El Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón conquista tres títulos nacionales en Calahorra

María Alisa Susch, subcampeona júnior de duatlón cros

Oro individual y subcampeonato por equipos en acuatlón

Dos títulos y un bronce en triatlón cros

El Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón ha completado una destacada participación en los Campeonatos de España celebrados durante el pasado fin de semana en Calahorra, donde ha conquistado tres títulos nacionales, dos subcampeonatos y una medalla de bronce en las pruebas de duatlón cros, acuatlón y triatlón cros. Antonio Luis Ramírez Durán, Jaime Ramírez Pedraza, María Alisa Susch, Nahikari Blanco Baños, Águeda Jurado y Victoria López protagonizaron los principales resultados de la expedición montillana.María Alisa Susch logró el subcampeonato de España de duatlón cros en la categoría Júnior Femenina. La representante del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón ocupó la segunda posición en una prueba que ganó María Tenorio, de Diablillos de Rivas, mientras que Julia Tenorio, también perteneciente a la entidad madrileña, completó el podio.El título nacional en la categoría Élite Femenina fue para Eva María Sánchez, del CEA Bétera, que se impuso con un tiempo de 1:41:48. Pilar Arias, de Tri Infinity Móstoles, terminó segunda, mientras que Lucía Gracia, del Stadium Casablanca Mapei, obtuvo la tercera posición y se proclamó campeona de España en la categoría Sub-23.Sergio Correa, de Isbilya Sloppy Joe’s, conquistó el título Élite Masculino con un registro de 1:24:45. Javier Álvarez, del Stadium Casablanca Mapei, fue segundo y obtuvo además el campeonato en la categoría Sub-23, mientras que Alfonso Izquierdo, de Deporama Triatlón Soriano, ocupó la tercera plaza.La clasificación por equipos de la categoría Élite Masculina estuvo encabezada por el Stadium Casablanca Mapei, seguido del Prat Triatló 1994. En la competición femenina, el triunfo correspondió al Triatló 1994, por delante de Tri Infinity Móstoles.En la categoría Cadete Femenina se impuso Vega Sos, del Triatló Tritrail Castelló de la Plana, mientras que Sergio Valiente, de La Tribu 4BS Triatlón, consiguió la victoria en la prueba Cadete Masculina. Los títulos juveniles fueron para Mireia Caldentey, del CEA Bétera, y Óscar Giral, del Stadium Casablanca Mapei. Eric Soler, del CEA Bétera, completó la relación de campeones de las categorías inferiores al imponerse en la competición Júnior Masculina.El programa incluyó también el Campeonato de España de Duatlón Cros Paralímpico. Ricardo Marín, del Triatlón Murcia Ailimpo, se adjudicó el título en la clase PTS2; Gabriel Amado, del Koryo Torre Pacheco, ganó en PTS5; y Alejandro Meneses, del Tenerife Reactivité Fisioterapia, y Jorge Otalecu, de Isbilya Sloppy Joe’s, lograron igualmente títulos nacionales.Antonio Luis Ramírez Durán se proclamó campeón de España de acuatlón en el grupo de edad de 50 a 54 años. El presidente del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón subió a lo más alto del podio y sumó uno de los tres títulos nacionales obtenidos por la entidad montillana en Calahorra.La representación cadete femenina alcanzó otro de los grandes resultados del campeonato. El equipo formado por Nahikari Blanco Baños, Águeda Jurado y Victoria López obtuvo el subcampeonato de España por clubes en la categoría Cadete Femenina.Las tres deportistas del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón finalizaron por detrás del Náutico de Narón y por delante de Tragaleguas.org, que ocupó la tercera posición. El resultado confirmó la presencia de la entidad montillana entre los mejores equipos nacionales de esta categoría.En las pruebas élite, Gemma Valentina Llabrés, del Amistat Novomarhotel, conquistó el Campeonato de España Femenino con un tiempo de 33:40. Miriam Andreu, del Triatlón Albacete Res, fue segunda y se proclamó campeona Sub-23, mientras que Celine Aude Senia, del Náutico de Narón, terminó tercera.Julen Andueza, de Saltoki Trikideak, se impuso en la categoría Élite Masculina con un registro de 29:30 y consiguió también el título Sub-23. Alejandro Pla, de Diablillos de Rivas, terminó segundo, seguido de Cristian Fernández, de Inforhouse Santiago. Saltoki Trikideak ganó la clasificación masculina por equipos, por delante de Diablillos de Rivas y Deporama Triatlón Soriano.Los mejores parciales de carrera a pie fueron para Gemma Valentina Llabrés y Raúl Gómez, de Cidade de Lugo Fluvial, que recibieron el maillot Loterías establecido con la colaboración de Loterías y Apuestas del Estado.En las demás categorías, Irene García, del Deportivo Delikia, y Marco Hernández, del Ecosport Alcobendas, consiguieron los títulos cadetes. María Romero, del Squali Carabanchel, y Miquel Ferragud, del Triatló Algemesí, se proclamaron campeones juveniles, mientras que Dune Ferrán y Arcadi Sala, ambos de Flor de Triatló Platja Llarga, vencieron en las pruebas júnior.El Campeonato de España de Acuatlón Paralímpico contó también con diferentes carreras. Ricardo Marín se impuso en PTS2; Javier Martínez, del Unión Atlética Coslada, ganó en PTS4; Jonay Pérez, del Tenerife Reactivité Fisioterapia, obtuvo el oro en PTS5; Diego Guerrero y Sonia Ramos, del Atletas sin Fronteras, vencieron en PTVI; y Roberto Herrera, del Club Natación Reales, y Alba Romero, de Avant Moncada Triatló y Paratriatló, se adjudicaron los títulos en PTS7.El Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón volvió a ocupar posiciones destacadas en el Campeonato de España de Triatlón Cros. Jaime Ramírez Pedraza conquistó el título nacional tras finalizar en la primera posición de su prueba.Nahikari Blanco Baños obtuvo además la medalla de bronce en la categoría Cadete Femenina. La joven deportista montillana amplió su balance particular después de haber contribuido al subcampeonato por equipos conseguido previamente en el Campeonato de España de Acuatlón.En la clasificación por equipos de triatlón cros, Nahikari Blanco Baños, Águeda Jurado y Victoria López se proclamaron campeonas de España en la categoría Cadete Femenina. El mismo trío que había alcanzado la plata nacional en acuatlón subió esta vez a lo más alto del podio.Las competiciones estuvieron organizadas por el Ayuntamiento de Calahorra y la Federación Española de Triatlón, con el apoyo de la Fundación Rioja Deporte, del Gobierno de La Rioja, y la Federación Riojana de Triatlón. Las pruebas de triatlón cros incluyeron mil metros de natación, un recorrido ciclista de 19,7 kilómetros y una carrera a pie de 5,8 kilómetros para las categorías Élite, Júnior y grupos de edad.El Club Deportivo Triatlón Montilla ha recibido una ayuda de la Diputación Provincial de Córdoba dentro de la Convocatoria de subvención convocada a entidades deportivas de la provincia de Córdoba para la realización de actividades deportivas y al apoyo al deporte base, durante el año 2026.