El Club Baloncesto Montilla busca entrenadores para sus equipos base

El Club Baloncesto Montilla ha iniciado la búsqueda de entrenadores para sus diferentes categorías base con el propósito de reforzar su estructura deportiva y continuar impulsando la formación de jugadores dentro y fuera de la pista.La entidad montillana ha dirigido esta convocatoria a personas apasionadas por el baloncesto, comprometidas con la enseñanza deportiva y dispuestas a integrarse en un proyecto que mantiene su apuesta por el crecimiento de los equipos de base. Para incorporarse no será imprescindible contar con experiencia previa, ya que el club valorará especialmente la ilusión por aprender y transmitir sus valores.En ese sentido, el Club Baloncesto Montilla busca perfiles que disfruten enseñando, motivando y ayudando a los jugadores durante su proceso de formación. La convocatoria abarca distintas categorías y pretende sumar nuevos referentes capaces de acompañar a los deportistas tanto en su evolución técnica como en su desarrollo personal.Y es que la entidad ha resumido el objetivo de esta búsqueda con una invitación directa: "El baloncesto necesita referentes. ¿Quieres ser uno de ellos?". Asimismo, ha subrayado que lo más importante para formar parte de su estructura es la disposición para aprender, compartir conocimientos y asumir los principios que identifican al club.Las personas interesadas en participar en el proyecto podrán ponerse en contacto con el Club Baloncesto Montilla mediante un mensaje directo o a través de sus canales oficiales. De este modo, la entidad pretende facilitar el acercamiento de posibles entrenadores con o sin experiencia que quieran conocer las características de la convocatoria.El Club Baloncesto Montilla se define como una institución deportiva destinada a dotar a la ciudad de equipos de base en todas las categorías, con presencia en competiciones de la provincia de Córdoba y del conjunto de la comunidad autónoma. Su estructura interna está integrada por la Junta Directiva, la Dirección Técnica y los monitores, que trabajan de manera continuada para consolidar un proyecto serio y con vocación de permanencia.De igual modo, el club desarrolla sus entrenamientos y encuentros en instalaciones municipales, concretamente en el Pabellón Municipal de Deportes y en la Pista Polideportiva de El Molinillo. Su actividad persigue promover la enseñanza y la práctica del baloncesto, fomentar la educación deportiva y favorecer la participación de niños y niñas en actividades físicas organizadas.Por otro lado, la entidad mantiene como principal aspiración deportiva "competir al más alto nivel". Este objetivo se apoya también en las aportaciones de las empresas y entidades colaboradoras que respaldan la continuidad de su estructura y el desarrollo de sus diferentes equipos.La trayectoria del Club Baloncesto Montilla se ha construido igualmente sobre una serie de principios que la institución considera parte esencial de su identidad. La ambición, la innovación, el trabajo en equipo y la solidez constituyen los ejes de un proyecto que combina su dimensión deportiva con una organización orientada a garantizar su continuidad.Al frente de la entidad se encuentra una Junta Directiva encabezada por Paco Casas como presidente. Laura Delgado ocupa la vicepresidencia; Quini Carmona ejerce como secretario; Isabel Casado está al frente de la tesorería; David Gómez desempeña las funciones de director deportivo, y Carmen Lara forma parte del órgano directivo como vocal.Con la incorporación de nuevos entrenadores, el Club Baloncesto Montilla aspira a seguir fortaleciendo esta estructura y a ofrecer acompañamiento a los jugadores de sus distintas categorías. La convocatoria abre así la puerta a quienes deseen aportar tiempo, compromiso y entusiasmo a un proyecto centrado en la enseñanza y la práctica del baloncesto en Montilla.