La Fundación Somos Naturaleza organiza un taller de construcción de cajas nido para aves

La Piscina Municipal de Montilla acogerá este miércoles una actividad gratuita y abierta a la ciudadanía de construcción de cajas nido para aves, refugios para murciélagos y hoteles de insectos que quedarán instalados en el recinto con el objetivo de favorecer la biodiversidad.La iniciativa, titulada, se desarrollará entre las 18.00 y las 19.30 de la tarde en la zona del merendero, bajo la dirección de la Fundación Somos Naturaleza, en colaboración con el Servicio Municipal de Deportes (SMD) del Ayuntamiento de Montilla y el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI). La propuesta permitirá que las personas participantes conozcan la importancia de estas pequeñas instalaciones y colaboren directamente en su montaje.En concreto, durante la jornada se construirán tres tipos de infraestructuras destinadas a diferentes especies. Los refugios ofrecerán cobijo a los murciélagos, las cajas nido facilitarán espacios adecuados para las aves y los hoteles de insectos proporcionarán protección a distintas especies que desempeñan un papel relevante en el entorno natural.Además, todos los elementos elaborados durante el encuentro permanecerán instalados en la Piscina Municipal y sus alrededores. De este modo, la actividad tendrá continuidad más allá de la propia jornada y contribuirá a potenciar procesos naturales como la polinización y el control natural de plagas.La directora ejecutiva de la Fundación Somos Naturaleza, Mercedes García de Vinuesa, afirma que “aprenderemos cómo pequeñas acciones pueden mejorar nuestro entorno construyendo infraestructuras que quedarán instaladas en la Piscina Municipal y su entorno para favorecer la biodiversidad y potenciar procesos naturales como la polinización y el control natural de plagas”.En ese sentido, García de Vinuesa señala que “lo que construyamos ese día seguirá cuidando la biodiversidad durante años”. La iniciativa combina así el aprendizaje ambiental con una intervención práctica cuyos resultados permanecerán en el recinto una vez concluido el taller.Por otro lado, la convocatoria está abierta de manera gratuita a cualquier persona interesada. No se limita, por tanto, a participantes con conocimientos previos, sino que plantea una experiencia práctica de acercamiento al cuidado del entorno.La organización recomienda realizar unapara facilitar la planificación de la actividad y gestionar el acceso gratuito al recinto de las personas participantes. Asimismo, quienes no hayan completado la inscripción podrán intentar incorporarse el mismo miércoles, siempre que queden plazas disponibles. A su vez, las personas inscritas tendrán acceso gratuito a la Piscina Municipal para participar en la jornada, que comenzará a las 18.00 y concluirá a las 19.30 de la tarde.