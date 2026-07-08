Jaime Ramírez se proclama campeón de Andalucía de triatlón

Paula Cárdenas gana la prueba benjamín

El Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón firmó el pasado domingo una destacada actuación en el VIII Triatlón de Menores Ciudad de Baza, una prueba celebrada en la localidad granadina que reunió a 118 deportistas y que tuvo como gran foco competitivo el Campeonato de Andalucía de Triatlón Cadete, donde Jaime Ramírez Pedraza conquistó el título autonómico en categoría masculina, toda vez que su club sumó varios puestos de podio en una jornada puntuable para diferentes circuitos de base.La cita, organizada por el Ayuntamiento de Baza con la colaboración del Triatlón Tíjola-Ociodeporte Baza, la Junta de Andalucía y la Federación Andaluza de Triatlón (FATRI), volvió a situar al municipio bastetano como uno de los escenarios de referencia para la cantera andaluza. Además del campeonato autonómico cadete, la prueba fue puntuable para la VI Liga Andaluza de Escuelas de Triatlón, el XV Circuito Andaluz de Triatlón de Menores y el Circuito Provincial de Triatlón de Menores Diputación de Granada 2026.La categoría cadete masculina concentró buena parte de la atención de la jornada, con una prueba en la que Jaime Ramírez Pedraza, del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón, confirmó su condición de favorito y se proclamó campeón de Andalucía tras dominar la competición de principio a fin. El deportista montillano fue el más rápido en los tres segmentos y cruzó la línea de meta con un tiempo de 24:18, lo que le permitió aventajar en 54 segundos a Íñigo Molina, del Club Deportivo Triclub Babyschool.Además, el Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón reforzó su presencia en las posiciones de honor con el tercer puesto de Pedro Luque Ortiz de Galisteo, que completó el podio autonómico a solo siete segundos de la medalla de plata. La actuación del equipo se amplió con la quinta plaza de Juan Rodríguez Ortiz, mientras que Iraitz Márquez Sánchez terminó en la decimoquinta posición. Said Diallo, por su parte, no pudo finalizar la competición.En ese sentido, la clasificación masculina dejó una imagen muy significativa del peso de dos clubes en la carrera, ya que las cinco primeras posiciones quedaron copadas por deportistas del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón y del Club Deportivo Triclub Babyschool. Junto a Jaime Ramírez Pedraza, Pedro Luque Ortiz de Galisteo y Juan Rodríguez Ortiz, también se situaron en ese grupo Íñigo Molina y Sandro Ramos, ambos del conjunto Triclub Babyschool.Por otro lado, la competición cadete femenina estuvo marcada por una gran igualdad en la lucha por las medallas. Carolina Santana, del Club Triatlón Torremolinos, se proclamó campeona de Andalucía con un tiempo de 28:14 tras completar una carrera muy regular. La diferencia entre las primeras clasificadas fue mínima, hasta el punto de que solo once segundos separaron a las cinco primeras deportistas.El Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón volvió a tener un papel protagonista en esa categoría gracias al cuarto puesto de Gabriela Cárdenas Rojano, a cuatro segundos de la vencedora, y al quinto lugar de Águeda Jurado Trenas, que cruzó la meta siete segundos después de la campeona. Victoria López Bermejo completó la participación del club en la prueba cadete femenina con una novena posición que confirmó la presencia montillana-cordobesa entre las mejores de la categoría.De igual modo, el tramo final de la prueba femenina evidenció el nivel competitivo de la categoría, con varias triatletas agrupadas en muy pocos segundos. Junto a Carolina Santana, Gabriela Cárdenas Rojano, Águeda Jurado Trenas y Victoria López Bermejo, también destacó Laura Mateo, de ADSEVILLA, dentro de una carrera que volvió a mostrar la progresión de la cantera andaluza.Además del Campeonato de Andalucía Cadete, la jornada de Baza acogió las pruebas del resto de categorías de menores, puntuables para el XV Circuito Andaluz de Triatlón de Menores y para el Circuito Provincial de Triatlón de Menores Diputación de Granada 2026. En la categoría infantil femenina, el Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón volvió a subir al podio gracias a Iria Jiménez Novoa, que finalizó en tercera posición.La participación del club en esa carrera se completó con el quinto puesto de Nuria Ariza Benítez y la octava plaza de Laura López Lucena, en una prueba que permitió al equipo mantener una presencia sólida entre las primeras clasificadas. En la categoría infantil masculina, Mario Mesa Revuelta terminó en la octava posición, mientras que Francisco Solano Cantos Rodríguez concluyó en el duodécimo lugar.La cantera del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón también brilló en las categorías alevines. En la prueba femenina, Elena Mesa Revuelta se hizo con la victoria y reforzó el balance positivo del equipo en Baza. En la misma categoría, Lucía Rodríguez Ortiz finalizó en la décima posición.En alevín masculino, Manuel Cantos Rodríguez rozó el podio tras acabar en cuarta posición, mientras que Alai Blanco Baños fue sexto e Isaac Márquez Sánchez terminó undécimo. La presencia de tres deportistas del club en esta categoría permitió al conjunto montillano-cordobés ampliar su protagonismo en una jornada especialmente intensa para las escuelas de triatlón.Por otro lado, la competición dejó también una victoria con acento montillano en la categoría benjamín femenina. Paula Cárdenas Algaba, deportista montillana que milita en el Club Triatlón Costa del Sol, se impuso en su prueba y completó una destacada actuación dentro de una jornada en la que las categorías de base volvieron a tener un papel central.La prueba bastetana permitió ver en acción a algunos de los jóvenes talentos más prometedores del triatlón andaluz. Con carreras en varias categorías, presencia de clubes de distintos puntos de Andalucía y puntuación para diferentes circuitos, el VIII Triatlón de Menores Ciudad de Baza volvió a consolidarse como una cita relevante en el calendario autonómico.El Club Deportivo Triatlón Montilla ha recibido una ayuda de la Diputación Provincial de Córdoba dentro de la Convocatoria de subvención convocada a entidades deportivas de la provincia de Córdoba para la realización de actividades deportivas y al apoyo al deporte base, durante el año 2026.