reforzar la coordinación entre niveles asistenciales y mejorar la calidad de la atención sanitaria".En esa línea, SATSE Córdoba recordó que la reorganización afectaría a una población de más de 100.000 ciudadanos, para los que una estructura más cercana supondría, según el sindicato, una respuesta sanitaria más eficaz. La organización insistió en que "las macroestructuras excesivamente grandes no han ofrecido los resultados esperados" y defendió que "la eficiencia y la calidad asistencial deben prevalecer sobre modelos administrativos alejados de la realidad de los centros".Finalmente, el Sindicato de Enfermería SATSE Córdoba señaló que, teniendo presente el caso de Sevilla, “la Junta ha demostrado que es capaz de rectificar cuando entiende que un mapa sanitario no funciona”. Por ello, pidió a la Administración autonómica que "aplique esa misma sensibilidad" a la Campiña Sur y la Subbética cordobesa y que retome la división del actual Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba como vía para fortalecer hospitales comarcales como el de La Retamosa.