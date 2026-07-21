La Diputación vuelve a respaldar la conservación del patrimonio cofrade de Montilla

Tres hermandades de Montilla recibirán cerca de 30.000 euros de la Diputación de Córdoba para restaurar una imagen mariana y distintos enseres procesionales. La propuesta de resolución publicada por la institución provincial incluye una subvención de 9.196,78 euros para restaurar la imagen de Nuestra Señora Virgen de las Viñas, cotitular mariana de la Hermandad del Señor en la Santa Cena y María Santísima de la Estrella.La imagen de Nuestra Señora de las Viñas es obra del prestigioso escultor valenciano Amadeo Ruiz Olmos. Su gubia dejó en Montilla un legado imborrable: además de esta Virgen que recibe culto en la ermita de La Merced, talló también el Santísimo Cristo del Amor o la imagen de Jesús Preso, obras de arte que hoy forman parte inseparable de la Semana Santa de Montilla.Por otro lado, la Pontificia Hermandad del Santo Entierro, Soledad y Angustias de la Madre de Dios recibirá 17.138,44 euros para acometer la restauración de la peana procesional de María Santísima de la Soleda, una destacada obra de escuela granadina fechada en 1677. Esta intervención obtendría la ayuda de mayor cuantía entre los tres proyectos de Montilla inicialmente admitidos.De igual modo, la propuesta recoge una aportación de 1.597,20 euros para la restauración de las varas de mando de la Hermandad Salesiana de Jesús en su Entrada Triunfal en Jerusalén, popularmente conocida como La Borriquita. La intervención permitirá actuar sobre unos enseres vinculados a la representación institucional y procesional de la corporación salesiana.Por otro lado, la relación provincial de ayudas incluye otras tres solicitudes procedentes de Montilla entre los expedientes que presentan defectos subsanables. Su inclusión en este apartado no supone todavía la concesión de las ayudas, ya que las entidades promotoras deberán aportar o aclarar la documentación requerida para que los proyectos puedan continuar su recorrido administrativo.Entre esas solicitudes figura la restauración de la imagen de la Virgen de la Aurora y de varios de sus atributos, una actuación promovida por la Hermandad Patronal. También deberá subsanarse el expediente presentado por la Hermandad del Nazareno para intervenir sobre la imagen de María Santísima de los Dolores.A estos dos proyectos se suma la restauración conjunta de las imágenes de San Acisclo y Santa Victoria, que custodian a Nuestra Señora de Belén en su ermita santuario. En los tres casos, la Diputación de Córdoba solicita documentación o aclaraciones adicionales antes de proseguir con la tramitación.La convocatoria provincial fue presentada el pasado 26 de marzo como una iniciativa destinada a conservar y recuperar el patrimonio artístico y devocional de las hermandades cordobesas. El presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, señaló entonces que se trataba de una "iniciativa que alcanza su tercera edición y que, con un presupuesto de 500.000 euros ampliable a un millón de euros, va dirigida a cofradías, hermandades y demás entidades religiosas cordobesas".En ese sentido, la propuesta de resolución reúne cerca de un millón de euros para los proyectos inicialmente admitidos en el conjunto de la provincia. La convocatoria permite financiar la restauración integral de bienes muebles pertenecientes a categorías como pintura, escultura, orfebrería, joyería, textiles, pasos o tronos, cerámica, azulejería, marfil y hueso.Las entidades solicitantes debían estar inscritas en el Registro de Entidades Religiosas, haber sido erigidas canónicamente, tener su domicilio social en la provincia de Córdoba y ser titulares de los bienes muebles incluidos en sus respectivos proyectos. La línea provincial subvenciona el 80 por ciento del presupuesto total de cada actuación, con un límite de 20.000 euros por proyecto.Asimismo, los trabajos financiados deberán ejecutarse antes del 31 de diciembre de 2027, mientras que el plazo establecido para presentar la memoria justificativa concluirá el 31 de marzo de 2028. Durante la presentación de la convocatoria, Salvador Fuentes matizó que "en cuanto a los requisitos técnicos y de conservación, la convocatoria recoge la obligatoriedad de contratar a personal técnico y con titulación específica en Conservación-Restauración o Bellas Artes".La iniciativa mantiene así una línea de apoyo que en 2024 llegó a 69 entidades beneficiarias y que en 2025 alcanzó a 112 corporaciones. El presidente de la institución provincial agradeció "el trabajo cofrade, una labor de incalculable valor que permite sacar adelante y poner en valor un patrimonio único en la provincia".Con la actual propuesta de resolución, Montilla vuelve a estar presente en esta convocatoria mediante seis actuaciones relacionadas con imágenes y enseres de especial valor histórico, artístico y devocional. Tres cuentan ya con ayudas provisionales, mientras que las otras tres permanecerán pendientes de que las entidades promotoras atiendan los requerimientos documentales formulados por la Diputación.