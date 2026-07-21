Montilla suma cinco podios en el Circuito Provincial de Aguas Abiertas



FOTOGRAFÍA: CLUB NATACIÓN MONTILLA EMILIO POLINIO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: CLUB NATACIÓN MONTILLA

La natación montillana logró cinco puestos de podio este pasado sábado en la segunda etapa del VI Circuito Diputación de Córdoba de Aguas Abiertas, celebrada en la playa de Valdearenas, en el embalse de Iznájar, con la participación de casi un centenar de deportistas procedentes de distintos puntos del ámbito provincial, regional y nacional.La cita deportiva se desarrolló bajo la dirección de la Delegación de Córdoba de la Federación Andaluza de Natación (FAN) y reunió a especialistas de diferentes categorías en un entorno especialmente propicio para esta modalidad. El embalse presentaba una capacidad superior al 80 por ciento gracias a las numerosas lluvias registradas durante el invierno.Además, la representación montillana estuvo integrada por doce nadadores pertenecientes al Club Natación Montilla, al Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón y al Club Deportivo Atlético Gran Capitán. Los deportistas de las tres entidades acudieron unidos bajo el escudo de Montilla, con el propósito de llevar el nombre del municipio por diferentes puntos de la geografía provincial y autonómica y mostrar la unión y la integración deportiva existentes entre los clubes de la localidad.La competición se disputó sobre un circuito de 1.500 metros y quedó dividida en dos pruebas. Los participantes en la distancia corta tuvieron que completar una vuelta, mientras que los inscritos en los 3.000 metros recorrieron dos veces el trazado establecido en las aguas del embalse.La jornada planteó importantes exigencias a los nadadores. A la distancia de las pruebas se sumaron las altas temperaturas registradas durante la competición y la dificultad propia de la orientación en aguas abiertas, donde los participantes debían localizar constantemente las boyas que servían como referencia para seguir correctamente el recorrido.En la prueba de 1.500 metros, Laura Sánchez Gómez consiguió la victoria en la categoría infantil femenina. Juan Francisco López Erencia alcanzó la segunda posición en máster de más de 30 años masculino, mientras que Miguel Sánchez Castro obtuvo también el segundo puesto en máster de más de 40 años masculino.De igual modo, Piedad Riobóo Lorigüillo completó el balance de podios montillanos en esta distancia con la tercera plaza en máster de más de 50 años femenino. En la correspondiente categoría masculina, José García López terminó quinto y José Antonio Marqués Vilaplana ocupó la sexta posición.En los 3.000 metros, Alberto Ríos Luque se proclamó subcampeón en la categoría sénior masculina. Francisco Javier Lastre Molina finalizó sexto en máster de más de 40 años masculino, mientras que José Manuel de la Torre Gallegos concluyó en la séptima posición dentro de esa misma categoría.Asimismo, Javier Mesa Herrador obtuvo el cuarto puesto en máster de más de 50 años masculino. José Carlos Pérez Cruz cruzó la meta en quinta posición y Emilio Polonio Cruz completó la actuación montillana con el sexto puesto en esta categoría.La prueba de Iznájar forma parte de una competición promovida por la Delegación de Deportes de la Diputación de Córdoba a través de la Federación Andaluza de Natación. La programación difundida por la institución provincial contemplaba cinco citas entre el 18 de mayo y el 14 de septiembre, con recorridos en el pantano de El Arenoso, en Montoro; Sierra Boyera, en Belmez; el embalse de Iznájar; el Bembézar, en Hornachuelos; y La Breña, en Almodóvar del Río.Durante la presentación del calendario, el responsable del Área de Deportes de la Diputación de Córdoba, Antonio Martín, explicó que "se trata de un circuito que poco a poco va consolidándose en la provincia porque existe mucha afición a la natación en todas sus modalidades y una cantera que está demostrando su excelente nivel en otras competiciones como el IX Circuito de Natación".En ese sentido, el diputado provincial manifestó que "es un circuito muy especial porque conjuga la práctica deportiva en entornos naturales únicos con la promoción turística de nuestros parajes. Por un lado promovemos el deporte acuático y, por otro, promocionamos el turismo de interior en las poblaciones que acogen las travesías".Tras la jornada celebrada este pasado sábado en Iznájar, el calendario anunciado continuará el 16 de agosto en el embalse del Bembézar, en Hornachuelos, y finalizará el 14 de septiembre en La Breña, en el término municipal de Almodóvar del Río.