Los deportes más raros del mundo que quizás no sabías que existen

Hay disciplinas deportivas que son conocidas en todo el planeta y otras que apenas han trascendido fuera de los países donde nacieron. Sin embargo, algunas competiciones parecen sacadas de una película por sus reglas, su origen o la forma en la que se desarrollan.
Aunque puedan parecer una broma, todas cuentan con torneos oficiales, federaciones o campeonatos que reúnen a cientos de participantes cada año.
Uno de los ejemplos más llamativos es el chess-boxing, una modalidad creada a principios de este siglo que combina el ajedrez con el boxeo. Los participantes alternan asaltos sobre el ring con rondas de ajedrez rápido.
El combate puede terminar por jaque mate, abandono, nocaut o decisión arbitral si nadie logra imponerse antes del límite establecido.
Su peculiar formato obliga a los deportistas a mantener la concentración después de recibir golpes y, al mismo tiempo, a gestionar el esfuerzo físico para no cometer errores estratégicos.
Si buscas curiosidades deportivas o promociones relacionadas con las apuestas, el código promocional Sportium SKOVIP suele aparecer entre las búsquedas de los aficionados que siguen competiciones poco convencionales.
El bossaball nació en España y une elementos del voleibol, el fútbol, la gimnasia y la acrobacia. Se juega sobre una pista hinchable con trampolines situados a ambos lados de la red, lo que permite realizar remates espectaculares a varios metros de altura.
Cada equipo intenta enviar el balón al campo rival utilizando cualquier parte del cuerpo, aunque las manos siguen siendo el recurso principal. La combinación de música, saltos y piruetas convierte cada encuentro en un auténtico espectáculo visual.
En Finlandia se celebra cada año uno de los campeonatos más extravagantes del mundo: el Wife Carrying.
La prueba consiste en completar un recorrido con obstáculos mientras uno de los participantes transporta a su pareja sobre los hombros.
El circuito incluye zonas de arena, desniveles y piscinas que dificultan el avance. Tradicionalmente, el premio para la pareja ganadora equivalía al peso de la persona transportada en cerveza, una tradición que ha contribuido a la fama internacional de esta competición.
Reino Unido alberga el campeonato mundial de Toe Wrestling, una disciplina que imita el pulso tradicional, pero utilizando únicamente los dedos gordos de los pies.
Los dos rivales entrelazan sus pies sobre una pequeña plataforma y tratan de obligar al contrario a tocar el suelo.
Antes de competir, todos los participantes pasan una revisión médica para evitar contagios y lesiones, ya que el contacto físico es constante durante los enfrentamientos.
También en Inglaterra sobrevive el Shin Kicking, un deporte con más de cuatro siglos de historia. El objetivo es derribar al adversario mediante patadas dirigidas exclusivamente a las espinillas.
Aunque hoy existen normas de seguridad y árbitros que controlan los combates, la disciplina conserva gran parte de su esencia tradicional. Los competidores suelen protegerse con abundante relleno bajo los pantalones para reducir el impacto de los golpes.
Pocas actividades resultan tan sorprendentes como el Extreme Ironing. Sus participantes transportan una tabla de planchar y una plancha hasta escenarios extremos para planchar una prenda.
Se han registrado pruebas sobre montañas, bajo el agua, en acantilados e incluso durante saltos en paracaídas.
En esta modalidad no solo se valora que la ropa quede correctamente planchada, sino también la dificultad del lugar elegido y la creatividad de la actuación.
Aunque puedan parecer una broma, todas cuentan con torneos oficiales, federaciones o campeonatos que reúnen a cientos de participantes cada año.
El sorprendente chess-boxing
Uno de los ejemplos más llamativos es el chess-boxing, una modalidad creada a principios de este siglo que combina el ajedrez con el boxeo. Los participantes alternan asaltos sobre el ring con rondas de ajedrez rápido.
El combate puede terminar por jaque mate, abandono, nocaut o decisión arbitral si nadie logra imponerse antes del límite establecido.
Su peculiar formato obliga a los deportistas a mantener la concentración después de recibir golpes y, al mismo tiempo, a gestionar el esfuerzo físico para no cometer errores estratégicos.
Si buscas curiosidades deportivas o promociones relacionadas con las apuestas, el código promocional Sportium SKOVIP suele aparecer entre las búsquedas de los aficionados que siguen competiciones poco convencionales.
Bossaball, el espectáculo que mezcla varios deportes
El bossaball nació en España y une elementos del voleibol, el fútbol, la gimnasia y la acrobacia. Se juega sobre una pista hinchable con trampolines situados a ambos lados de la red, lo que permite realizar remates espectaculares a varios metros de altura.
Cada equipo intenta enviar el balón al campo rival utilizando cualquier parte del cuerpo, aunque las manos siguen siendo el recurso principal. La combinación de música, saltos y piruetas convierte cada encuentro en un auténtico espectáculo visual.
Wife Carrying, una carrera con la pareja a cuestas
En Finlandia se celebra cada año uno de los campeonatos más extravagantes del mundo: el Wife Carrying.
La prueba consiste en completar un recorrido con obstáculos mientras uno de los participantes transporta a su pareja sobre los hombros.
El circuito incluye zonas de arena, desniveles y piscinas que dificultan el avance. Tradicionalmente, el premio para la pareja ganadora equivalía al peso de la persona transportada en cerveza, una tradición que ha contribuido a la fama internacional de esta competición.
Toe Wrestling, luchar... con los dedos del pie
Reino Unido alberga el campeonato mundial de Toe Wrestling, una disciplina que imita el pulso tradicional, pero utilizando únicamente los dedos gordos de los pies.
Los dos rivales entrelazan sus pies sobre una pequeña plataforma y tratan de obligar al contrario a tocar el suelo.
Antes de competir, todos los participantes pasan una revisión médica para evitar contagios y lesiones, ya que el contacto físico es constante durante los enfrentamientos.
Shin Kicking, una tradición centenaria
También en Inglaterra sobrevive el Shin Kicking, un deporte con más de cuatro siglos de historia. El objetivo es derribar al adversario mediante patadas dirigidas exclusivamente a las espinillas.
Aunque hoy existen normas de seguridad y árbitros que controlan los combates, la disciplina conserva gran parte de su esencia tradicional. Los competidores suelen protegerse con abundante relleno bajo los pantalones para reducir el impacto de los golpes.
Extreme Ironing, planchar en los lugares más insólitos
Pocas actividades resultan tan sorprendentes como el Extreme Ironing. Sus participantes transportan una tabla de planchar y una plancha hasta escenarios extremos para planchar una prenda.
Se han registrado pruebas sobre montañas, bajo el agua, en acantilados e incluso durante saltos en paracaídas.
En esta modalidad no solo se valora que la ropa quede correctamente planchada, sino también la dificultad del lugar elegido y la creatividad de la actuación.